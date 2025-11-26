Olympiacos - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 5 de la Champions League

Los malos resultados y las malas sensaciones asolan a un Real Madrid que vuelve a encontrarse con su competición fetiche pero lo hace tras caer derrotado duramente contra el Liverpool en Anfield. Así pues, los de Xabi Alonso encaran este miércoles un encuentro de menor dificultad ante Olympiacos. El conjunto blanco lleva tres encuentros sin ganar, el mencionado ante los reds más otros dos de LaLiga frente a Rayo Vallecano y el Elche.

Frente al equipo dirigido por José Luis Mendilibar buscará poner fin a esta mala racha de resultados. Es cierto que en la clasificación general de la máxima competición continental se encuentra bien situado donde es séptimo con nueve puntos, aunque solo a tres de distancia del Bayern, el líder que se las verá contra el Arsenal también este miércoles.

Así pues, el equipo dirigido por Xabi Alonso está obligado a ganar por dos motivos, por romper su mala racha y para acercarse a los puestos altos de la clasificación. La amenaza de caer a los puestos de play off está ahí, cosa que quiere evitar caer a toda costa.

Olympiacos Piraeus No Iniciado - R. Madrid

Para este encuentro tiene un gran aliciente que invita al equipo madrileño a ser optimista más allá de la superioridad demostrada, se trata de que su rival aún no conoce la victoria en esta edición del campeonato continental. Los de Mendilibar suman dos empates y dos derrotas en las cuatro jornadas disputadas, de hecho perdieron contra otro de los equipos españoles, el Barcelona.

Olympiacos - Real Madrid: fecha y horario del partido en la jornada 5 de la Champions League

El duelo correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se disputa hoy miércoles en el Georgios Karaiskakis a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 5 de la Champions League que enfrentará a Olympiacos y Real Madrid?

El encuentro se podrá ver en España en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones (M+ Liga de Campeones 1 y 4). También estará disponible en streaming mediante la aplicación Movistar+.

¿Cómo seguir online el Olympiacos - Real Madrid, encuentro de la jornada 5 de la Champions League?

Además de poder disfrutar del encuentro en el mencionado canal, tienes la posibilidad de seguir el Olympiacos - Real Madrid de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, gracias al minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Georgios Karaiskakis.