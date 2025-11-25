Courtois es seria duda para la Champions tras abandonar Valdebebas por una gastroenteritis

Contratiempo para el Real Madrid con Thibaut Courtois. El guardameta belga sufrió una gastroenteritis que le impidió completar el último entrenamiento antes del partido de Champions League, y el club evaluará su evolución en las próximas horas para decidir si existe alguna posibilidad de que se incorpore más adelante a la convocatoria

El Real Madrid afronta la víspera de un compromiso clave en la Champions League con un contratiempo inesperado en su portería. Thibaut Courtois, titular indiscutible bajo palos, se ha convertido en seria duda después de abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes del inicio de la sesión preparatoria debido a un episodio de gastroenteritis, según ha informado Marca. La entidad blanca confirmó que el belga no formará parte del viaje previsto para este martes rumbo a Atenas, donde el equipo se medirá mañana al Olympiakos.

El club mantiene cierta prudencia a la espera de la evolución del futbolista, aunque la situación apunta a que será muy complicado que pueda estar disponible para el encuentro. Aun así, el Madrid no descarta por completo la opción de que Courtois pudiera desplazarse por su cuenta si experimentara una mejoría significativa en las próximas horas.

El parte médico deja abierta una pequeña puerta

El comunicado difundido por el club detalla que, tras la exploración realizada por los servicios médicos, se ha diagnosticado al jugador “un proceso vírico gastrointestinal”. La nota añade que Courtois causa baja para el desplazamiento a Atenas y queda pendiente de evolución, una fórmula que mantiene viva, aunque remota, la posibilidad de que pueda sumarse más tarde a la concentración.

La eventual ausencia del belga supondría un golpe sensible para un equipo que ya afronta otras bajas de peso. Carvajal, Militao y Alaba siguen en la enfermería y no estarán en el duelo continental, mientras que Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono se encuentran en la fase final de recuperación y podrían reaparecer en breve. En este contexto, cualquier novedad relacionada con la disponibilidad de Courtois representa un factor clave para el planteamiento del técnico tolosarra.

Mientras se despeja la incógnita, Andriy Lunin se perfila como el sustituto natural en caso de que Courtois no llegue a tiempo. El ucraniano estaba a la espera de una oportunidad así y Xabi Alonso no tendrá más remedio que otórgasela. Habitualmente, Lunin ha respondido bien siempre que ha jugado, pero la ausencia del internacional belga representa un impacto notable, especialmente en un escenario exigente como la Champions.

El entrenador afronta así una preparación condicionada por la incertidumbre en la portería y por un parte médico todavía cargado. La expedición viajará esta tarde a Atenas y el tolosarra comparecerá ante los medios acompañado por un jugador, momento en el que se espera una actualización sobre el estado del guardameta. Para el Madrid, que busca afianzar su posición en la fase de grupos, la posible baja de su portero titular añade un factor de riesgo en un desplazamiento históricamente complejo.