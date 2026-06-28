Argelia 3-3 Austria: Los de Ralf Rangnick se medirán a España

Africanos y centroeuropeos vivieron un interesante duelo que terminó con empate a tres gracias a los goles de Arnautovic y Belghali en el primer tiempo y los tantos de Mahrez por partida doble para los argelinos y Sabitzer y Kalajdzic en el descuento para los austriacos

El encuentro entre Argelia y Austria estaba marcado en el calendario tanto para las propias selecciones protagonistas porque ambas se jugaban el pasar a dieciseisavos de final como segunda del grupo J, tanto como para España y Suiza. Españoles y helvéticos esperaban el resultado final para ver cuál de las dos selecciones eran las que le tocaban en suerte en la ronda de dieciseisavos de final. Mucho se especuló en las horas previas en que se podría dar la circunstancia de que ninguna de las dos selecciones lo diese todo para ganar ya que terminar en la segunda plaza suponía cruzarse con España y parecía más asequible el cruce con Suiza.

Arnautovic y Belghali ponen los goles para Suiza y Argelia

Corría la media hora de partido cuando un balón en profundidad de David Alaba terminó en el primer tanto del encuentro a los 27 minutos y con la firma de Arnautovic. Austria golpeaba primero y no fue hasta el filo del descanso cuando Argelia respondía al tanto. Antes, Austria había tenido oportunidades de poner un segundo gol en el electrónico y Argelia había mandado un balón al palo. Belghali si transformó el empate a uno en el 45 después de llevarse un rechace dentro del área y superar con un regate a dos defensores.

El segundo tiempo repite las tablas entre Argelia y Austria

El segundo tiempo no significó que bajase el pistón ya que en el 54, Sabitzer remataba con gran precisión una asistencia a la frontal del área de Laimer para poner el 1-2. Mahrez se quiso sumar a la fiesta con Argelia e igualó a los seis minutos tras la asistencia de un Aouar que realizó una gran acción internándose en el área para asistir atrás y poner en bandeja el 2-2.

Repitieron protagonistas en el 93 y en el que parecía el tanto definitivo del triunfo para Argelia. Nuevamente Aouar, con un gran pase entre líneas, asistía a Mahrez para que con gran tranquilidad, superase al portero de Austria con un disparo cruzado. Ahí se podía pensar que se terminaba el encuentro pero Austria no quería dejar escapar la opción de medirse a España en dieciseisavos de final y en el 95, Kalajdzic remató al fondo de las mallas el centro desde la derecha a Gregoritsch. El choque terminaba con un bonito 3-3, Austria se mediría a España en dieciseisavos de final y Argelia a Suiza.

Ficha técnica:

3.Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali (m.71, Samir Chergui), Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam (m.71, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar (m.94, Fares Ghedjemis); Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri (m.71, Zineddine Belaid).

Seleccionador: Vladimir Petkovic.

3.Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (m.62, Kevin Danso), Phillipp Mwene (m.95, Sasa Kalajdzic); Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (m.46, Michael Gregoritsch); Romano Schmid (m.46, Paul Wanner), Marcel Sabitzer y Marco Arnautovic (m.46, Michael Gregoritsh).

Seleccionador: Ralf Rangnick.

Goles: 0-1: m.28, Marko Arnautovic. 1-1: m.45, Rafik Belghali. 1-2: m.55, Marcel Sabitzer. 2-2: m.60, Riyad Mahrez. 3-2: m.93, Riyad Mahrez. 3-3: m.96, Sasa Kalajdzic.

Árbitro: El uzbeko Ilgiz Tantashev. Amonestó a Marco Arnautovic.

Incidencias: Encuentro enmarcado en la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo, disputado en el estadio de Kansas City ante 69.045 espectadores.