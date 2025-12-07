Íñigo Pérez admite el problema de su equipo: "He echado menos un montón de ocasiones, un gol o dos"

El Rayo Vallecano se encuentra inmerso en una crisis de resultados que ha culminado con su derrota en el RCD Stadium frente al Espanyol. Su entrenador, Íñigo Pérez ha comparecido en rueda de prensa y se ha mostrado sincero con su equipo

Cinco son los partidos que hace que el Rayo Vallecano no suma tres puntos y la crisis de resultados del equipo rayista comienza a coger forma. Tras la derrota en Cornellá del Rayo Vallecano, su entrenador se ha mostrado tajante y ha analizado el partido con un lectura realista sobre su equipo, el cual no ha mostrado una mala imagen pero si ha acusado su falta de gol.

Las dificultades del equipo se han hecho presentes en la primera mitad y sobre esto ha tenido palabras el mencionado entrenador. "La primera parte nos ha costado entender el tipo de partido que se iba a jugar, con el nivel del equipo rival y con la afición que le retroalimenta”. Aun así, quiso matizar la evolución tras el descanso: "La segunda parte lo hemos intentando, entendido y hemos estado mejor. Hubo un momento, justo donde la expulsión, que hemos sido nosotros. El Espanyol es un gran equipo. Han solventado muy bien todas las acciones nuestras de peligro".

Íñigo Pérez deja de lado las excusas

Lejos de buscar excusas para la derrota, ha centrado parte de sus palabras en el mérito de la actuación rival, valorando el triunfo de su rival: "Me gusta privilegiar el buen hacer del rival. Soy un entrenador que acepta el error como norma general del fútbol. Hay que seguir intentándolo. El Espanyol el año pasado también interpretó muy bien con la salida de balón. El plan de juego de Manolo se ha sobrepuesto al de Iñigo".

Íñigo Pérez hace autocrítica

La falta de gol es uno de los problemas principales del equipo, el cual afronta una situación complicada tras cinco partidos sin ganar. Sobre esto ha tenido palabras muy realistas sobre su equipo. "He echado menos un montón de ocasiones, un gol o dos. No caeré en el error de no estar acertados. Nosotros tenemos una realidad muy palpable que es que somos el Rayo Vallecano. Estamos viviendo una temporada que han logrado el año pasado estos jugadores. La exigencia ha aumentado y mi autoexigencia existe y ellos la aceptan. Estamos en el proceso de seguir apretando".

Sus palabras sobre la polémica

Sobre la acción polémica, fue claro pero prudente: "Hemos visto el penalti en el descanso y me parece un poco riguroso. No vengo aquí a hablar de los árbitros, porque son un factor más dentro del terreno de juego. Nosotros en la primera parte podemos hacerlo mucho mejor, más allá del penalti. No han salido bien las cosas".