Mosquera apunta al Mundial con España: "Me lo voy a trabajar y ganar con sacrificio"

El defensa del Arsenal, tras estar presente en la última convocatoria de Luis de la Fuente, se ve con posibilidades de ir al Mundial con España

Mosquera no quiere perderse el Mundial Con España. El central del Arsenal ya sabe lo que es jugar con la Selección española absoluta y se ve con opciones de estar en la lista de 26 jugadores que Luis de la Fuente anunciará de cara a la Copa del Mundo. El zaguero está muy ilusionado y aseguró que hará todo lo que está en su mano para poder estar entre los elegidos. Su temporada con el Arsenal está siendo notable y los últimos partidos ligueros y de la Champions League marcarán el devenir de Mosquera de cara a la llamada de Luis de la Fuente.

Tras debutar en la ventana de marzo, el alicantino se mostró muy ilusionado con la posibilidad de jugar su primer Mundial, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, pero recalcó que se tiene que ganar el puesto con "sacrificio". "Para llegar al Mundial todavía falta un poco y para saber si estoy en la lista también. Trabajar día a día en mi club es lo que me va hacer estar ahí y tener opciones de que Luis De la Fuente me convoque. Lo estoy tomando con mucha ilusión y me lo voy a trabajar y ganar con sacrificio", afirmó Mosquera en una entrevista para EFE en la que subrayó su ilusión por la posibilidad de acudir a la cita mundialista.

La defensa es uno de los puntos más calientes en la Selección española. Los zagueros nacionales que tiene un puesto casi asegurado, si miramos las anteriores convocatorias, son Pau Cubarsí, Laporte y Huijsen. Como complementos, Mosquera entra en 'guerra' con jugadores de la talla de Eric García y Marc Pubill, que apuntan a hacerle la competencia al central del Arsenal. Le Normand, por su parte, parece que cuenta con menos opciones tras una temporada irregular en el Atlético de Madrid.

Mosquera no duda a la hora de elegir a España

El central, además, no dudó en querer triunfar con España, descartando la opción de jugar para Colombia. "No ha sido ninguna decisión, llevo jugando en la Selección española desde la sub-15. Eso dice todo. El ruido y los comentarios han venido de la parte externa. Mi familia y yo hemos estado tranquilos, calmados y relajados con la situación", declaró.

Mosquera espera la rápida recuperación de Lamine Yamal

Además, en otro orden de cosas, Mosquera mandó ánimos a Lamine Yamal tras su lesión. Su baja hasta final de temporada, en un principio, no afecta a su presencia en el Mundial. "Lo vimos y no sabíamos exactamente qué había pasado. Esperemos que no sea nada grave, se recupere lo antes posible y que esté en las mejores condiciones para el Mundial", señaló el defensa del Arsenal.