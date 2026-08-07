Cinco novedades y una baja en la convocatoria verdiblanca para el duelo ante el Bournemouth

Después de tres victorias consecutivas, la última de prestigio ante el Arsenal, los de Manuel Pellegrini reciben este sábado (20:30 horas) a la gran revelación de la última edición de la Premier en una especie de partido de presentación ante sus aficionados

El Real Betis, que este viernes se ejercitaba en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ya de vuelta desde la víspera de su mini 'stage' en Irlanda, se medirá el sábado a las 20:30 horas con el Bournemouth en su séptimo amistoso y único como local en La Cartuja, por lo que el choque frente a la gran revelación de la última edición de la Premier League servirá a todas luces como presentación ante sus aficionados. Una cita para la que Manuel Pellegrini ha citado a cinco novedades respecto a la cita contra el Arsenal, cuando los verdiblancos sumaron un triunfo de prestigio, su tercero seguido en los tests estivales.

Una baja y cinco altas para este 8 de agosto

A primera hora de la tarde, la entidad heliopolitana hacía pública la convocatoria de 25 jugadores para el partido ante el Bournemouth, que incluye la incorporación de Iker Losada y Gonzalo Petit, que no viajaron a Dublín y se quedaron entrenándose en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para intentar resolver su futuro, todavía sin nada aclarado, por lo que podrían tener minutos contra los británicos. Además, están en la nómina el 'Cucho' Hernández, que se quedó fuera por sumar apenas tres sesiones grupales; así como el lastimado Álvaro Fidalgo y el sobrecargado Marc Roca. Mientras, Rica Fúnez vuelve al filial.

La lista completa la conforman: los porteros Álvaro Valles, Manu González y Yan Zhuravskyi; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Fran García y Junior Firpo; los centrocampistas Marc Roca, Facundo Bernal, Gnangoro Bouare, Álvaro Fidalgo, Isco Alarcón, Pablo Fornals, Antony Matheus dos Santos, Rodrigo Riquelme, José Antonio Morante, Iker Losada y Pablo García; así como los atacantes Nelson Deossa (trabajando todo el verano como 'falso 9'), Gonzalo Petit y 'Cucho' Hernández.

Se superará la media entrada en La Cartuja

Con entradas a 10 euros para el público en general y cinco para los infantiles, la promoción por la que los abonados no pagan (sólo los 1,5 euros de gastos de gestión), mientras que sus acompañantes y los socios 'Soy Bético' podrán acceder por cinco euros ha permitido que se vayan cubriendo todas las zonas del anillo inferior del Estadio de La Cartuja, que lucirá con más de media entrada (30.000 espectadores), hasta el punto de que se ha habilitado también la grada de Preferencia Alta para acoger a los últimos interesados (se paga el mismo precio esta vez en todo el campo).

Además, el club verdiblanco comparte la siguiente información de servicio: