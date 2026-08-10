Julián Álvarez: pruebas médicas sin reencuentro con Simeone

El argentino, tras sus vacaciones, ha vuelto a la disciplina colchonera aunque su conversación con su entrenador tendrá que esperar unos días por la ausencia del técnico

La expectación que generaba el regreso de Julián Álvarez de vacaciones para integrarse en la disciplina del Atlético de Madrid, por todo lo relacionado con su futuro y el interés del FC Barcelona, ha quedado diluida o al menos aplazada. El argentino ha vuelto, aunque únicamente ha sido para pasar el reconocimiento médico y no habrá encuentro con Diego Pablo Simeone.

Julián Álvarez acudió para pasar la pertinentes pruebas médicas de cada inicio de pretemporada, como hicieron Marcos Llorente y Álex Baena, que también volvieron de vacaciones. Sin embargo únicamente fue eso y no se entrenaron. Además Simeone no se encuentra en Madrid estos días.

El cara a cara entre Simeone y Julián Álvarez no se producirá al menos hasta el miércoles

De esta forma, la conversación presencial entre Simeone y Julián Álvarez no se producirá como poco hasta el miércoles. Un cara a cara que puede aclarar el futuro del delantero pretendido por el FC Barcelona y del que tanto se ha hablado a lo largo del verano.

La expedición del Atlético de Madrid, tras jugar este domingo con el Manchester City en Seúl, aterrizó en la mañana de este lunes en la capital de España. Los jugadores tienen ahora dos días de descanso antes de que el miércoles nuevamente vuelvan a los entrenamientos. Simeone, además, ha aprovechado estos días para salir fuera de Madrid, por lo que la esperada charla con La Araña deberá esperar.

La progresiva vuelta al trabajo de los mundialistas

Hay que recordar que el Atlético de Madrid fue uno de los equipos con más presencia en las rondas finales del Mundial, concretamente diez jugadores colchoneros estuvieron en la final. Una situación que ha provocado el retraso en el regreso de los elementos de la plantilla, algo de lo que ya habló y advirtió el propio Simeone.

Alejandro Grimaldo, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Marc Pubill ya se reincorporaron la semana pasada, aunque ninguno de ellos viajó hasta Corea del Sur para estar con el equipo. Grimaldo y el meta argentino bacudieron a primera hora de hoy a Majadahonda. El portero fue la gran novedad. Julián Álvarez, Álex Baena y Marcos Llorente han estado en la clínica Vithas pasando pruebas médicas.

Postura firme del Atlético y necesidad para el Barcelona

Las posturas de unos y otros en el caso de Julián Álvarez quedaron claras desde hace tiempo. El futbolista expresó su deseo de salir durante el Mundial, mientras que el Atlético de Madrid se cerró en banda a aceptar la oferta del Barcelona de 100 millones de euros que, según Laporta, caducaba a final de julio.

Sin embargo, el Barcelona sigue colocando a Julián Álvarez como su gran deseo para la delantera. Una cuestión que empieza a apretar al club catalán, más sin tener claro qué sucederá con Ferrán Torres y una posible salida al PSG.

Hansi Flick espera la llegada de un delantero a falta de tres semanas para que se cierre el mercado. Hace unos días se producía una reunión en Madrid entre Deco y los agentes de Julián Álvarez.