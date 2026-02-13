Laporte desvela la competencia del Athletic en su fichaje: "Hubo un acercamiento"

El central rojiblanco ha reconocido que el Olympique de Marsella fue uno de los equipos que llamó a su puerta el pasado verano, pero "también hubo interés de otros clubes"

El fichaje de Aymeric Laporte por el Athletic Club hizo que corrieran ríos de tinta. Sin duda, fue el gran culebrón veraniego de LaLiga. Primero, por las dificultades al negociar con el Al-Nassr, que no dio su brazo a torcer para dejarlo marchar libre y obligó al club bilbaíno a realizar un esfuerzo, cifrándose finalmente el traspaso en 10 millones de eros. Y luego, por las tardanza con la que el club saudí validó formalmente la operación, lo que mantuvo en el limbo al central durante unos días, recibiendo a la postre el visto bueno de la FIFA.

Durante ese largo proceso, desde Ibaigane tuvieron que lidiar con la competencia otros conjuntos europeos. A última hora, cuando se dudaba de la validez de su fichaje por los rojiblancos, apareció la opción del Besiktas turco. Pero antes también habían llamado a su puerta el Olympique de Marsella y el Mónaco desde Francia, el Nápoles o el Como en Italia y el Bayer Leverkusen alemán.

Sus "raíces" le hicieron volver a Bilbao

Al respecto, el propio Laporte ha reconocido que efectivamente fueron varias las propuestas que recibió para volver a Europa, pero siempre tuvo claro que la primera opción era regresar a un Athletic al que llegó por vez primera en edad juvenil y con el que dio el salto a la elite antes de ser traspasado al Manchestyer City. "Hubo un acercamiento, sí. Hubo interés, no solo del Olympique de Marsella, sino también de otros clubes. Existía la idea de acercarme a casa, a mi padre, a mi familia. Estaba decidido a volver a mis raíces. Eso fue lo que me hizo volver a Bilbao", ha confesado en una entrevista concedida a RMC.

Tuvo "problemas" en Arabia Saudí

Después de dos temporadas en el Al-Nassr, Laporte tenía decidido jugar de nuevo al máximo nivel en Europa. A sus 31 años, no se quiere perder por nada del mundo el Mundial del próximo verano y se apuntó que eso le ayudará a no bajarse de ese tren. Pero había motivos detrás, también personales. De hecho, el internacional española ha desvelado que ya intentó marcharse con anterioridad del país árabe, donde no se encontraba a gusto.

"Nunca lo había dicho antes, pero desde el primer año en Arabia Saudí me di cuenta de que no era lo que buscaba. Hablé con el club desde el primer año y me pidieron paciencia. Siguió igual; tuve algunos problemas allí, nada grave, que no supimos gestionar. Decidimos no continuar un tercer año. También estaba el aspecto familiar, que para mí era importante", destacó.

Los números de Laporte

Tras firmar por tres temporadas con el Athletic, Laporte no ha podido gozar en lo que va de campaña de la regularidad deseada. Una lesión en el muslo le ha hecho perderse hasta 12 encuentros entre todas las competiciones. Pero Ernesto Valverde ya lo tiene de nuevo a sus órdenes. Hasta el momento ha participado en 16 encuentros y suma en total 1.234 minutos de juego. Pero ni él ni sus compañeros de zaga han conseguido dotar de la seguridad esperada a la retaguardia rojiblanca.