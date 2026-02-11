Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, analiza el mercado invernal: "Estamos satisfechos porque hemos cubierto las necesidades"

Sergio Fernández, director deportivo del Deportivo Alavés, analizó el mercado de invierno, la salida de Carlos Vicente, la situación de Mariano y el modelo económico del club en una comparecencia extensa en Mendizorroza. El dirigente babazorro defendió la sostenibilidad, respaldó al 'Chacho' Caudet y aseguró que el equipo tiene “opciones absolutas” de continuar en LaLiga

El Deportivo Alavés quiso lanzar un mensaje de estabilidad en un momento clave de la temporada. En plena pelea por la permanencia en LaLiga, Sergio Fernández, director deportivo babazorro, compareció para hacer balance del mercado invernal y explicar el rumbo deportivo y económico del club.

“Estamos satisfechos porque hemos cubierto las necesidades que demandaba la configuración de la plantilla”, afirmó el director deportivo, subrayando que el objetivo fue equilibrar posiciones y dotar al grupo de mayor profundidad competitiva.

La salida de Carlos Vicente y el equilibrio económico

Uno de los puntos más sensibles fue la marcha de Carlos Vicente. Fernández admitió que era “un jugador importante”, pero defendió la decisión desde la responsabilidad institucional. “A veces hay circunstancias que nos llevan a tomar decisiones pensando en lo mejor para todas las partes”, explicó.

El dirigente insistió en que disponer de recursos económicos no implica necesariamente gastarlos en fichajes inmediatos. “Tener dinero no significa que el movimiento más acertado sea invertirlo todo en el mercado. El gasto económico no siempre va ligado al rendimiento deportivo”, señaló.

En ese sentido, recordó que la sostenibilidad pasa por reforzar estructura, instalaciones y personal cualificado más allá de la plantilla profesional, haciendo hincapié en la estructura de la entidad más allá de lo meramente futbolístico.

El 'caso Mariano' y respaldo al 'Chacho' Caudet

La situación de Mariano Díaz fue otro de los asuntos destacados. El delantero atraviesa un momento delicado en su relación deportiva con el técnico babazorro, Eduardo 'Chacho' Coudet, aunque Fernández evitó dramatizar.

“No cuestiono las decisiones del entrenador. Para eso lo contratamos”, afirmó con contundencia. Reconoció que pueden existir diferencias de criterio, pero dejó claro que la autoridad técnica recae en el banquillo. “El tiempo pone a cada uno en su sitio y quedan meses para resolver situaciones”, añadió.

Fernández defendió la cohesión del vestuario y aseguró que cualquier medida adoptada responde a la salud del grupo por encima de cualquier jugador.

Modelo sostenible en una liga de gigantes

Más allá de lo que acontece en los terrenos de juego, el director deportivo trazó una radiografía estructural del club. “Somos una entidad que debe hacer un ejercicio de responsabilidad y supervivencia para competir en Primera división”, explicó.

El Alavés convive en una competición dominada por grandes presupuestos y estructuras consolidadas. “Nos gustaría retener siempre el talento, pero a veces estamos obligados a vender para ser sostenibles”, reconoció, recordando que el equilibrio económico es imprescindible para mantener el proyecto.

También abordó la relación entre presupuesto y límite salarial, matizando que una organización va mucho más allá de los 25 futbolistas del primer equipo. Servicios médicos, metodología, comunicación y academia forman parte de un engranaje que exige inversión constante.

Confianza plena en la permanencia

En lo estrictamente deportivo, Fernández se mostró optimista. “Para mí las opciones de mantenernos son absolutas”, afirmó. Considera que el equipo transmite buenas sensaciones y que el modelo de juego genera más situaciones favorables que negativas.

Eso sí, lanzó una advertencia interna: cuestionarlo todo puede generar dudas innecesarias. “Si mantenemos las actitudes y comportamientos que nos han traído hasta aquí, el Alavés seguirá un año más en Primera división”, aseguró.

La comparecencia dejó un mensaje claro: estabilidad, respaldo al cuerpo técnico y defensa firme de un modelo que prioriza sostenibilidad sobre impulsividad. En Mendizorroza creen que el camino está definido y que, con unidad, el objetivo de la permanencia volverá a cumplirse.