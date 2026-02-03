Simeone define su once contra el Betis con Lookman como gran novedad

El técnico del Atleti sigue con las bajas de Pablo Barrios y Alexander Sorloth, cuya presencia en el choque de Copa está en duda; el 'Cholo' ha probado un once con el nigeriano y Julián Álvarez en punta

El Atlético de Madrid sigue preparando la importante cita de los cuartos de final de la Copa del Rey que disputará este jueves frente al Real Betis y lo ha vuelto a hacer con Ademola Lookman como uno más en la plantilla de Diego Pablo Simeone. El atacante fichado en este mercado de invierno desde la Atalanta ha trabajado con total normalidad y Simeone lo ha probado en el teórico equipo titular en la primera prueba del técnico rojiblanco para el partido copero de los cuartos de final de La Cartuja.

Sin Pablo Barrios, con una sobrecarga y por tanto en duda para ese encuentro, ni Alexander Sorloth, también en duda por el traumatismo craneoencefálico sufrido el pasado sábado contra el Levante tras su fuerte choque de cabeza con Matías Moreno, ni Nico González, con trabajo específico en el gimnasio, el primer ensayo del técnico ubicó al internacional nigeriano dentro del posible once frente a los verdiblancos.

Los hombres de Simeone todavía tienen un entrenamiento más antes de viajar a Sevilla, el que llevarán a cabo este miércoles, y que servirá para terminar de definir la alineación inicial, en la que por el momento, Simeone ha colocado a Lookman como segundo punta, por detrás de Julián Alvarez, suplente por rotaciones ante el Levante y de vuelta al once contra el Betis, en el que buscará terminar con la racha de diez partidos seguidos sin marcar un gol. También han trabajado hoy con el grupo los dos últimos fichajes: el mexicano Obed Vargas y Rodrigo Mendoza.

Griezmann apunta a volver, aunque será suplente

Una de las buenas noticias que tiene Simeone para este duelo es la de la vuelta de Antoine Griezmann, ya recuperado de una lesión después de tres encuentros de baja, aunque todo hace pensar que es pronto para ser titular y empezaría el partido en el banquillo.

Al once retornará Giuliano Simeone, ya recuperado de un proceso viral, por el flanco derecho, con Marcos Llorente y Johnny Cardoso en el centro del campo, a la espera de si Pablo Barrios está o no disponible. Koke empezaría como suplente en La Cartuja. Thiago Almada ocupó la banda izquierda, aunque no se entrenó Nico González, que juega por ese sector. Eso implicaría, además, la suplencia por segundo choque seguido de Álex Baena.

En defensa, Giménez regresará al centro de la zaga para formar junto a David Hancko, mientras que la posición más adelantada de Llorente trasladaría a Pubill al lateral derecho. En el izquierdo jugará Ruggeri y la portería será, como ha ocurrido durante toda la competición, con actuaciones destacadas, para Juan Musso.