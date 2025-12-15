Rayo Vallecano - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 16 de LaLiga

El Betis visita esta noche al Rayo Vallecano en el partido que cierra la jornada con la intención de lograr un triunfo que refuerce su privilegiada posición europea

El Betis visita esta noche el Estadio de Vallecas para medirse al Rayo con la intención de afianzarse en puestos europeos después de la derrota en la jornada pasada contra el Barcelona.

Ahora mismo ocupa la sexta posición, a diez puntos del cuarto, el Atlético, y a seis del quinto, el Espanyol, tras su victoria de ayer contra el Getafe. Además, la lucha se aprieta por abajo con el triunfo del Celta contra el Athletic, por lo que los verdiblancos, con la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League ya certificada tras imponerse en Croacia, necesitan regresar con los tres puntos de Vallecas.

Para ello, Pellegrini contará con seis bajas, los lesionados Bellerín, Junior Firpo e Isco, y los tres futbolistas que disputarán la Copa África, casos de Amrabat, Abde y Bakambu.

Por su parte, el Rayo recibe al Betis con mucha necesidad de firmar un triunfo después de cinco jornadas sin ganar en la que ha sumado solo tres puntos y únicamente ha marcado un gol. Esta pésima racha ha provocado que los franjirrojos hayan perdido fuelle en la tabla, en la que ahora ocupan la decimotercera plaza, y su renta con el descenso se haya reducido a solo dos puntos, por lo que empieza a haber urgencias.

Rayo No Iniciado - Betis

Rayo-Betis: ¿A qué hora empieza el partido liguero?

El encuentro que mide este noche al Betis con el Rayo Vallecano, correspondiente a la jornada 16 del campeonato liguero, se disputará en el estadio de Vallecas este lunes 15 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas. Por ende, será el partido que cierre la jornada de este fin de semana.

Rayo-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará este lunes en Vallecas se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange), con la opción habitual de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Rayo-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Rayo-Betis de este lunes se puede seguir online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el césped de Vallecas. Cuando termine el encuentro, la cobertura de ESTADIO proseguirá con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas del Betis.