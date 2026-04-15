Carlos Vicens se rinde a Pellegrini y le da una alegría al Betis a horas de la 'final'

El entrenador del Sporting de Braga, que advierte que saldrán a ganar, no escondió su admiración por Pellegrini y apuntó que ve difícil que su estrella pueda jugar contra el Betis

El entrenador del Sporting de Braga, Carlos Vicens, atendió en los medios de comunicación esta tarde en la sala de prensa de La Cartuja en vísperas del partido que este jueves le enfrenta con el Betis en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League.

El técnico de origen español destacó la trascendencia del partido y señaló las claves para poder sorprender a los béticos en su estadio y mejorar el 1-1 de la ida. "El planteamiento pasa por corregir cosas de la ida donde seamos mejores, que nos impongamos en campo rival y seamos competitivos en los momentos en los que el Betis nos ponga en aprietos. Con todo esto, vamos a intentar ganar", señaló Vicens, que afirmó que saldrán a por la victoria.

No se fía de la mala racha bética y enaltece a Pellegrini

"Sabemos el tamaño del club al que representamos y siempre salimos a ganar cada partido y esta vez no será diferente", apuntó el preparador del conjunto portugués, que no se fía de la racha negativa del Betis, que suma siete jornadas liguera sin conocer el triunfo: "Si están con una mala racha y siguen quintos es porque han acumulado buenos resultados antes".

Y es que el técnico balear no esconde su admiración por Pellegrini y sabe que enfrentarse contra él siempre es tremendamente complicado. "Pellegrini es una institución dentro del club y del fútbol. Los equipos pasan rachas. El Betis sigue quinto pese a un mal mes de resultados. Pellegrini es un gran entrenador, son seis temporadas en esta casa. Dice mucho el hecho de que esté aquí tanto tiempo, además llegando tan lejos en Europa. Con Pellegrini hablamos de una institución en el Betis y entre los entrenadores europeos", indicó Vicens, que también se refirió al regreso de Isco a la convocatoria tras su larga ausencia y advirtió que si está en condiciones será una amenaza.

Vicens habla sobre el regreso de Isco y la opciones de Zalazar

"Lleva mucho tiempo sin participar en competición. Ya vino al viaje en el partido de ida y estará cerca de jugar minutos otra vez. Estando bien, es diferente. Lo ha demostrado año tras año. No sé en qué condiciones está, si está bien, aportará al Betis la calidad que tiene", señaló el entrenador del Braga.

Igualmente Vicens fue preguntado si Rodrigo Zalazar, estrella del Braga, podrá jugar una vez que ha entrado a la convocatoria, a lo que el míster respondió dejando su participación en el aire al no estar al cien por cien.

"Al cien por cien no está. Lleva una sesión y media con el equipo. Ha hecho otras en el campo, pero tiene una ambición tremenda de ayudar. Hemos decidido traerlo porque decidiremos si está en el banquillo o fuera y, si está en el banquillo, a ver cuánto nos puede ayudar. Es una lesión complicada, isquiotibial, no podemos decir que está al cien por cien", avisó.