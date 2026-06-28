Darko Brasanac, quinta salida confirmada del Málaga: "Me habéis robado el corazón para siempre"

Darko Brasanac se despide de Martiricos un año después de su llegada, dejando un mensaje cargado de emoción: "Nos ha costado mucho despedirnos de la ciudad", tras una temporada marcada por las lesiones y un papel limitado, pero con el recuerdo imborrable de su gol decisivo en Ipurúa

El Málaga ha anunciado una nueva salida de la plantilla en el día de hoy, la de Darko Brasanac. El serbio pone punto y final a su etapa en Martiricos un año después de su llegada, procedente del Leganés. Por ello, supone el quinto adiós de la plantilla en lo que llevamos de mercado, junto con los de Jokin Gabilondo, Víctor García, Josué Dorrio y Javi Montero. Además, el centrocampista se ha querido despedir de la afición malacitana.

Darko Brasanac deja el Málaga tras jugar tan solo 15 encuentros entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey. Una dura lesión sufrida a principios de noviembre le tuvo apartado de los terrenos de juego un total de cuatro meses. De esta manera, los problemas físicos le han complicado su continuidad en el conjunto de Funes, que tan solo pudo actuar desde el banquillo en algunos partidos de la segunda vuelta.

La temporada de Darko Brasanac en el Málaga

Por otro lado, en el recuerdo de Darko Brasanac quedará el gol que logró ante el Eibar que supuso la remontada de los de Funes en Ipurúa, que fue un paso más hacia llegar a los playoff de ascenso a Primera División. El serbio apenas tuvo minutos, aunque todos ellos en la segunda parte. En el último choque de la temporada, frente al Almería, salió en los últimos compases, en el que fue su despedida del Málaga sobre el terreno de juego.

Con ello, el Málaga sigue con su reconstrucción de la plantilla, dando salidas a aquellos con los que no cuentan en Primera División o no han llegado un acuerdo para prolograr su contrato, como ha podido ser Javi Montero, un adiós sorprendente en Martiricos. Sin embargo, Loren Juarros y Funes ponen el foco en un mercado de fichajes en el que se deberá de reforzar posiciones, como la del centro de la defensa, entre otras.

Carta de despedida de Darko Brasanac

Por ello, Darko Brasanac se quiso despedir del Málaga a través de sus redes sociales, con una emotiva carta:

"Malaguistas, me habéis robado el corazón para siempre. Gracias por cómo me habéis recibido y tratado. He intentado enseñaros mis valores y mi forma de ser dentro y fuera del campo y me quedo con la sensación de haberlo conseguido.

He disfrutado de cada minuto en La Rosaleda y no sabéis la ilusión que me hacía ver a mis hijos tirando penaltis después de las victorias, porque ellos también saben que este estadio tiene algo especial. Gracias a los misters; a todo el staff, a Loren, y a toda la directiva por confiar en mí y darme la oportunidad de jugar en este maravilloso club, que ahora mismo está donde se merece.

También quiero agradecer a todos los empleados por su trabajo. Son la parte esencial del club. Gracias a mis compañeros, ya sabéis todo lo que pienso de vosotros. Sois muy, muy grandes. Lo que tiene este vestuario no se ve cada día y hay que cuidarlo como lo estáis haciendo.

Por último, y lo más importante, gracias a Málaga y a toda la afición, por cómo se ha sentido mi familia desde el primer día. Aunque hemos estado poco tiempo viviendo aquí, nos ha costado mucho despedirnos de la ciudad, de la gente, de la playa... Nos vemos pronto, Málaga!. Os deseo lo mejor".

Darko Brasanac, ante un futuro incierto

Darko Brasanac, al igual que otros como Javi Montero, será agente libre. El serbio buscará en el mercado de fichajes una nueva oportunidad tras defender la elástica en España del Real Betis, Leganés, en dos etapas, Alavés y Osasuna, durante cinco temporadas, además del Málaga. Una vez dejado atrás los problemas musculares, el centrocampista de 34 años podría seguir mirando hacia un reto fuera de Europa.