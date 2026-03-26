Amrabat, qué bueno que volviste: las otras ventajas de su 'fichaje' primaveral

El guiño del nuevo seleccionador marroquí y la buena respuesta del mediocampista tras su regreso a los terrenos de juego invitan al optimismo

Había ganas de que volviera Sofyan Amrabat, que "sigue estando al 60-70% y es determinante". Ahora que no se va con su selección y después del parón, hay que esperar al de Huizen mucho más cerca ya de su 'prime', lo que será fundamental para recuperar el sistema de la última resurrección tras el fiasco de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, como se analizaba en la última entrega de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo'.

"Amrabat es ideal para jugar con ese 1-4-3-3 que se inventó después de la debacle copera contra los colchoneros, con Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals, que son dos trabajadores natos también, por delante de Marc Roca. El marroquí es el más indicado por sus cualidades físicas para jugar como pivote único. Enseguida estará Giovani Lo Celso en esa rotación de acompañantes. Yo creo que este 1-4-4-2 lo va a dejar un poco más de lado ya viendo que funcionó con el Panathinaikos, pero no tanto en San Mamés. A partir de ahora, la variante del 1-4-2-3-1 clásico sí la va a reutilizar alguna vez", comentaba el periodista Óscar Murillo.

"Ese 1-4-3-3 es donde él ve más opciones para meter a Fidalgo, así que lo va a utilizar más veces, ya con la seguridad de tener un respaldo como Sofyan Amrabat, que lo va a tener ahora sin parones ni distracciones hasta final de temporada; si lo sabe dosificar bien, puede ser muy interesante y puede marcar diferencias, porque ese futbolista es de los típicos que le duran muy poco al Betis, que ha tenido algunos de ese estilo. Fíjaos cómo están en Valencia flipando con Guido Rodríguez tras el partido que hizo en el Sánchez-Pizjuán. Aquí en Sevilla conocemos perfectamente la aportación de un futbolista de ese nivel, posicional, con ese despliegue físico, pero con esa inteligencia táctica también. Ese tipo de futbolista al Betis siempre le ha dado mucho", zanjaba el mismo redactor.

El futuro de Amrabat, todavía en el aire

Cedido hasta el 30 de junio de 2026 sin opción de compra, el futuro de Sofyan Amrabat, con contrato en el Fenerbahçe hasta 2028, seguirá en el aire hasta bien entrado el verano. El pivote participará con Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que el dueño de su pase, que maneja ofertas de Europa (se habló del Villarreal CF) y Oriente Medio (sobre todo de un par de clubes saudíes), apurará al máximo en busca del mejor postor. En su día, Manu Fajardo negó que los castellonenses tuviesen atado al de Huizen, dejando entrever que cuenta con algún tipo de ventaja en las negociaciones. Sin duda, que el interesado ejerza presión será fundamental.