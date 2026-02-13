La motivación de Coudet ante el Sevilla: "Me gusta jugar en esos estadios"

El técnico del Deportivo Alavés no esconde la importancia del choque de este sábado en el Sánchez-Pizjuán "ante un rival directo", afirmando que la intención de su equipo no es otra que "tratar de puntuar"

El Deportivo Alavés vio rota la pasada jornada su racha de dos victorias consecutivas en LaLiga con un tropiezo en Mendizorroza ante el Getafe que llevó a su entrenador, Eduardo Coudet, a protagonizar una rajada contra sus jugadores. El argentino aseguro que "nunca" habían cometido "errores tan groseros", que calificó de "horrores defensivos", y afirmó que sus futbolistas que no respetaron sus "ideas" en una pobre segunda mitad.

La derrota ante los azulones por 0-2 ha dejado al cuadro vitoriano con tres puntos de ventaja con respecto al descenso, aunque con un partido más que el Rayo Vallecano, que es quien ocupa la temida 18ª plaza. Pero este sábado, ante el Sevilla FC, un rival directo con el que está igualado a puntos en la tabla, tiene la posibilidad de tomar de nuevo algo de aire, si bien advierte del peligro de un conjunto nervionense al que en realidad le está costando un mundo sacar adelante sus partidos como local.

Elogios al Sevilla FC

“Hay muchos equipos en cuatro puntos y hay que mirar hacia adelante. Tenemos tres salidas y vamos a tratar de puntuar. Nos enfrentamos a un equipo muy físico y será muy difícil. Es un rival directo y sabemos que tendremos que hacer un gran juego para poder sumar algo”, aseguró, desvelando además que realizará modificaciones para adaptarse al hecho de jugar como visitante en un Sánchez-Pizjuán que considera complicado pese a todo.

“Es un campo difícil para el que va de visita. Ya nos hemos enfrentado con ellos dos veces. Ese escenario es bonito y a mí me gusta jugar en esos estadios. Podemos variar nuestras manera de jugar y los jugadores ya saben que habrá cosas para mover. Cuando supimos la alineación del Espanyol tomamos decisiones y acomodamos el partido a nuestro estilo”, explicó.

Para Coudet, en cualquier caso, las opciones de su equipo pasan por volver a demostrar sus mejores cualidades y no volver a repetir los fallos del último encuentro. "Somos un grupo que cuando se ponen las cosas difíciles, saca su mejor versión. A mí me gustaría tener siempre la mejor versión, pero siempre responde. Hay que estar concentrados para tratar de hacer un buen partido y jugar bien contra el Sevilla”, afirmó.

La situación de Mariano

Por otro lado, el preparador babazorro fue cuestionado por las declaraciones realizadas por el director deportivo, Sergio Fernández, acerca de la situación de Mariano, la cual considera reversible, si bien aclaró que el delantero debe que respetar las decisiones del entrenador, que no quiso volver a justificar sus decisiones en este sentido.

“Yo respeto todas las opiniones. Y he hablado de ese tema desde la A hasta la Z. Intento ser respetuoso con ustedes y con la gente que opina. Poco más puedo decir. Ya dije que no quería volver sobre el tema pero comprendo la tentación de hacerlo hoy”, sentenció.