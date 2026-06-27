Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí: Los 'chicos' de Vozinha hacen historia en el Mundial

Cabo Verde realizó un partido de más a menos aunque Arabia Saudí no aprovechó las oportunidades del segundo tiempo para marcar un gol que le podría haber metido en dieciseisavos de final en su primer Mundial

Cabo Verde y Arabia Saudí llegaban a esta última jornada del grupo H con la ilusión de sumar un triunfo y esperar la derrota de Uruguay en el caso de los sauditas y tanto de los propios charrúas y de España para auparse a la segunda plaza. Recordemos que Cabo Verde es una de las selecciones debutantes en este Mundial por lo que el mérito de llegar a la última jornada de la fase de grupos con opciones de meterse en dieciseisavos de final es innegable.

Arabia Saudí por su parte debía buscar los tres puntos ya que teóricamente era la que tenía que ocupar la tercera plaza. Cabo Verde contaba con la ilusión y la tercer plaza, Arabia Saudí con el peso de una historia más 'importante' en el Mundial.

Cabo Verde quiere seguir haciendo historia

Cabo Verde, con el 'gigante' Vozinha que fue el héroe ante España y ante Uruguay, quiso repetir el hito, esta vez con un triunfo ante Arabia Saudí. Los caboverdianos buscaron ser protagonistas desde el primer minuto y sin ocasiones claras, dominó a una Arabia Saudí que no está teniendo su mejor Mundial.

Para colmo de males, Arabia Saudí vio como en el minuto 33 tenía que hacer un cambio obligado por lesión como fue Tambatki. Entró en su lugar en el 33 Lajami. El dominio de Cabo Verde se vio reflejado en que el primer disparo de los sauditas a puerta llegó en el tiempo de descuento.

Cabo Verde juega con Arabia Saudí y con el marcador entre Uruguay y Españ

Sabía Cabo Verde que con España venciendo a Uruguay, la segunda plaza era suya en este grupo H y por lo tanto harían historia metiéndose en dieciseisavos de final en su primer Mundial. A pesar de esto, Cabo Verde no le perdió la cara la encuentro ante Arabia Saudí ya que los sauditas, con un solo gol, podrían birlarle la plaza a su rival de esta madrugada en España.

Monteiro en el 49 y Kevin Lenini en el 50 pusieron a prueba al guardameta de Arabia Saudí pero el primer disparo encontró al portero rival y el segundo se marchó alto por muy poco. Poco a poco Arabia Saudí y sabiendo que tenía el pase o la eliminación a un solo gol, empezó a generar más sobre la portería de un Vozinha que salvó con gran solvencia el poco trabajo que tuvo hasta ese instante. Fueron pasando los minutos y con el triunfo de España ante Uruguay, Cabo Verde terminó firmando el pase a dieciseisavos de final del Mundial en su primera participación en una cita mundialista.

Ficha técnica:0 - Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina; Kevin Pina, João Paulo, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (Duarte, m.69); Ryan Mendes (Garry Rodrigues, m.69, Willy Semedo (Varela, m.61), Dailon Livramento (Da Costa, m.61).Seleccionador: Pedro Leitão Brito.0 - Arabia Saudí: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Nawaf Boushal (Al Harbi, m.83); Salem Al-Dawsari (Abu Alshamat, m.65), Nasser Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari (Al Juwayr, m.46), Sultan Mandash (Al Hamdan, m.65); Feras Al-Brikan.Seleccionador: Georgios Donis.Árbitro: François Letexier (FRA). Mostró cartulina amarilla a Pina (m.9), de Cabo Verde, y a Abdulhamid (m.4), Nasser Al Dawsari (m.67) y a Al Brikan (m.93) de Arabia Saudí.Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo H del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas) ante 68.278 espectadores.