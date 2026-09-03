Dani Martínez, nueva joya del Atlético de Madrid, señala a una leyenda rojiblanca: "Los valores que te transmite"

El defensa rojiblanco, que ya forma parte de la primera plantilla de Diego Pablo Simeone, reconoció que la figura de Fernando Torres le ha marcado. "Muy agradecido por la oportunidad"

El Atlético de Madrid ha tenido un verano muy movido por un mercado de fichajes que se ha focalizado principalmente en la continuidad o no de Julián Álvarez. Con el argentino siguiendo en la disciplina rojiblanca, los colchoneros también están de enhorabuena con la subida al primer equipo de Dani Martínez, defensa de 22 años que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo en partido oficial (lo hizo ante el Málaga en la primera jornada) y que además ha sido un habitual de los rojiblancos en pretemporada.

Este jueves, el propio Dani Martínez, atendió a los medios oficiales del Atlético de Madrid y no escondió la alegría que supone ascender al primer equipo. Además Dani Martínez no escatimó en elogios hacia su referente en el Atlético de Madrid: Fernando Torres.

Dani Martínez, el nuevo proyecto de futuro del Atlético de Madrid

Dani Martínez recordó que Fernando Torres lo ha entrenado tanto en el juvenil durante tres campañas como en el filial. Sobre la leyenda rojiblanca, destacó los valores y su amor por el Atlético de Madrid: "El mejor ejemplo lo he tenido todos estos años, que ha sido Fernando Torres, y he tenido el placer y la suerte de que haya sido mi entrenador durante tres años en el juvenil y dos años en el filial y los valores y que te transmite lo que es él para el Atlético de Madrid". Además sobre su propio ascenso al primer equipo, reconoció que es "un orgullo" después de "tantos años de trabajo" y con "mucho sacrificio".

Dani Martínez, agradecido a Simeone

El defensa tampoco se dejó atrás a Simeone por la oportunidad de jugar en el primer equipo al tiempo que se acordó de su familia, tan importante en todo este proceso: "Muy agradecido por la oportunidad, orgulloso por mí, por mi familia y la gente que ha estado conmigo todos estos años".

Dani Martínez en su debut con el Atlético de Madrid ante el Málaga

La llegada de Dani Martínez al Atlético de Madrid se produjo en plena pandemia de Covid tal y como el propio protagonista recordó: "Cuando llegas (al club) tienes muchos sueños, pero en ningún momento te lo puedes imaginar realmente hasta que estás aquí. Llego en la pandemia (en 2020), soy un juvenil todavía. Está claro que los ves por la tele y tienes muchas expectativas y es un sueño estar ahí, pero claramente no eres consciente hasta ahora mismo".

La familia del filial y su debut como titular con el Atlético de Madrid

Dani Martínez recordó el buen ambiente reinante en el Madrileño el pasado curso de la mano de Fernando Torres: "Nos quedamos a un paso del ascenso, que era el objetivo, pero al final nos tenemos que quedar con el grupo que hicimos, porque este año han tenido unas oportunidades muy buenas y esto es fruto de ello y el gran trabajo de todos los compañeros que es posible que yo esté aquí ahora".

Además, sobre su debut ante el Málaga, en el que fue titular, reconoció que durante la semana ya se vio con opciones de poder jugar: "Los días antes ya en los entrenamientos ves que puedes estar ahí, que puedes ser titular y te intentas hacer un poco a la idea de decir ‘me toca jugar’, pero hasta que no estás ahí abajo, sales del túnel de vestuarios y ves a la afición, a tu gente con esta camiseta, no te haces a la idea de lo que realmente es. Una satisfacción, un orgullo de poder estar jugando defendiendo estos colores con tu gente animándote y una sensación inolvidable".