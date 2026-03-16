Rayo Vallecano - Levante UD: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 28 de LaLiga

El Estadio de Vallecas disfrutará de un Rayo Vallecano - Levante con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Luis Castro buscarán la victoria que les permita comenzar a escalar puestos para así poder salir de la crítica situación en la que se encuentran esta temporada

Rayo y Levante se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga que se disputará en el estadio de Vallecas y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la noche de hoy, lunes 16 de marzo.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos, sobre todo para el cuadro granota. El conjunto valenciano necesita coger un par de impulsos este final de temporada y poder mantener la categoría. El Levante, a cuatro puntos de la salvación, aún ve posible salir de los puestos de descenso que ocupa actualmente. En cambio, el cuadro vallecano respira algo más tranquilo, algo de vital importancia ahora que tendrá que jugar las eliminatorias de Conference League. Sin embargo, no puede confiarse ni relajarse en la competición doméstica; tan solo está seis puntos por encima de la decimoctava plaza.

El Levante quiere seguir con mucha vida en LaLiga EA Sports

Se miden dos equipos con objetivos distintos en este tramo final de temporada, pero con preocupación por resolver lo antes posible su situación en LaLiga EA Sports. Una victoria del Levante podría significar que el equipo de Luis Castro está más que vivo en la lucha por la salvación. Tras el palo recibido la pasada jornada en casa ante el Girona, el técnico portugués tendrá que recomponer la confianza de un equipo que lo intenta, pero no obtiene los resultados esperados.

Los de Iñigo Pérez atraviesan el momento más ilusionante de la temporada. Después de vencer en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League, tiene que seguir respondiendo en LaLiga para poder tener un plácido final de temporada en el que no peligre la categoría. Es un momento decisivo en Vallecas; saber compaginar dos competiciones exigentes y rendir en ambas será el mayor reto que tendrá que asumir el club de la capital.

Rayo Vallecano - Levante: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Rayo Vallecano ante el Levante, correspondiente al partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio de Vallecas hoy lunes 16 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche nublada y una temperatura de 12º durante la hora del partido.

Rayo Vallecano - Levante: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Rayo No Iniciado - Levante

Rayo Vallecano - Levante: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Estadio de Vallecas. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.