Xabi Alonso, duro pese a la victoria: "Me ha dado mucha pena. Tenemos que mejorar en todo."

Xabi Alonso analizó el 3-4 del Real Madrid ante el Olympiacos poniendo el acento en la ruptura de la mala dinámica, en las sensaciones internas y en las mejoras pendientes tras un partido marcado por las bajas y los ajustes defensivos

Xabi Alonso valoró el triunfo en Atenas como un paso necesario después de tres encuentros sin ganar. El técnico situó el foco en la capacidad del equipo para manejar el partido y revertir un escenario adverso, destacando aspectos del juego que, según él, fueron decisivos para sostener la reacción. En rueda de prensa explicó que "Lo más importante son los tres puntos que queríamos, no solo por la clasificación que nos ponemos con 12 puntos, sino por romper la dinámica de tres partidos sin ganar. No estábamos con buena sensación. El equipo ha tenido tranquilidad, madurez y confianza para no volvernos locos y dar la vuelta al partido. Nos faltó ajustar en la segunda parte y tener posesiones más largas".

La lectura del entrenador expone el contraste entre la urgencia previa al encuentro y la manera en la que el Real Madrid fue estabilizando su rendimiento a medida que avanzaba el choque. Para él, la capacidad del grupo para controlar ciertos tramos y mantener la serenidad en momentos críticos fue determinante. El contexto estaba marcado además por las bajas, algo que el técnico subrayó como parte del escenario competitivo que rodeaba esta jornada de Champions.

Esa referencia a las ausencias enlaza con su valoración global. Xabi Alonso enfatizó que, más allá del marcador, el equipo encontró elementos que considera útiles para fortalecerse en este tramo de la temporada. La exigencia del calendario y la acumulación de partidos lejos de casa condicionan el recorrido inmediato, pero el técnico insistió en que el vestuario manejó con solidez la situación generada en Atenas.

Sensaciones internas y lectura del momento colectivo

En su análisis posterior al encuentro, Xabi Alonso insistió en que el grupo se lleva una serie de señales positivas tras el esfuerzo en Grecia. Así lo expresó: "Me quedo con cosas positivas que han pasado dentro. Ya se verá, el tiempo dirá si es punto de inflexión, hemos tenido buenas sensaciones, hemos compartido cosas, el partido ha salido como queríamos en resultado en un contexto complicado por las bajas. El calendario nos pone 5 o 6 partidos fuera de casa que no ocurre muchas veces y vamos a afrontarlo".

Esa afirmación resume su visión del momento que atraviesa el equipo. La combinación entre el desafío competitivo y la capacidad para responder en escenarios adversos forma parte del diagnóstico que realiza el técnico. Aun así, no ocultó la necesidad de seguir puliendo aspectos del juego que han generado dificultades, especialmente en defensa, después de encajar tres goles en Atenas.

En ese sentido, fue claro al enumerar los puntos que deben mejorar: "Tenemos que mejorar en todo. En esas fases cuando el rival empuja, sujetarnos, hacernos fuertes, estar juntos en las distancias. Ha habido momentos que lo hicimos bien en la primera parte y los que no, mejoraremos. Hemos recuperado la pegada y hoy era ganar. Lo hemos conseguido para romper la dinámica y ahora queremos hacerlo en LaLiga también". La referencia al campeonato doméstico coloca el foco en el próximo encuentro, con el Girona como siguiente rival liguero.

El impacto de Mbappé y la conexión ofensiva con Vinícius

El técnico dedicó también un espacio a valorar la actuación de Kylian Mbappé, autor de los cuatro goles del Real Madrid. Alonso destacó no solo su eficacia, sino también su peso en la dinámica del equipo: "Valoro muchas cosas además de los goles, la influencia, el liderazgo, su personalidad al hablar con los compañeros antes del partido. Son intangibles fundamentales para hacer que en un equipo haya cohesión y unidad. El gol es talento natural de Kylian".

Asimismo, lamentó el tanto anulado a Vinícius, señalando lo que habría significado para el brasileño: "Me ha dado mucha pena el gol anulado porque lo hablamos ayer, le venía muy bien a Vinícius. Es un gol típico suyo. La conexión con Kylian, el impacto que ha tenido, las dos asistencias... Va a llegar de nuevo ese gol seguro, hoy ha tenido un gran impacto". Su lectura refuerza la importancia de la sociedad ofensiva que ambos jugadores están formando en este tramo de la temporada.

En el plano personal, también dedicó unas palabras a su manera de gestionar el momento actual: "Lo llevaba con mucha más tranquilidad de la que podéis esperar, no soy novato y sé que el camino es largo. No siempre es de rosas, hay que saber convivir con curvas complicadas, tener auto exigencia sabiendo que hay un siguiente partido que te hace mirar hacia adelante".