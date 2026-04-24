Tena confirma el primer 'fichaje' del Villarreal 26/27: "Hará la pretemporada con nosotros"

El director de fútbol groguet tiene muy clara su línea de actuación y 'repescará' a Thiago Fernández, cedido en el Real Oviedo, donde está dando un rendimiento muy notable

El Villarreal ya empieza a dibujar las primeras líneas de su proyecto para la temporada 2026/2027 y lo hará comenzando con un nombre propio que, a día de hoy, está dando mucho que hablar lejos de La Cerámica. El primer 'fichaje' ya está decidido y llegará desde dentro. Se trata de Thiago Fernández.

Tena confirma su 'repesca'

El argentino será la primera cara nueva del equipo amarillo el próximo curso. Se trata de una incorporación que el club tiene muy clara. Así lo aseguró Miguel Ángel Tena, director de fútbol de la entidad castellonense, en la previa del encuentro ante el Real Oviedo, en unas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

"Thiago Fernández vino un poco tarde, en el mercado de invierno, y pensamos que necesitaba continuidad, por eso apareció la oportunidad del Oviedo y decidimos cederle. Ojalá pueda seguir sumando aquí y cuando termine el curso ya se incorporará a la pretemporada con nosotros", explicó el ejecutivo groguet en los micrófonos de DAZN. Su mensaje, clarividente, viene a admitir de forma muy directa que los planes del Villarreal pasan por darle protagonismo al joven futbolista bonaerense. Pase a lo que pase, Thiago se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador y será evaluado como uno más de cara al próximo curso.

Una oportunidad de mercado que no deja de crecer

La realidad es que el club amarillo hicieron una apuesta firme por su fichaje y lo visto en Oviedo no hace más que reforzar la idea de que están ante un futbolista con presente y mucho futuro. Sin ir más lejos, Thiago fue uno de los nombres propios en el partido que enfrentó precisamente al conjunto asturiano con el Villarreal, el club propietario de sus derechos. Lejos de esconderse, firmó una actuación de peso, demostrando personalidad, calidad y una capacidad para influir en el juego que sirve como carta de presentación.

Su crecimiento en el Real Oviedo está siendo llamativo. Llegó en el mercado de invierno en calidad de cedido con el objetivo de recuperar sensaciones tras una lesión de rodilla que le tuvo apartado durante meses y lo ha conseguido con creces. A día de hoy, es uno de los futbolistas más importantes del equipo azul, un fijo en los esquemas de Guillermo Almada. Sus números llaman la atención con cuatro asistencias en once partidos, seis de los cuales ha sido titular, consolidándose como un jugador determinante en el último tercio.

Thiago se está fogueando a lo grande

En un contexto exigente, con un equipo que lucha por evitar el descenso, el argentino ha dado un paso adelante. Ha ganado ritmo, confianza y continuidad, que era precisamente lo que buscaban tanto el jugador como el Villarreal cuando se tomó la decisión de su cesión.

Formado en las categorías inferiores de Vélez Sarsfield, donde llegó a debutar con el primer equipo en 2023, este menudo centrocampista llamó rápidamente la atención por su talento. En Argentina dejó destellos de su calidad, con seis goles y nueve asistencias en 48 partidos oficiales, antes de dar el salto a Europa. El Villarreal aprovechó su situación contractual para incorporarlo como agente libre, apostando por un perfil joven, técnico y con mucho margen de crecimiento.

Su cesión, consensuada con el club y con Marcelino

El propio jugador ha reconocido que la decisión de salir cedido fue consensuada con el club. Marcelino, que ya contaba con él en dinámica del primer equipo, entendió que lo mejor para su desarrollo era acumular minutos. "No tengo que demostrarle nada a Marcelino. La verdad es que él también fue una de las personas que dio el visto bueno para que yo fuese al Villarreal. Fue algo charlado, 100%, que yo salga a jugar a tener minutos. Él me dijo que era lo mejor para mí, y yo también creí lo mismo. Así que no, demostrar nada", explicó recientemente.

En Oviedo ha encontrado el escenario ideal. Se siente cómodo, arropado y en plena progresión. "Después de un largo tiempo sin jugar, fui agarrando ritmo… muy contento con el rendimiento", aseguraba el argentino, que también destacaba su felicidad tanto dentro como fuera del campo. "Estoy muy contento. Hace poco llegó mi familia, así que también mostrándole una parte de lo que yo conozco y esperando conocer un poco más (de la ciudad)".

Con contrato con el club groguet hasta junio de 2031, el Villarreal tiene claro que Thiago Fernández será su primera incorporación de la próxima temporada a expensas de las decisiones que pueda tomar el nuevo técnico cuando se confirme la salida de Marcelino. En cualquier caso, independientemente del entrenador que está por venir, el rendimiento de Thiago en el Oviedo no hace más que confirmar esa hoja de ruta marcada.