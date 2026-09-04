Simeone, técnico del Atlético de Madrid, claro sobre Julián Álvarez: "Hay que juzgar menos y preocuparse más"

El técnico argentino rebajó la tensión en relación al delantero y apuntó a que tras la finalización del mercado de fichajes, la 'araña' tendrá un "aprendizaje". Agradeció también el mensaje de Paulo Futre

El Atlético de Madrid, Simeone y también Julián Álvarez, quieren pasar página de un verano convulso en lo que a posibles movimientos de mercado se refiere. Julián Álvarez y el Atlético de Madrid seguirán con sus destinos ligados por lo menos hasta el próximo mercado de fichajes. Así, el Atlético de Madrid quiere recuperar al mejor Julián Álvarez y Simeone se ha encargado este viernes de confirmar su convocatoria para el partido del sábado ante el Athletic Club en San Mamés.

Como es lógico, Simeone ha sido preguntado en varias ocasiones por Julián Álvarez y el técnico argentino ha dejado una reflexión al final de estas cuestiones en las que trataba de lanzar un mensaje al propio jugador y al futuro del mismo.

La reflexión de Simeone con el 'caso Julián Álvarez'

Simeone empezó su respuesta avisando de que iba a ser "claro" para continuar afirmando que a Julián Álvarez, tras el cierre del mercado de fichajes y su salida frustrada al Barcelona, se le presentaba una oportunidad: "Yo te quiero ser muy claro. Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos: ¿por qué?, ¿por qué esto?, ¿por qué esto?, ¿por qué? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender".

Simeone también habló del paso que dará Julián Álvarez en su vida y cómo este le podrá ayudar a estar contento y darle goles al Atlético de Madrid: "Y creo que el paso, para mí, que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de, bueno, de en todas estas situaciones que tendrá que él resolver internamente, lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos: que esté bien, que esté contento y que, obviamente, nos dé goles, que es lo que ayer muy bien Futre, en un lindo video, le transmitió desde su alegría. Y le mando un abrazo grande por el mensaje que mandó". Simeone también confirmó que Julián estará en la convocatoria para viajar a Bilbao: "Bueno, está entrenando muy bien. La verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros".

El Jonathan David que espera Simeone en el Atlético de Madrid

Uno de los últimos movimientos que llevó a cabo el Atlético de Madrid fue el de Jonathan David. El delantero ha recalado en el cuadro colchonero en calidad de cedido desde la Juventus con una opción de compra. Simeone apostó porque el ariete recupere el nivel que tuvo en el Lille y que le llevó a firmar por el conjunto turinés: "Bueno, necesitamos al futbolista, sobre todo, que estuvo en el Lille. Lo hemos hablado con él. Tiene unas características que nos puede ayudar por las características que tiene nuestro equipo. Necesitamos que se adapte lo más rápido posible. Está en el proceso ese, ya que vino hace muy pocos días, pero lo vemos entusiasmado, lo vemos con muchas ganas y ojalá que el campo nos dé lo que él quiere y lo que nosotros esperamos de él".

Jonathan David en su presentación con el Atlético de Madrid

La retirada de Marcos Llorente de la Selección española

Simeone se mostró 'encantado' con el hecho de que Marcos Llorente haya renunciado a la Selección española después del Mundial ya que el lateral podrá estar con los colchoneros sin tener que acudir a llamadas internacionales. Simeone apostó porque Marcos Llorente juegue hasta que el quiera en el Atlético de Madrid: "Bueno, en cuanto a lo que nos toca de tenerlo acá con nosotros, Marcos jugará hasta que él lo decida. Es una persona muy decidida, con una claridad increíble en sus pensamientos. Entendió y entiende que la decisión que tomó con respecto a su selección es lo que siente y, la verdad, que lo felicito porque, evidentemente, el ego siempre nos hace estar más tiempo en un lugar donde posiblemente ya no lo sentimos y él, evidentemente, hace lo que siente. Y, la verdad, que estamos muy contentos con todo lo que él nos sigue transmitiendo desde su persona al futbolista que es".