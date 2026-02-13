El temporal obliga a cambiar el plan de viaje y llegará a Sevilla el mismo día del partido

La borrasca Oriana impidió a los 'babazorros' tomar el vuelo de las 19:30 horas, que les habría dejado en la capital andaluza antes de las nueve de la noche, y decidieron hacer Vitoria-Madrid por carretera

La expedición del Deportivo Alavés, que tenía previsto desembarcar al filo de las nueve de la noche de este viernes en el Aeropuerto de San Pablo, no llegará a la capital hispalense, sede de su encuentro liguero de este sábado 14 de febrero a las 18:30 horas, hasta el mismo día de la contienda, pues el temporal de lluvia y viento le impidió tomar el vuelo que partía a las 19:30 horas del Aeropuerto de Foronda (no pudo aterrizar en el mismo, de hecho, para recoger a los 'babazorros'), por lo que alteró totalmente su plan de viaje.

De esta forma, los vitorianos optaron por desplazarse por carretera en su autobús hasta Madrid, con la esperanza de enlazar de madrugada allí con algún chárter que, en el mejor de los casos, les permitiría llegar a su hotel de concentración en Sevilla de madrugada, aunque ganaba enteros al cierre de esta edición pernoctar en la capital de España y cubrir el resto de la distancia en la mañana del sábado, con el inconveniente añadido de que la alta velocidad en tres está suspendida, como poco, hasta el lunes 16-F tras el grave accidente registrados en Adamuz (Córdoba).

La previsión mejora mucho el penúltimo día de esta semana, una vez haya pasado totalmente por la Península Ibérica la borrasca Oriana, aunque, sin lugar a dudas, los inconvenientes condicionarán mucho el estado de forma de la escuadra adiestrada por Eduardo 'Chacho' Coudet ante un rival directo por la permanencia en Primera división como el Sevilla FC, pues los expedicionarios no tendrán los acostumbrados periodos de descanso en este tipo de desplazamientos. El partido del sénior femenino ante el Villarreal CF, de Primera RFEF, de hecho, ha sido aplazado a las 17:00 horas del domingo ante la imposibilidad de volar hacia tierras castellonenses.

Lista prevista de 19 para Sevilla sin Jonny, Koski ni Benavídez

Alrededor de las seis de la tarde de este viernes, como su anfitrión, el Deportivo Alavés ofrecía su lista de convocados para el partido de este sábado en la capital andaluza ante el Sevilla FC, que dará comienzo a las 18:30 horas. Finalmente, como estaba previsto, viajan 19 futbolistas, pues cumple ciclo de amonestaciones el lateral Jonny Castro Otto, mientras que el recién fichado Ville Koski (central) y Carlos Benavídez Protesoni (pivote) están lesionados de diversa consideración. Tampoco tiene todavía ritmo el artillero Ibrahim Diabaté, que pasó por la cantera nervionense.