Sporting de Braga - Betis: horario y dónde ver hoy en TV el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League

El Betis se enfrenta esta tarde al Sporting Clube de Braga en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League que se disputa en la localidad portuguesa, con la intención de firmar un resultado de garantías para la vuelta

El Betis afronta esta tarde el partido de ida de los cuartos de la Europa League.RBB

El Betis afronta esta tarde una nueva cita histórica con su primera participación en los cuartos de final de la Europa League en el partido de ida de la eliminatoria contra el Sporting Clube de Braga que se disputa en el estadio municipal de la localidad portuguesa.

Los verdiblancos se desplazan al norte del país luso con la intención de conseguir un resultado de garantías de cara a la vuelta que se jugará el jueves 16 en La Cartuja y dejar atrás la mala racha liguera que ha complicado la conservación del quinto puesto, con probable pasaporte para la Champions.

Y es que el Betis enfila este encuentro vital inmerso en una sequía preocupante de victorias, pues suma seis jornadas sin ganar, con un saldo pobre de cuatro puntos de 18 posibles. No obstante, entre medias logró la clasificación para esta ronda tras eliminar al Panathinaikos con una sublime exhibición en la vuelta (4-0) para remontar el 1-0 en tierras helenas.

Sporting Braga No Iniciado - Betis

Respaldado por números béticos, los de Pellegrini esperan cambiar el paso en Braga ante un rival que atraviesa por un buen momento, cuarto en su competición y con siete victorias en los últimos diez partidos de la Primeira Liga, la última el pasado fin de semana contra el Moreirense a domicilio.

Cabe recodar que los portugueses superaron en octavos al Ferencváros húngaro tras voltear el 2-0 del primer asalto con un contundente 4-0 en casa.

Sporting de Braga-Betis: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Sporting de Braga con el Betis, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, se disputará en el Estadio Municipal de Braga este miércoles 8 de abril de 2026, a partir de las 18:45 en España y 17:45 en Portugal.

Sporting de Braga-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido continental, en el que está en juego el pase a las semifinales del segundo torneo europeo, se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar +, con la opción, como siempre, de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sporting de Braga-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de verlo por televisión, existe la la opción de seguir este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del Municipal de Braga. Además, la cobertura de esta redacción continuará tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas verdiblancos.