Sarabia insiste en que la jugada del empate del Real Madrid debía haberse sancionado como falta

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha reiterado públicamente su disconformidad con la acción que permitió al Real Madrid empatar en el Martínez Valero. El técnico considera que el golpe de Vinicius a Iñaki Peña constituye una infracción y critica que el CTA justificara la decisión arbitral apelando a la “fortuitidad” de la jugada

La controversia surgida tras el empate entre Elche y Real Madrid continúa generando debate dos días después del partido. La acción que precedió al 2-2, en la que Vinícius impacta con su pierna en la salida de Iñaki Peña antes del gol de Jude Bellingham, ha dividido opiniones y ha provocado una fuerte reacción en el conjunto ilicitano. Eder Sarabia, visiblemente molesto al término del encuentro, ha vuelto a pronunciarse para denunciar que la jugada, a su juicio, debió ser invalidada.

El técnico compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, donde reiteró que la acción debía considerarse falta. En su publicación recordó que, desde hace décadas, la interpretación de la intencionalidad dejó de ser determinante salvo en los casos relacionados con manos. “Que me disculpen los que toman decisiones, pero desde hace más de 25 años que la 'voluntariedad/intencionalidad' se sacó del reglamento (salvo para las manos)”, escribió el entrenador, antes de argumentar que la naturaleza accidental del choque no elimina la infracción. “Por lo tanto, el hecho de ser una acción 'fortuita' no es un argumento correcto para decidir si es infracción o no”.

La acción que desató el enfado

La indignación del entrenador no nace solo de la interpretación arbitral, sino también de la ausencia de la jugada en el vídeo semanal de análisis que el Comité Técnico de Árbitros publica con las acciones revisadas de cada jornada. La decisión de omitir ese lance ha sorprendido al entorno franjiverde, que esperaba una aclaración pública.

Según explicó Fernando Morientes, miembro del equipo encargado de seleccionar las acciones incluidas, la jugada no se valoró en el vídeo porque se consideró “fortuita” y sin “intencionalidad” del atacante. Un razonamiento que Sarabia rechaza por completo y que ha motivado su nueva intervención pública.

El propio entrenador ya había mostrado su indignación en la rueda de prensa posterior al partido. Entonces aseguró que la jugada era clara y que el golpe recibido por su guardameta condicionó la acción. “No estoy nada contento. Ya les he dicho a mis jugadores que estaba jodido y ahora que he visto las acciones determinantes estoy más jodido aún”, afirmó con contundencia. “Él despeja y Vinícius le pega la patada. Y esa misma jugada viene de una falta que no es”, añadió ante los medios.

La valoración del guardameta tras ver la repetición

Iñaki Peña también se refirió a la acción tras el encuentro. Primero la calificó como un simple lance, aunque tras revisar las imágenes modificó su opinión. El guardameta, protagonista involuntario del golpe, admitió posteriormente que la acción debía ser sancionada. “Para mí sí que es falta, pero si el árbitro va al VAR y dice que no es falta, pues no podemos hacer nada”, comentó.

La polémica continúa alimentando conversaciones en torno al arbitraje y la aplicación del reglamento en las acciones dentro del área. En el seno del Elche se considera que el criterio aplicado no se ajusta a las reglas y que la argumentación del CTA es insuficiente. Con el mensaje publicado este martes, Sarabia mantiene viva su protesta e insiste en que la jugada merecía revisión y una explicación más detallada por parte del comité arbitral.