Alineaciones Olympiacos - Real Madrid: Alineación posible de Olympiacos y Real Madrid en el partido de la UEFA Champions League

El Real Madrid afronta su quinta jornada de Champions este miércoles correspondiente al segundo día de una tanda de partidos que comenzó este martes. Será a las 21:00 cuando los de Xabi Alonso se midan en el Estadio Georgios Karaiskakis, en El Pireo, a su rival, el Olympiacos.

Las sensaciones de los dos equipos no son las mejores en los últimos encuentros de la máxima competición continental. En el caso del conjunto heleno dirigido por José Luis Mendilibar llega en una posición delicada en la clasificación europea tras dos empates y dos derrotas que complican su camino en la competición.

Por otro lado, el conjunto blanco si abraza la zona media alta de la tabla aunque la derrota en el pasado encuentro frente al Liverpool dolió demasiado por las sensaciones que dejó el equipo

La alineación posible de Olympiacos frente al Real Madrid

La gran ventaja de este partido para los atenienses es que toda la plantilla está disponible para este encuentro por lo que su técnico podrá realizar cualquier propuesta en uno de sus partidos más complicados del año para el equipo rojiblanco.

Además de esto, recibirá a su rival en su estadio donde el calor de la afición de este equipo es muy característica en Europa y sin duda le da el aliento al equipo que necesita.

La alineación posible del Real Madrid frente al Olympiacos

La realidad del equipo madrileño es muy diferente a la de su rival ya que llega más tocado físicamente. Las bajas son notorias puesto que llega con las lesiones de David Alaba, por sobrecarga muscular; Dani Carvajal, debido a una lesión de rodilla; Courtois, afectado por gastroenteritis; Éder Militao y Antonio Rüdiger, ambos con lesiones en los isquiotibiales; Dean Huijsen, por una sobrecarga; y Franco Mastantuono, que sigue con pubalgia.

Si que es cierto que no todo es negativo ya que recupera a uno de los mejores hombres esta temporada en el centro del campo como es Aurélien Tchouaméni, cuya presencia refuerza el mediocampo en un partido que promete ser muy físico. La baja más sensible es la del mencionado guardameta, el cual fue el mejor futbolista en el pasado encuentro frente al Liverpool ya que evitó una buena cantidad de goles.

Alineaciones posibles de Olympiacos - Real Madrid

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Restos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; G. Martins, Chiquinho, Podence; y El Kaabi.

Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio, Tchoauméni, A. Carreras,; Bellingham, Valverde, Camavinga, Güler; Mbappé y Vinícius.