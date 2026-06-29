Corea del Sur abre una investigación exhaustiva por su eliminación del Mundial 2026

El presidente del país surcoreano ha pedido una investigación para esclarecer los motivos del fracaso de su país en el Mundial; el seleccionador Hong Myung-Bo ha dimitido de su cargo tras su polémico nombramiento

Corea del Sur ha quedado eliminada en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su mal papel en el torneo mundialista ha desembocado en la dimisión del seleccionador, Hong Myung-Bo, asumiendo así el fracaso de su equipo pero la cosa no queda ahí, ya que el propio presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, ha pedido una "investigación exhaustiva" al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para depurar los motivos de esta eliminación.

Corea del Sur comenzó el Mundial con un triunfo sobre la República Checa pero después encadenó dos derrotas, ante Sudáfrica y México, que no le han permitido ser una de las ocho mejores terceras, lo que ha supuesto un varapalo para la afición de su país.

"Dado que se invierten importantes fondos públicos y recursos estatales incluso en la participación en la Copa Mundial, solicito al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir su repetición y mejorar la situación. Impulsaremos con rapidez las reformas en la administración deportiva para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir", anunció el presidente surcoreano.

Hong Myung-Bo deja su cargo de seleccionador

Esta pronta eliminación ha provocado la dimisión de Hong Myung-Bo, aunque su vuelva al puesto de seleccionador había creado bastante controversia en el país pues su primera etapa al frente del combinado asiático tampoco fue buena.

"Quiero disculparme sinceramente ante todos los coreanos que aman y apoyan a nuestra selección nacional. Hoy anuncio que dejaré mi cargo como entrenador de la selección nacional", dijo.

"Como entrenador principal, ninguna explicación puede reemplazar el resultado final. No pude lograr el resultado que nuestra gente esperaba. Toda la responsabilidad recae sobre mí”, dijo Hong. “Hoy, renuncio a mi cargo como entrenador de la selección nacional. Sin embargo, mi pasión por el fútbol coreano seguirá intacta. Ahora apoyaré a la selección nacional de Corea para que recupere la confianza y el cariño de nuestra gente", añadió.

Tercera en un grupo asequible

Hong Myung-Bo, héroe de la selección coreana que alcanzó las semifinales en 2002, ya había dirigido a los Guerreros Taeguk en el Mundial de Brasil 2014 sin pasar tampoco de la fase inicial. En este Mundial de 2026, Corea del sur concluyó el grupo A por detrás de México y Sudáfrica, no sumó más que los tres puntos de la jornada inicial ante la República Checa, por lo que no se situó entre las 8 mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.