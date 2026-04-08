Los puntos uno por uno del Real Betis frente al Braga: Cucho y Abde protagonizan un empate de oro

El delantero cafetero ha sido el encargado de dejar muy viva la eliminatoria para la vuelta de La Cartuja e intentar hacer soñar con unas semifinales; así lo vivimos y contamos en directo

Oportunidad histórica. Primera vez del Real Betis en cuartos de final de la Europa League. Más de dos mil béticos en la pequeña ciudad de Braga. Todo parecía predispuesto para que el conjunto verdiblanco diese un paso de gigantes rumbo a la historia. Sin embargo, todo tendrá que esperar a Sevilla. El equipo verdiblanco recibió muy pronto el mazazo del Sporting de Braga, con un gran gol de Grillitsch precedido de un grave error defensivo que dejó al jugador del equipo luso totalmente solo. A partir de ahí, empezó una gran exhibición del portero local, que sacó varias ocasiones de los de Manuel Pellegrini.

En la segunda parte, el claro protagonista fue Abde, con una gran internada en el área que tuvo que ser parada por la defensa lusa, haciendo que Cucho pudiese poner el empate definitivo en el marcador.

Las notas verdiblancas frente al Sporting de Braga

Pau López: 5'5

Intervino cuando pudo, con un primer gol que correspondió a un despiste generalizado de la defensa. Por el resto, buen partido del guardameta.

Aitor Ruibal: 5

Volvió a no ser esa clase que el catalán nos tiene acostumbrados, con muchas concesiones en su banda derecha en los primeros cuarenta y cinco minutos que pudieron haber costado muy caro en la eliminatoria.

Bartra: 6'5

Buen partido del central, que tuvo hasta un palo y un gol anulado para haber aportado su grano al marcador verdiblanco. La marca del primer gol del Braga no quita que Marc haya vuelto a realizar un partido muy serio, siendo el mejor de la zaga en el día de hoy.

Natan: 6

Partido muy serio del central brasileño en la tarde de hoy. Algunas aproximaciones pudieron hacer daño, pero la defensa se mostró férrea para poder evitarlo.

Ricardo Rodríguez: 6

Una vez más, correcto partido del lateral suizo. En la primera parte, hasta era común verlo en prácticamente zona atacante, siendo capaz de detectar muy bien todos los espacios existentes.

Amrabat: 5

Su amarilla vista en los primeros minutos de juego, que obligó a Diego Rodríguez a abandonar el césped, explica su cambio al descanso. Muchas eran las llegadas del equipo luso y poco estaba haciendo el marroquí por pararlo.

Fidalgo: 4

A pesar de ser el primero en erigirse en la sala de máquinas, trabajo siempre agradecido, muchos han sido sus fallos que han condenado al equipo en muchas ocasiones de peligro. De hecho, muchos han sido los desmarques del Cucho a la espalda de la zaga portuguesa.

Marc Roca: 5

También vio la tarjeta amarilla en el encuentro, aunque en este caso la segunda mitad. El catalán, partiendo desde el interior, intentó oxigenar una salida de balón verdiblanca que estaba siendo angustiosa para los de Pellegrini.

Fornals: 5'5

Desde una posición distinta en la primera parte, poco lució. Ya en la segunda, se empezó a ver a ese jugador capaz de crear mucho más e intentar buscar los espacios. Sin embargo, era complicado frente a un equipo que sabía que el resultado era oro.

Abde: 6'5

Otra cosa no, pero 'liar', siempre la 'lía'. En el buen sentido de la palabra, ya que el marroquí fue el encargado de darle vida al equipo sevillano tras una gran internada en el área que no tuvo más remedio Groby que parar. No estaba siendo su partido más acertado, pero fue capaz de revolucionarlo.

Cucho Hernández: 7

Personalidad. Que es lo importante. Se empieza a recuperar a ese cafetero tan necesario en los esquemas de Pellegrini, encargado de la movilidad de la zona de ataque. Muchos fueron los desmarques que buscó, pero pocos los socios que encontró. Gol de penalti, con un pequeño mosqueo por parte de Abde por quitárselo, pero algo normal al ser él el lanzador.

Pellegrini: 4

La segunda parte mejoró, pero faltó lectura de juego por parte del técnico chileno en la primera parte, que veía como el equipo luso dominaba ante un Betis incapaz de poder escapar bien de la presión. Los cambios y el gol dieron alas al equipo en el encuentro.

Antony: 6

La tuvo. Clarísima. Pero el brasileño volvió a dejar poco en este encuentro donde tiene que erigirse como el líder del mismo, pero ya se ven cosas del Antony que todos quieren ver.

Altimira: 6

Se pueden decir cosas parecidas del cambio que se produjo a la vez, ya que tanto Sergio como Deossa proporcionaron templanza en el momento clave de la eliminatoria. Encuentro muy serio.

Deossa: 6

Parecido a lo dicho con el catalán, ya que el jugador salió y poco pudo hacer en tres cuartos de campo, pero hizo que el Betis tuviese algo más el balón.

Rodrigo Riquelme: SC

Volvió a no cambiar nada en el equipo verdiblanco. Poco más que añadir.

Chimy Ávila: SC