Uruguay confirma los peores presagios con Manuel Ugarte: parte médico del futbolista del Manchester United

El centrocampista charrúa se lesionó en una desafortunada acción cuando intentaba robar la pelota a Pedri y sufrió una torcedura en su rodilla izquierda que no invitaba al optimismo

Se confirman los peores presagios para Manuel Ugarte, centrocampista de la Selección uruguaya que se lesionó en el tramo final del primer tiempo, justo después de la acción del 0-1 de España cuando acudía a presionar a Pedri para intentar robar el balón, el canario le hacía un recorte y al pisar, el charrúa se tiraba el suelo tras torcerse la rodilla.

De forma inmediata el centrocampista del Manchester United tenía que pedir el cambio y salía en camilla con las manos en la cara, consciente de que no solo el Mundial se había acabado para él sino que también muy posiblemente el año 2026.

Y hoy se ha confirmado. Casi dos días después del choque, cuando la la propia Federación uruguaya de fútbol a través de sus redes sociales ha dado el parte médico de su internacional y ha confirmado una lesión de ligamentos.

"El futbolista sufrió una lesión en su rodilla izquierda en el partido frente a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 por la que debió ser sustituido. En coordinación con su club, Manchester United, se le realizaron los primeros estudios que muestran una lesión de ligamento. Seguiremos el proceso en conjunto para luego confirmar la entidad de la lesión", reza el comunicado de la selección celeste.

Aunque los servicios médicos de Uruguay no han confirmado el alcance exacto de la lesión, todo hace indicar que se trata de una rotura de ligamentos, por lo que el futbolista del Manchester United deberá pasar por el quirófano y se perderá al menos seis meses de competición pudiendo llegar hasta casi el año, dependiendo del grado de rotura y de si hay más ligamentos implicados, por lo que Ugarte no volverá a jugar al fútbol ya hasta 2027.

El futuro de Marcelo Bielsa, en el aire

Marcelo Bielsa volvió a quedarse fuera de una Copa del Mundo en fase de grupos, al repetir con Uruguay lo que ya había hecho con Argentina en Corea-Japón 2002. Su mejor actuación seguirá siendo la que tuvo con Chile al alcanzar los octavos de final, hace dieciséis años, en Sudáfrica 2010.

Sumando las tres Copas del Mundo, el entrenador argentino dirigió diez partidos. Sumó apenas tres victorias, igualó en otras tres oportunidades y perdió los restantes cuatro partidos.

Ahora en Uruguay solo se habla del futuro del seleccionador uruguayo, que podría decir adiós a su aventura al frente del combinado celeste, al que llevó a semifinales en la Copa América 2024 pero yéndose a las primeras de cambio en el Mundial en un grupo donde tenía relativamente asequible quedar entre las dos primeras.