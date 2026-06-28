Resultados y clasificación del grupo J tras la primera última jornada en el Mundial 2026: Argentina es imparable y a Austria le toca el 'coco' España

En la tercera y última jornada del grupo J se enfrentaron Argelia y Austria, además de Jordania y Argentina para decidir qué equipos terminaban como primero y segundo y cuál se iba a casa sin posibilidades de continuar

Argentina, Austria, Argelia y Jordania cerraron en la madrugada de este domingo 28 de junio la tercera y última jornada del grupo J. Argentina ya tenía el billete a dieciseisavos de final y el primer puesto asegurado ante de medirse a Jordania pero ver a Messi seguir agrandando su leyenda en el Mundial siempre es un aliciente. Por otro lado, Argelia y Austria se medían con la complicada tesitura de saber que en caso de empate o triunfo austriaco, serían segundos pero se medirían a España en dieciseisavos de final. A Argelia solo le valía el triunfo para medirse a los de Luis de la Fuente y sino sería Suiza su rival.

Argelia y Austria firman un espectáculo de goles con España y Suiza como espectadores

Austria se adelantó en el primer tiempo por medio de Arnautovic pero Belghali puso nuevamente las tablas para Argelia al filo del descanso. En el segundo tiempo se repitió un nuevo intercambio de golpes entre Argelia y Austria con Sabitzer haciendo el 1-2, Mahrez haciendo un doblete a sendos pases de Aouar y con el 2-3, Kalajdzic hizo el definitivo 3-3 para emparejarse a España y Argelia a Suiza.

Argentina vive otra fiesta con otro espectáculo de un Messi suplente

Argentina, con su unidad B, y sin necesidad de utilizar a Leo Messi durante una hora, se impuso con comodidad a Jordania (1-3) con tres goles a balón parado -el último del capitán- y sumó una tercera victoria para acudir con la moral reforzada a Miami, donde le aguarda, en los dieciseisavos de final, la sorprendente selección caboverdiana. Los goles del primer tiempo de Argentina los marcaron Lo Celso de falta y Lautaro Martínez de penalti tras una revisión del VAR. Altamari recortó distancias en el segundo tiempo para los jordanos pero Messi hizo el definitivo 1-3, nuevamente de libre directo.

Clasificación actulizadad del grupo J del Mundial 2026 con Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Tras la disputa de la tercera y última jornada del grupo J del Mundial 2026, Argentina, ya clasificada, certificó su buen momento y de paso se reiteró en el primer puesto del grupo gracias al triunfo ante Jordania. Por otro lado, la mejor diferencia de goles de Austria frente a Argelia le sirvió para terminar en el segundo puesto del grupo con cuatro puntos. Jordania queda eliminada con cero puntos, ocho goles en contra y tres a favor. Argentina se medirá a Cabo Verde en dieciseisavos de final el viernes 3 de julio, Austria a España el 2 de julio y Argelia a Suiza, también el 3 de julio.