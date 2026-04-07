Marc Roca, con "convicción" e "ilusión" por "hacer historia", pero paso a paso: "Queremos la Europa League e ir a la Champions"

El catalán admite que "la plantilla tiene objetivos altos" y puede "llegar a la final y ganarla", si bien insta a aprovechar el "punto de inflexión" que puede ser ganar en Braga como contagio en LaLiga

Sin minutos el pasado sábado en LaLiga ante el RCD Espanyol, apunta a ser una de las muchas novedades en el once de Manuel Pellegrini este miércoles contra el Sporting de Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Suele ser casi siempre la costumbre que aquél que acompañe al entrenador en la rueda de prensa previa en el escenario del partido salte de inicio, por lo que Marc Roca tiene todas las papeletas para llevar la manija heliopolitana en el estadio conocido como La Cantera por su peculiar ubicación junto a una explotación minera del Monte Castro, que ofrece unas preciosas vistas de la ciudad del Alto Miño.

"Afrontamos el partido con mucha ilusión y mucha confianza. ¿Isco? Nos aporta esa veteranía y esa experiencia. Cuantos más seamos, mejor para el grupo, porque nos hará falta toda la ayuda posible para esta eliminatoria", aseveraba el catalán, que no está preocupado por las seis jornadas sin ganar en LaLiga: "Tenemos muchas ganas y la convicción de que estamos haciendo las cosas bien. Sabemos que durante una temporada hay días que salen mejor y otros peor. Queremos hacer historia, queremos la UEL, pero también jugar la Champions. La plantilla tiene unos objetivos altos. Seguro que haremos una eliminatoria buena, pero yendo paso a paso, partido a partido".

Afición

"Obviamente, nos llega toda la gente que viene. Nos siguen a todas partes del mundo y eso nos motiva, nos da más energía, más fuerza. Cuando estás en cuartos de la UEL quieres ganarla, pero sabemos que hay que ir paso a paso. Tenemos un rival complicado, pero contamos con un muy buen equipo, que puede llegar a la final y ganarla, pero, insisto, partido a partido. Paso a paso, conseguiremos lo que queremos".

Claves

"Sabemos que el Braga es un equipo dominador, con buena posesión, agresivo con el balón. Debemos estar tranquilos, con convicción, aplicando una buena presión alta para recuperar y ser valientes con balón para conseguir un buen resultado con vistas al partido de casa".

Rival

"Si están aquí en cuartos de la UEL es por méritos propios. Lo hemos analizado y sabemos que quieren salir desde atrás con balón controlado para avanzar y generar superioridades. Están pasando por un buen momento, pero nos centramos en nosotros. Sabemos que es un partido importante y puede ser un punto de inflexión. La plantilla está con confianza, y seguro que lo conseguimos".

Desconexiones

"Siempre que recibes goles se analizan las cosas para mejorar, pero pienso que el equipo está conectado. Cuidamos los pequeños detalles y estamos centrados en seguir mejorando".