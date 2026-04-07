Sporting de Braga - Real Betis: alineaciones posibles, horario y dónde ver en TV y online el partido de la UEFA Europa League

Pocas variaciones previstas en la alineación lusa y más rotaciones a priori en la andaluza con vistas a encauzar el pase a las semifinales del segundo torneo continental

El Sporting de Braga, cuarto clasificado de la Primeira Liga, recibe este miércoles al Real Betis, quinto de LaLiga, en la ida de los cuartos de final de la Europa League. El peculiar Municipal de Braga, conocido popularmente como La Cantera, acogerá un duelo que llega en mejor dinámica para los anfitriones (cuatro victorias, un empate y dos derrotas en los siete últimos partidos) que para los foráneos, que golearon al Panathinaikos para llegar a esta ronda (4-0), pero que encadenan seis jornadas del torneo regular sin vencer y cayeron en Atenas.

El local Carlos Vicens, que avisó en la víspera sobre la contundencia del ataque bético, no podrá contar con su máximo goleador, Rodrigo Zalazar, por lesión, igual que con el central Adrian Leon Barisic y el pivote Vítor Carvalho, al tiempo que el carrilero zurdo Leonardo Lelo llega bajo de forma. Están apercibidos Víctor Gómez, Fran Navarro, Gustaf Lagerbielke y Gabriel Moscardó. Por su parte, Manuel Pellegrini deja en tierra a los aún renqueantes Giovani Lo Celso, Ángel Ortiz y Junior Firpo, así como a un Cédric Bakambu que ha regresado este mismo martes del Congo. Viaja, aunque no podrá jugar tampoco, Isco Alarcón. Bordean la suspensión por amarillas Aitor Ruibal, Natan de Souza, Valentín Gómez y Pau López (más un Junior que no se arriesgará).

El posible once bracarense

En portería estará Lukas Hornicek, mientras que para la línea de tres en defensa parten como fijos Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté y Bright Arrey-Mbi. Por delante, Víctor Gómez y Gabri Martínez (que ha desbancado recientemente a Leonardo Lelo) muy abiertos como carrileros, con tres hombres para dos puestos en la 'sala de máquinas': Jean-Baptiste Gorby, Florian Grillitsch y Joao Moutinho. Sin Rodrigo Zalazar, tanto Pau Víctor como Ricardo Horta escoltarían a Fran Navarro, con alguna opción para Mario Dorgeles en un extremo, lo que convertiría al ex culé en la referencia arriba. No hay que descartar que pase del 1-3-4-3 a un 1-3-5-2, potenciando la medular con los tres mediocentros.

El posible once heliopolitano

Queda en el aire un nuevo relevo bajo palos, con lo que Pau López jugaría en Europa y Álvaro Valles en LaLiga, si bien Pellegrini no ha querido un reparto tan drástico salvo cuando asignó la Copa del Rey a Adrián San Miguel. En defensa, entrará Natan de Souza en el eje junto a Diego Llorente o Marc Bartra, como Ricardo Rodríguez en la izquierda, pugnando Aitor Ruibal por la plaza en la derecha de un Héctor Bellerín que repartió cargas el lunes. Por delante, Marc Roca junto a Sofyan Amrabat, mientras que Álvaro Fidalgo oposita al puesto de Pablo Fornals. Es seguro el ingreso de Ez Abde, mientras que en la derecha debe repetir Antony Matheus dos Santos, con alguna opción para Pablo García. Arriba, el 'Cucho' Hernández, si bien la polivalencia del de Sallent le da 'chances' en banda y en punta.

Ficha técnica del Braga - Betis de la ida de cuartos de la UEL

SC Braga: Hornicek; Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi o Paulo Oliveira; Víctor Gómez, Gorby o Moutinho, Grillitsch, Gabri Martínez; Pau Víctor, Ricardo Horta y Fran Navarro.

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Álvaro Fidalgo o Fornals, Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Félix Zwayer (alemán), con su compatriota Robert Schröder en el VAR.

Estadio: Municipal de Braga.

Horario y TV: 18:45 (Movistar Liga de Campeones 2).