Jornada 39 de LaLiga Hypermotion 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Segunda División en vivo online

La jornada 39 de Segunda División arrancará hoy viernes con el Cádiz - Deportivo de la Coruña y cerrará el próximo lunes 11 de mayo con el Huesca - Real Sociedad B

LaLiga Hypermotion entra en la recta final con muchos equipos jugándoselo todo tanto en la parte alta como baja de la clasificación. Por ello, en esta jornada 39, que arrancará hoy a las 20:30 con el Cádiz - Deportivo de la Coruña, se empezará a decidir qué clubes tienen más posibilidades de ascender a LaLiga EA Sports, o, por lo contrario, descender a Primera RFEF.

En este sentido, el Cádiz abre la jornada recibiendo al Deportivo de la Coruña con necesidades reales de conseguir la victoria en el día de hoy. Los de Imanol Idiakez cuentan con 39 puntos en la clasificación de LaLiga Hypermotion, solo tres más que el Huesca, en zona de descenso. Por otro lado, los de Antonio Hidalgo son terceros actualmente con 68, terceros en la tabla y con opciones de conseguir el ascenso directo a LaLiga EA Sports.

Partidos del sábado en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion

La jornada de sábado en Segunda División comenzará con el Ceuta - Castellón, que empezará a partir de las 14:00 horas. El conjunto local se encuentra en una posición más tranquila, siendo undécimo con 54 puntos, a diferencia de los visitantes, quintos con 64. El siguiente choque será el Albacete - Cultural Leonesa del Carlos Belmonte, a las 16:15, misma hora que el Burgos - Almería, con ambos equipos en la parte alta de la tabla.

Además, el Real Valladolid recibirá a un Real Zaragoza que se encuentra en plena lucha por la salvación. Los de David Navarro son penúltimos en la clasificación con 35 puntos, a cuatro en estos momentos de salir de la zona del descenso. Por último, Málaga y Sporting cerrarán la jornada de sábado en LaLiga Hypermotion, con un conjunto como el de Funes que busca seguir en puestos de playoff de ascenso a Primera División.

Partidos del domingo en la jornada 39 de LaLiga Hypermotion

Por otro lado, el domingo en LaLiga Hypermotion empezará con el Andorra - Las Palmas de las 14:00 horas, un encuentro entre dos equipos que se sitúan en la parte media - alta de la clasificación, siendo décimos y cuartos respectivamente. El Leganés - Racing de Santander comenzará a las 16:15, con un conjunto que visitará Butarque dispuesto a seguir líder de la tabla en Segunda División.

La jornada 39 tendrá un derbi andaluz: Córdoba y Granada, que quiere a Carlos Fernández, se citarán en El Arcángel a las 18:30 horas para medir sus fuerzas en una parte de la temporada que empieza a ser decisiva. Por último, el Mirándés recibirá al Eibar a la misma hora que el choque anterior, con el equipo de Muneta con la obligación de conseguir los tres puntos con los que pueda tener opciones de salir de la zona de descenso.

El Huesca y Real Sociedad B cerrarán esta jornada con un enfrentamiento que tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo a las 20:30. Los de José Luis Oltra se encuentran en la decimonovena posición de la tabla con 36 puntos, empatado con el Mirandés y a seis de los de Ansotegui, que tienen 42. Los locales no podrán contar con Jesús Álvarez, que vio la tarjeta roja en el duelo de la semana pasada ante el Racing de Santander.

Horario y dónde ver la jornada 34 de LaLiga Hypermotion en TV y online

De esta manera, todos los encuentros de la jornada 39 de Segunda División, que tendrá de vuelta al Tenerife la próxima temporada, se podrán seguir en TV a través del canal de LaLiga TV Hypermotion.

No obstant, ESTADIO Deportivo le ofrecerá un resumen con lo que haya pasado en la jornada de sábado y domingo de esta Liga Hypermotion, con lo mejor de cada encuentro que apunta a ser determinante. Además, este medio le ofrecerá las mejores noticias que hayan dado de sí los partidos de Segunda División, que entra en sus últimas jornadas de la temporada.