Diego Murillo provoca un serio contratiempo para el Málaga en su vuelta a Primera División

El líder de la zaga del conjunto de Funes sufre una lesión de rodilla que lo deja fuera de la pretemporada y del comienzo de LaLiga EA sports, por lo que el club podría mirar al mercado de fichajes con varias opciones sobre la mesa

Diego Murillo ha provocado la primera noticia en el Málaga en su vuelta a Primera División. El central tuvo que retirarse en el minuto 53 del encuentro del pasado sábado ante el Almería, haciendo saltar todas las alarmas. Contra todo pronóstico, Funes apostó por la figura de Adrián Niño para buscar la victoria, algo que finalmente ocurrió. No obstante, los focos se centran en el jugador de Ciudad Real, que ha sufrido una lesión importante.

El central es un fijo en este Málaga, dónde ha llegado a jugar cuarenta partidos esta temporada, siendo imprescindible para Funes en la parcela defensiva. Por ello, su baja supone un serio contratiempo para el equipo, ya que se perderá la pretemporada y el inicio de LaLiga EA Sports, en la ilusionante vuelta del club malacitano a Primera División. De esta manera, la dirección deportiva podría entrar en el mercado de fichajes.

Parte médico oficial del Málaga y plazos de vuelta de Diego Murillo

De esta manera, el Málaga ha hecho oficial el parte médico con la lesión que ha sufrido Diego Murillo: "Tras la lesión sufrida en la rodilla derecha en el partido frente a la UD Almería el pasado sábado 20 de junio, a Diego Murillo se le han realizado las pertinentes pruebas médicas para establecer la gravedad de su dolencia".

En este sentido, club confirma que "la resonancia magnética muestra una lesión en el ligamento lateral interno y una lesión del menisco interno. El futbolista se someterá a una intervención quirúrgica consistente en una artroscopia el próximo martes 30 en Hospital Quironsalud Málaga". Por ello, todo parece indicar que Diego Murillo será baja para las primeras jornadas de LaLiga EA Sports, con el calendario aún por establecer.

Diego Murillo confirma las sospechas y Funes alaba el nivel del central del Málaga

Diego Murillo, tras caer lesionado ante el Almería, ya se temía lo peor en torno a su lesión, aunque descartada una lesión de cruzado que finalmente ha podido evitar: "Me crujió un poco la rodilla. Me cayó encima Dotor y se me venció. Está descartada la lesión de cruzado y espero estar fuera solo dos meses para poder estar en Primera". El central pondrá el foco en una recuperación total para volver en la mejor forma posible.

Por su parte, Funes no dudó en alabar la importancia de Diego Murillo en el equipo, un jugador vital que ha ido creciendo, sobre todo, en la última temporada en el Málaga: "No sabemos la importancia. Ojalá termine en nada. Los hechos hablan por él, el nivel que ha dado esta temporada es tremendo. Su premio está aquí hoy, por lo que ha hecho todos estos años, es un ejemplo para la cantera".

Los planes del Málaga en el mercado de fichajes

De esta manera, queda por ver si la dirección deportiva se lanza al mercado de fichajes en busca de un refuerzo en el eje de la zaga, sobre todo sabiendo que puede haber salidas en esa parcela. Hay jugadores como Javi Montero, Einar Galilea y Víctor García que acaban contrato en este mes de junio. Además, el Málaga ha anunciado hoy la salida de Jokin Gabilondo, que también finalizaba su vinculación con el club malacitano.

En este sentido, el Málaga ha puestos sus ojos en Elustondo. El central de 32 años lleva toda su carrera en la Real Sociedad. Sin embargo, al acabar contrato a final de junio, podría ver con buenos ojos dar el salto al equipo recién ascendido a Primera División, dependiendo de las opciones que tenga de jugar con Matarazzo la próxima temporada. Sin embargo, el defensa vasco es una de las alternativas que podría tener Loren Juarros.

Otro de los nombres propios en el mercado de fichajes del Málaga es el de Carlos Dotor, que ha dejado buenas sensaciones esta temporada, cedido por el Celta de Vigo. El centrocampista tiene intención de seguir en la Costa del Sol, por lo que se podría abrir una negociación para que el jugador de 25 años sea parte de la plantilla de Funes la siguiente campaña en Primera División.