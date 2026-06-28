RD Congo 3-1 Uzbekistán: Wissa firma una remontada histórica de Los Leopardos para entrar en dieciseisavos

La selección africana logra su primera victoria en un Mundial ante los asiáticos, entra en dieciseisavos como una de las mejores terceras desde el Grupo K y se medirá a Inglaterra en su primera eliminatoria

RD Congo ya tiene una noche para toda la vida. La selección africana remontó ante Uzbekistán en Atlanta, ganó 3-1 y consiguió por primera vez clasificarse para una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

El equipo de Sébastien Desabre terminó tercero del Grupo K con cuatro puntos y jugará los dieciseisavos ante Inglaterra el miércoles 1 de julio. Uzbekistán, en cambio, se marcha del Mundial 2026 sin puntuar tras perder sus tres partidos.

Uzbekistán sorprende y RD Congo tarda en reaccionar

Uzbekistán llegó a la última jornada prácticamente sin margen, pero no salió al partido como un equipo resignado. Después de caer ante Colombia y Portugal, el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro quiso despedirse del Mundial compitiendo de verdad y atacó desde el primer minuto.

Ese arranque sorprendió a RD Congo. La selección africana, consciente de que la victoria podía abrirle la puerta de los dieciseisavos, empezó incómoda, sin continuidad con balón y sufriendo cada vez que Uzbekistán encontraba espacios a la espalda de su defensa.

El partido, que cerraba el Grupo K en el Estadio de Atlanta, empezó con una energía muy distinta a la esperada. Uzbekistán golpeaba primero en actitud, ritmo y profundidad. RD Congo necesitaba serenarse antes de poder imponer su potencia.

Shomurodov marca un golazo y complica la noche congoleña

El aviso se convirtió en golpe en el minuto 10. Shomurodov recibió un envío elevado, atacó el área a gran velocidad y soltó una vaselina imposible para el portero congoleño. Un golazo que puso el 0-1 y cambió por completo el estado emocional del partido.

Uzbekistán encontraba premio a su valentía inicial. La selección asiática, sin puntos en el grupo, jugaba liberada y con una agresividad que descolocó a RD Congo durante buena parte del primer tramo.

El tanto obligó a los africanos a acelerar antes de tiempo. Ya no bastaba con controlar, madurar y esperar el error. La clasificación exigía remontar, y cada minuto con el marcador en contra añadía más presión a un equipo que perseguía una noche histórica.

El VAR frena el empate de Mbuku por una agresión previa

RD Congo reaccionó con empuje por los costados y encontró un primer empate que no llegó a valer. Nathanael Mbuku soltó un potente disparo desde media distancia y mandó el balón a la red, pero la revisión cambió la historia.

El VAR detectó una falta previa del propio Mbuku sobre Sherzod Nasrullaev y el gol fue anulado. El golpe fue duro porque la jugada parecía devolver a RD Congo al partido, pero terminó confirmando que la primera parte iba a ser una prueba de paciencia.

A partir de ahí, el encuentro se equilibró. Los Leopardos empezaron a tener más balón y más presencia en campo contrario, aunque Uzbekistán sostuvo la ventaja hasta el descanso con orden, oficio y la amenaza constante de Shomurodov.

Wissa cambia el partido y desata la fiesta congoleña

La segunda parte empezó con Uzbekistán más replegada. La selección de Cannavaro quiso proteger el 0-1 y buscar el segundo en alguna transición, una estrategia que casi le sale bien cuando Shomurodov volvió a rozar el gol con un disparo que pasó cerca del larguero.

RD Congo entendió que no podía esperar más. Subió metros, cargó el área y empezó a probar una y otra vez a Abduvokhid Nematov, que sostuvo durante muchos minutos a Uzbekistán con intervenciones de mucho mérito.

El partido entró entonces en territorio emocional. RD Congo necesitaba un gol para volver a creer y Uzbekistán defendía cada balón como si pudiera salvar su imagen mundialista. Todo cambió con una acción ingenua dentro del área.

Khusanov comete penalti y Wissa empata con calma

El empate llegó desde el punto de penalti. Abdukodir Khusanov cometió una falta clara sobre Yoane Wissa dentro del área cuando Uzbekistán parecía tener la situación bajo control.

Wissa asumió la responsabilidad y no falló. Engañó al portero, marcó el 1-1 y cambió el ruido del estadio. RD Congo pasaba de la ansiedad a la posibilidad real de una remontada que ya no parecía tan lejana.

El gol tuvo un efecto inmediato. La selección africana ganó energía, empujó con más convicción y encontró en Wissa a su líder ofensivo. Uzbekistán, en cambio, empezó a notar el peso de haber dejado escapar una ventaja que había defendido durante más de una hora.

Mayele entra desde el banquillo y firma el gol de la historia

La remontada se completó poco después. Fiston Mayele, que llevaba apenas unos minutos sobre el campo, atacó el espacio con velocidad, aprovechó una duda defensiva y superó al guardameta uzbeko para firmar el 2-1.

Ese gol cambió la noche para siempre. Los Leopardos ya no solo estaban remontando un partido; estaban tocando su primera victoria en un Mundial y una clasificación inédita para la fase eliminatoria.

Mayele dio al equipo lo que necesitaba en el momento exacto: frescura, desmarque y determinación. Su aparición confirmó que Desabre había encontrado soluciones desde el banquillo y que la selección africana tenía piernas para sostener el último tramo.

Wissa completa el doblete y cierra una clasificación histórica

Uzbekistán intentó reaccionar, pero el partido ya había cambiado de dueño. RD Congo defendió mejor, corrió con sentido y encontró espacios ante un rival obligado a adelantar líneas.

En el minuto 90, Wissa volvió a aparecer para cerrar el marcador. Su segundo gol puso el 3-1 definitivo y desató la celebración congoleña. Ya no había cuentas que hacer ni miedo al desenlace. La clasificación estaba asegurada.

El delantero terminó como gran protagonista de una noche que quedará en la historia deportiva del país. Su doblete, el penalti convertido y el golpe final resumen una actuación decisiva cuando más lo necesitaba su selección.

Ficha técnica

3. RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (Kayembe, min.83); Mbuku (Elia, min,73), Moutoussamy (Mukau, min.73), Sadiki, Cipenga (Bongonda, min.73); Wissa y Bakambu (Mayele, min.51).

1. Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Urozov (Sergeev, min.83), Nasrullaev; Shukurov (Khamrobekov, min.59), Mozgovoy (Iskanderov, min.83); Khamdamov (Ganiev, min.59), Fayzullaev (Urunov, min.73); y Shomurodov.

Goles: 0-1, m. 10: Shomurodov. 1-1, m. 68: Wissa, de penalti. 2-1, m. 77: Mayele. 3-1, m. 90: Wissa.

Árbitro: Feliz Zwayer (ALE). Amonestó a Sadiki (min.21), Mbuku (min.45+5), Moutoussamy (min.62), por la RD del Congo, y a Khusanov (min.43), Nasrullaev (min.48), por Uzbekistán.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026, disputado en el Estadio de Atlanta.