Nico Williams da el paso para ser titular y Víctor Muñoz acelera

El extremo del Athletic ha completado la sesión sin ningún tipo de problemas y podría salir de inicio por primera vez en el Mundial para sumar más minutos de partido; el del Liverpool ya toca balón

La Selección española ha completado el último entrenamiento antes de medirse a Uruguay en el tercer partido de la fase de grupos que se disputará en la madrugada del viernes al sábado a las 2:00 horas. Ya en Guadalajara, donde el equipo llegó en el día de ayer para disputar este último duelo del Grupo H, la sesión de trabajo ha comenzado con un miento de silencio en memoria de la víctimas por el terremoto que ha sacudido a Venezuela.

Ya lo han dejado claro varios de los integrantes de la Selección, que no vale salir a especular con un empate contra Uruguay y que el objetivo no es otro que ganar para asegurar la primera plaza del grupo, y con esa intensidad se han ejercitado los hombres de Luis de la Fuente.La principal novedad en el entrenamiento de España ha sido la presencia de Víctor Muñoz, que sigue dando pasos adelante en su recuperación aunque no llegará a tiempo para el choque ante el combinado que dirige Marcelo Bielsa. El nuevo futbolista de Liverpool ha subido la intensidad de su entrenamiento incluyendo ejercicios con balón, por lo que evoluciona según lo previsto.

El que sí está para ser titular, o al menos así lo cree él mismo ya, es Nico Williams. El futbolista del Athletic Club deja la pelota en el tejado del seleccionador pues sabe que le falta "esa chispa" que irá recuperando con entrenamientos y minutos de juego. Minutos que en cualquier caso no serán 90 ante Uruguay pero sí aproximadamente 60 si finalmente es titular.

Las cuentas de España, muy claras

El partido ante Uruguay va a definir la posición final de España en el Grupo H, donde el objetivo no es otro que asegurar la primera plaza para jugar la primera ronda de eliminatorias, los dieciseisavos de final, en Los Ángeles.

Para ello, España debe ganar a Uruguay o empatar y que Cabo Verde no gane a Arabia Saudí por cuatro goles o más. Si pierde, terminará segunda siempre que el combinado caboverdiano no gane, pero caerá a la tercera plaza si Cabo Verde se impone, lo que obligaría al equipo de Luis de la Fuente a clasificarse como uno de los ocho mejores terceros y le expondría a un cruce más exigente… y sin depender de sí misma, aunque con la mayoría de posibilidades de clasificar. Con estos escenarios de cara a la última jornada ha preparado España el partido ante Uruguay ya en suelo mexicano.