Manu Fajardo: "El bético está en su derecho de exigirle al equipo, es bonito soñar con cotas altas"

El director deportivo ha atendido a ESTADIO Deportivo, entre otros medios desplazados, en un canutazo donde ha tenido la oportunidad de hablar de varias situaciones relacionadas con la actualidad verdiblanca

El Real Betis se encuentra ante una cita histórica y no es para menos, ya que es una oportunidad única para poder disfrutar de un periplo europeo que se ha puesto muy bonito para la entidad sevillana. Muchas son las ganas, tanto en la entidad como en la afición, de conseguir dar un paso de gigantes en esta competición, y este tendrá que ser en el Estadio Municipal de Braga. Este espacio singular será el encargado de acoger la ida de cuartos de final del equipo de Manuel Pellegrini, ya habiendo conocido en la tarde de ayer el tapete sobre el que jugará esta misma tarde.

En el Estadio Municipal de Braga, el director deportivo Manu Fajardo ha atendido a los medios de comunicación presentes, incluido ESTADIO Deportivo, en la ciudad lusa. Muchos han sido los temas a tratar en este canutazo, todo esto antes de una cita histórica como será este partido frente al Sporting de Braga.

La ilusión y la exigencia, factor clave

El director deportivo de la entidad verdiblanca lo tiene claro, y es que hay mucha ilusión por hacer algo grande en esta competición. "Afrontamos el partido con buenas sensaciones. Después del último encuentro liguero frente al Espanyol, donde el equipo en fase defensiva sin balón llevó a cabo uno de los partidos más completos de la presente temporada y también en fase ofensiva ante un rival que siempre te exige capaz de generar ocasiones. Desafortunadamente, no encontramos el camino del gol, pero volvimos a tener buenas sensaciones en ambas fases de los juegos y afrontamos el partido con muchísimos positivismos", declaró.

Sobre la exigencia de la afición, a la pregunta de ESTADIO Deportivo, lo tiene claro. "Creo que es bueno que el listón esté alto y que la exigencia cada vez sea mayor. Siempre comentamos que no hay que olvidar de dónde venimos y nuestra historia más reciente, pero creo que el bético está en su derecho de exigirle al equipo y es bonito soñar con cotas altas", respondió.

El factor Isco, clave en este momento

Sin lugar a dudas, la mejor noticia en la previa de estos cuartos de final tiene nombre propio, y ese es el de Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel estuvo ayer en la sesión con el grupo, aunque aún de forma parcial. Poco a poco, se va trabajando para que pueda llegar a punto. "Poderle ver cada vez más integrado dentro del trabajo en la ciudad deportiva y verle ya dentro de la expedición, formar parte de los rondos o de entrenamientos parciales, significa mucho. No por todo lo que nos da a nivel futbolístico, sino también por lo que representa dentro del vestuario", declaró.

Hubo oportunidad de referirse a la situación de dos jugadores. El primero de ellos es la de Bakambu, que no estará esta tarde en Braga. "El presidente, como máximo responsable de la entidad, se ha pronunciado antes de partir hacia Porto, y poco más que añadir. No creo que al final sea positivo llevar a cabo distintos canales de comunicación, así que en base a lo que ha comentado nuestro presidente, pues así es".

También quiso hablar sobre Deossa, dejando claro que "cada vez está madurando más". "Está tranquilo. Nelson cada vez está madurando más. Al final viene de un fútbol y de un país totalmente diferente al nuestro y con una cultura totalmente diferente. Nos movemos en una industria donde siempre se prioriza la inmediatez en cuanto al rendimiento. Creo que cuando ha tenido un poco de continuidad ha demostrado la clase de jugador que es. Así que nada, ahora toca arroparle y no soltarle la mano, seguir ayudándole porque estoy convencido que Nelson tiene muchas alegrías por lo que ha hecho".

El Sporting de Braga, un rival similar al Celta o al Elche

Para muchos aficionados béticos, este Sporting de Braga será un completo desconocido, es por ello que Manu Fajardo ha tenido la oportunidad de explicar las virtudes de este equipo, estableciendo una curiosa comparación. El Braga es uno de los equipos, a nivel de Europa, que más me gusta con balón. "Un equipo en ataque posicional similar a rivales que nos hemos enfrentado en LaLiga como Celta de Vigo u Elche, que siempre encuentra a hombres libres en tres cuartos de campo. Equipo muy vertical, que llega bien a línea de fondo con los dos carriles, con Gabri y con Víctor. Tienen una baja significativa, como la de Salazar. Aún así, tiene jugadores de mucho pie y buen talento en tres cuartos de campo", respondió.