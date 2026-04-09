Así quedó la ida de cuartos de final de la Europa League: empate del Real Betis, dolorosa derrota del Celta y el Aston Villa cumple

La ida de cuartos de final en la Europa League concluye con cuatro enfrentamientos y un sabor amargo para los equipos españoles. El Real Betis empató ante el Braga mientras que el Celta de Vigo cayó con rotundidad ante el Friburgo. Por su parte, el Aston Villa cumple y la eliminatoria más igualada mantiene su curso

Resumen de la ida de cuartos de final en la Europa LeagueIMAGO

La Europa League sigue quemando fases mientras los equipos luchan por estar en la gran final de Estambul. Con la ida de cuartos de final ya disputada, tan solo queda un encuentro para conocer a los últimos cuatro equipos que disputarán las semifinales.

En una jornada que comenzó con el empate entre Real Betis y Braga el miércoles, la noche del jueves deja tres encuentros más y todo por decidir la próxima semana, con el Celta teniendo que remontar en Vigo tras una abultada derrota ante el Friburgo.

Sporting de Braga 1-1 Real Betis

El Real Betis empató 1-1 ante el Braga, dejando la eliminatoria abierta para la vuelta en Sevilla. El conjunto portugués se adelantó muy pronto con un gol de Florian Grillitsch tras un saque de esquina. El Betis reaccionó progresivamente y generó varias ocasiones antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo de Manuel Pellegrini logró el empate gracias a un penalti transformado por Cucho Hernández en el minuto 61. En un duelo equilibrado y sin excesivas ocasiones claras en el tramo final, todo se decidirá en La Cartuja.

Friburgo 3-0 Celta de Vigo

El Celta sufrió una dura derrota ante el Friburgo, complicando seriamente sus opciones de clasificación. El conjunto alemán dominó desde el inicio y se adelantó con un gol de Grifo, ampliando la ventaja antes del descanso por medio de Beste.

El Celta, superado en todas las fases del juego, apenas generó peligro y no reaccionó tras los cambios. En la recta final, Ginter sentenció tras un córner. Los de Giráldez deberán buscar una remontada en Balaídos para seguir con vida en la competición.

Bolonia 1-3 Aston Villa

El Aston Villa dio un paso firme hacia las semifinales de la Europa League tras imponerse al Bolonia en un partido que fue de menos a más para los ingleses. Tras una primera mitad igualada y con momentos de apuro, Konsa adelantó al equipo de Unai Emery a balón parado.

En la segunda parte, el Aston Villa fue claramente superior y Ollie Watkins amplió la ventaja con un doblete que dejó muy encarrilada la eliminatoria. Los italianos reaccionaron tarde y no pudo evitar una derrota que le obliga a remontar en la vuelta.

Porto 1-1 Nottingham Forest

El Nottingham Forest logró un valioso empate ante el Porto en Do Dragão, dejando abierta la eliminatoria. El conjunto portugués dominó el inicio y se adelantó con un gol de William Gomes, pero apenas dos minutos después Martim Fernandes igualó el marcador con un gol en propia puerta.

El Oporto generó más ocasiones durante el encuentro, especialmente en la segunda mitad, pero se encontró con un acertado Stefan Ortega. El Forest, más sólido tras el empate, supo resistir sin excesivo peligro ofensivo. Todo se decidirá en la vuelta en el City Ground.