La afición del Betis ya se ve en semifinales de la Europa League

El conjunto verdiblanco tiene este jueves una cita histórica en La Cartuja ante el Sporting de Braga para alcanzar su primera semifinal en la Europa League y su afición confía ciegamente en conseguir la victoria según demuestran los datos de nuestra encuesta

El Betis tiene ante sí una gran oportunidad para jugar su primera semifinal de Europa League, y segunda en competición europea tras la de Conference League el pasado año, este jueves 16 de abril. Se enfrenta a un Sporting de Braga que no fue capaz de obtener ventaja en la ida en Portugal y con un estadio de La Cartuja que estará a reventar y apunta a récord de asistencia. Tras la gran imagen en la ronda anterior ante el Panathinaikos, la afición del conjunto verdiblanco confía ciegamente en la victoria y el pase para seguir soñando con el primer título europeo.

Confianza en pasar a semifinales de la Europa League

En nuestra encuesta Helvetia, los aficionados béticos han respondido muy positivos a la pregunta sobre la confianza en avanzar de ronda en la Europa League. El 89,58% de los votos cree firmemente que el Betis conseguirá derrota al Braga y plantarse en esa semifinal ante el Friburgo, presumiblemente, o el Celta. Tan sólo el 10,42% piensa que el mal momento de los verdiblancos le pasará factura y dejará al equipo fuera de Europa.

La mala racha en LALIGA y el sueño europeo, compatibles

El Betis ya acumula siete partidos sin ganar en LALIGA y sólo ha sumado una victoria en esa mala racha ante el Panathinaikos en la Europa League. Dos derrotas en la competición doméstica y una ante el conjunto griego, que no tuvo repercusión, son los partidos que ha perdido el conjunto de Manuel Pellegrini. Las sensaciones no son las mejores, pero la realidad es que esa victoria ante el equipo de Benítez y el hecho de no perder en Portugal, permite ser positivo para eliminar al Braga y seguir soñando con alcanzar esa final y luchar por su primer título europeo.

Pellegrini recupera a Isco para esta importante cita, algo que repercute directamente en el juego del equipo. Aunque cuenta con pocas opciones de disputar minutos, el valor anímico que puede suponer en la plantilla la vuelta del malagueño también es un factor importante ahora que las fuerzas de Antony flaquean por su pubalgia. El chileno empieza a sumar efectivos con las recuperaciones de sus grandes estrellas para afrontar un final de temporada con todo el potencial de la plantilla. La vuelta de Amrabat ha empezado a aportar ese equilibrio y solidez necesario para soltar el talento de los de arriba y ahora regresan Lo Celso e Isco para darle ese toque de magia y juego que ha faltado en muchas ocasiones en los últimos partidos.

La quinta plaza, en peligro de nuevo

Los resultados de la Champions League han hecho mella en la clasificación para optar a la quinta plaza en la máxima competición continental. Las eliminaciones de Real Madrid y Barcelona, sumadas a la victoria y pase del Bayern de Munich ha propiciado un recorte en la tabla y la jornada de este jueves puede apretarla aún más. El Friburgo y el Mainz tienen pie y medio en semifinales, mientras que el Celta caería eliminado. El Rayo, que apunta a pasar, y el Betis tendrían que conseguir la clasificación para estirar los puntos de España. Una victoria del Celta, aunque cayera eliminado, también sería muy positiva. Por lo que, además de ser importante para disputar una semifinal europea, una victoria del Betis también sumaría para seguir manteniendo esa plaza que ostenta en LALIGA como un camino más factible a la deseada Champions League.