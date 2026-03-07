Más tensión en Nervión por el árbitro designado para el Sevilla-Rayo por un infausto precedente

El día que habrá pañolada contra el estamento arbitral, el elegido para pitar el encuentro aviva el fuego por lo ocurrido la última vez que dirigió a los nervionenses, en diciembre en el Santiago Bernabéu

El Comité Nacional de Árbitros ha hecho públicas las designaciones para la jornada 27 del campeonato liguero y lo cierto que es la elección para la 'final' del Sevilla contra el Rayo resulta significativa y no ha gustado demasiado en las huestes nervionenses por un precedente de infausto recuerdo para los intereses blanquirrojos.

Así las cosas, el árbitro encargado de dirigir el choque de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán será Alejandro Muñiz Ruiz, colegiado experimentado que ha impartido justicia en tres encuentros del Sevilla en esta temporada, si bien lo que se recuerda inmediatamente al mencionar al gallego es lo ocurrido en el último choque que le pitó, el 20 de diciembre contra el Real Madrid.

El Sevilla sufrió dos expulsiones la última vez que le pitó Muñiz Ruiz

La cita en el Santiago Bernabéu, la que cerró el año 2025, se saldó con una derrota sevillista por 2-0 y estuvo condicionado por las decisiones arbitrales, por dos expulsiones blanquirrojas y una que regateó el árbitro en el bando blanco. Y es que Muñiz Ruiz le perdonó la segunda amarilla a Rodrygo antes del descanso, lo que habría dejado a los capitalinos con uno menos durante toda la segunda parte.

En cambio, fue severo con Almeyda en el túnel de vestuarios, cuando el técnico le reprochó que no expulsara al brasileño, lo que le costó abandonar el banquillo y lo indignó notablemente. Tras el partido Almeyda no se calló: "Alguna vez habría que preguntar a los árbitros. Reclamé una falta, fui amonestado y cuando le pregunté por qué me amonestaron me dijo que estaba expulsado. Tiene que haber diálogo. Es triste tanta soberbia". Al argentino le cayó un partido de sanción por su expulsión. Mucho más duro fue el castigo para Marcao, después de lo recogido en el acta por Muñiz Ruiz.

El acta sobre Marcao provocó un durísimo castigo

De esa forma, en el minuto 68' vio la segunda amarilla, dejó al equipo con uno menos y graves secuelas por lo que sucedió en las protestas por la expulsión. De este modo, el Muñiz Ruiz afirmó que el central brasileño le insultó tras encararse con él.

“Una vez expulsado Marcos do Nascimento Teixeira, se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante, teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Fillo da puta madre’”, escribió el árbitro en el acta, lo que le costó al defensor sevillista seis partidos de sanción, lo que, eso sí, pasó a un segundo plano por una lesión posterior de larga duración que permitió utilizar parte de su sueldo para fichar a Maupay.

Cuando este castigo parecía insuperable en este curso, Disciplina subió la apuesta al imponer siete encuentros a Matías Almeyda, por lo que no se verá las caras con Muñiz Ruiz al cumplir su tercer choque después de que el TAD rechazara la suspensión cautelar.

Esta polémica designación se produce antes de un partido en el que la afición sevillista preparada una paoolada a los árbitros tras el pitido inicial bajo un lema "Basta ya de decisiones dirigidas, basta ya de mirar hacia otro lado. ¡Transparencia y justicia para nuestro escudo!"