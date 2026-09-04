Aviso a Julián Álvarez: "El perdón no es con palabras, es con goles"

Paulo Futre, ex futbolista luso, sorprendió este pasado jueves al publicar un mensaje en sus redes sociales en el que se dirigía directamente al delantero del Atlético de Madrid. "Este potro se ha enamorado de este escudo"

Julián Álvarez ha pasado de estar condenado por la afición del Atlético de Madrid por su deseo de fichar por el Barcelona, así lo declaró estando concentrado con Argentina en el Mundial, a estar en proceso de cumplir la condena. Julián Álvarez cerró la puerta a salir del Atlético de Madrid después de que todos sus intentos por salir del Metropolitano rumbo al Barcelona fueran infructuosos.

El Atlético de Madrid se negó tajantemente a negociar con el Barcelona y así lo declaró en varias ocasiones el CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín. Julián Álvarez se ausentó en la última semana de mercado en varias ocasiones a los entrenamientos programados por Simeone y el 'caso Julián' empezó a tomar ciertos tintes dramáticos porque todo apuntaba a que el jugador pediría la nulidad de su contrato. Finalmente Julián Álvarez sigue en el Atlético de Madrid y este pasado jueves recibió un mensaje de una leyenda rojiblanca como Paulo Futre.

Paulo Futre apunta directamente a Julián Álvarez

Paulo Futre disputó con la camiseta del Atlético de Madrid más de 200 partidos, marcando un total de 51 goles y convirtiéndose en una de las grandes leyendas del cuadro colchonero. Este pasado jueves, en sus redes sociales personales, Paulo Futre quiso dirigirse con un video a Julián Álvarez para aconsejarle y recordarle como el mismo llegó al Atlético de Madrid sin ser aficionado de los rojiblancos y siendo campeón de Europa con el Oporto: "Julián, yo no nací siendo del Atléti. Soy portugués y llegué con 21 años siendo campeón de Europa y más tarde balón de plata".

Paulo Futre prosiguió su mensaje hablando de que era un potro para continuar enseñando a cámara el escudo del Atlético de Madrid que tiene tatuado en su brazo derecho y posteriormente augurando que Julián Álvarez también se terminará enamorado de la afición y del club: "Era un potro y este potro se ha enamorado de este escudo único. Estoy convencido de que tu también te vas a enamorar de esta afición única y de este gran club".

Pero Paulo Futre se puso más serio cuando trató de aconsejar a Julián Álvarez por el método para conseguir el perdón de la afición del Atlético de Madrid: "El perdón no es con palabras, es con goles". Por último Paulo Futre quiso mandarle un mensaje de ánimo a Julián Álvarez y en cierto modo a la afición colchonera que no esperaba para nada su mensaje: "No tengo dudas de que vas a dar todo y vas a sudar la camiseta hasta la última gota por este escudo. ¡Aupa Atleti Julián! ¡Vamos campeón!".

Paulo Futre junto a Abel Resino ofreciendo al Metropolitano la Copa el Rey

El fútbol sigue mandando mensajes a Julián Álvarez

Además de Paulo Futre, este pasado jueves también se hizo eco de lo sucedido con Julián Álvarez el técnico del Real Madrid, José Mourinho. Luso como Futre, el preparador de los blancos se mostró confiado en el conocimiento profundo de su homólogo Simeone sobre el jugador y el propio Atlético de Madrid: "Mira, la situación específica de la que tú hablas... No hay quien lo conozca mejor que Simeone, no hay quien conozca mejor el club que Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación con esta situación".

Además dejó claro cómo actuaría él en el caso de que se diese una circunstancia similar con un jugador de su equipo: "Yo lo que normalmente digo es que, cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero. Por eso, mi sensación es que, a partir de ayer y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club".