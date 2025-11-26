Olympiacos - Real Madrid: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 5 de la Champions League

El Real Madrid visita El Pireo en una noche marcada por las urgencias, las bajas y la necesidad de romper una racha negativa, frente a un Olympiacos que llega lanzado y decidido a convertir su estadio en una trampa competitiva

Arrancamos este seguimiento minuto a minuto de un duelo que llega cargado de tensión y necesidad. El Real Madrid , inmerso en una racha de tres partidos sin ganar , afronta una cita clave en el Pireo, un territorio donde históricamente nunca ha logrado imponerse. Enfrente estará un Olympiacos que aterriza al encuentro con la confianza que le otorgan cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos, reforzado además por el empuje de su estadio.

El Real Madrid afronta su visita al Olympiacos en plena emergencia defensiva. A las ausencias de Huijsen , Rüdiger y Courtois se suma un parte de bajas que ya era amplio, dejando a Asencio como el único central apto para el encuentro de Champions. La única noticia positiva para Xabi Alonso es el regreso de Tchouaméni , que figura como la única novedad en una convocatoria muy condicionada por las lesiones.

La ausencia de Thibaut Courtois , aquejado de una gastroenteritis, provoca que Andriy Lunin asuma la portería del Real Madrid por primera vez en un partido oficial este curso. El guardameta ucraniano se convierte así en una de las novedades del once de Xabi Alonso para el duelo frente al Olympiacos , donde tendrá su estreno en la presente temporada.

La versatilidad del futbolista gallego convierte a Carreras en una posible respuesta ante las múltiples ausencias del Real Madrid para esta noche. Todo apunta a que podría actuar como central zurdo , acompañando a Asencio , que es el único central disponible en plenitud de condiciones.

Alonso también se refirió al desafío de ganar en Atenas, una plaza históricamente adversa para el Madrid, con un mensaje rotundo: " Para todo hay una primera vez" .

Evitó pronunciarse sobre si un vestuario puede forzar la salida de un entrenador, pero sí habló de sus jugadores: "Son exigentes… pero conozco cómo son los vestuarios, lo que uno debe atravesar y cómo convivir con el ruido externo".

El técnico del Real Madrid , Xabi Alonso , afrontó una rueda de prensa intensa en la previa del duelo. "Este trabajo está siendo lo que esperaba, exigente; pero yo disfruto", explicó, dejando claro que su foco está en lo deportivo: "Me preocupa lo que pasa en el campo… al resto, no le presto atención. A mí lo que me preocupa es lo que pasa en Valdebebas o mañana en el campo; lo demás no me influye demasiado".

El balance histórico entre Real Madrid y Olympiacos refleja una rivalidad igualada: los blancos han logrado cuatro victorias , el conjunto griego una , y tres partidos terminaron empatados . Su último cruce en la Champions data de 2007 , cuando el estadio del Olympiacos ya se presentaba como un campo capaz de incomodar a cualquier visitante. Esa condición de fortín sigue vigente hoy, lo que convierte este desplazamiento en una prueba que demanda solidez y precisión.

El Real Madrid ya tiene su once para el partido: Lunin estará en portería; la defensa la formarán Trent , Asencio , Carreras y Mendy . En el centro del campo aparecen Valverde , Tchouameni y Camavinga . Y en el frente ofensivo, Arda Güler , Mbappé y Vinicius serán las referencias.

El Olympiacos saltará al césped con Tzolakis bajo palos. En la línea defensiva estarán Rodinei , Retsos , Pirola y Ortega . El doble pivote lo formarán Dani García y Mouzakitis , mientras que por delante aparecerán Podence , Chiquinho y Gelson Martins . Arriba, el encargado del gol será El Kaabi .##[media;

Las visitas del Real Madrid a Grecia nunca han sido sencillas. En territorio heleno, el conjunto blanco no conoce la victoria: cuatro partidos oficiales , resueltos en tres empates y una derrota . La mezcla de intensidad, un ritmo de juego muy físico y un ambiente que aprieta de principio a fin convierte el Pireo en un destino especialmente áspero. Para el Madrid, salir de Atenas con un triunfo sigue siendo un reto todavía por conquistar.

El español también habló sobre su buena relación con Mendilibar , destacando su estilo particular: "Es antitablets, antinúmeros… Es de sensaciones; del 'fútbol de verdad', como dice".

Con solo dos puntos tras cuatro jornadas , la urgencia es evidente. "Es innegable que si no ganamos, se complica el pase", afirmó, asumiendo que el partido es una auténtica final. "Será muy difícil, pero iremos con todo; tendremos que hacer lo imposible y más de lo imposible".

El veterano centrocampista del Olympiacos , Dani García , referente del equipo a sus 35 años, prevé un ambiente imponente para la visita del Real Madrid. "Habrá un ambientazo, porque la gente aprieta mucho, muchísimo; será una noche muy grande", aseguró. El jugador reconoce que sienten que han sumado menos puntos de los que merecían: "Competimos contra los grandes y, en cuanto a juego, estamos cerca". Aun así, no olvida experiencias pasadas: "Contra el Real Madrid te crees que estás jugando bien… y en una jugada, te rompen".

El jugador del Real Madrid , Álvaro Carreras , subrayó la importancia del torneo y la dificultad del compromiso en Atenas. “Estoy contento de poder disputar mi primera temporada aquí. Sabemos que el Olympiacos es un rival complicado, jugamos en su estadio y será difícil. Estoy enfocado para sumar los tres puntos”, afirmó antes del encuentro.

Aunque el Real Madrid no ha logrado imponerse nunca en Grecia, su entrenador sí tiene experiencia victoriosa en este escenario. Hace diez años, Xabi Alonso formaba parte del Bayern , que venció 0-3 en El Pireo en una fase de grupos. Esta vez, el técnico busca que el conjunto blanco rompa su mala racha en territorio griego y escriba una página diferente en su recorrido europeo.

El ambiente en El Pireo ya está encendido y los dos equipos han completado su calentamiento. Con los onces confirmados y el estadio entregado, todo está listo para que dé comienzo el partido entre Olympiacos y Real Madrid. Se viene una noche de máxima tensión y exigencia.

El árbitro da la orden y comienza el partido entre Olympiacos y Real Madrid. El estadio empuja desde el primer segundo y los dos equipos arrancan buscando marcar el ritmo en estos compases iniciales.

Tzolakis buscó a El Kaabi con un desplazamiento muy profundo, pero el envío terminó directamente en las manos de Lunin , sin opción de que el delantero pudiera alcanzarlo.

El brasileño encaró hacia el centro, dejó atrás a varios defensores y sacó un potente disparo desde la frontal. Tzolakis reaccionó con una estirada firme y desvió el balón a córner .

El delantero francés controló un envío dentro del área del Olympiacos, aunque la jugada no tuvo recorrido: estaba en posición adelantada y el asistente levantó la bandera de inmediato.

El mediapunta portugués probó desde fuera del área en un intento de sorprender, pero su disparo salió muy desviado y no generó peligro para Lunin.

El capitán madridista realizó una buena ayuda atrás, anticipándose a Gelson Martins y recuperando la pelota cuando el jugador del Olympiacos entraba ya en campo del Real Madrid.

El estadio estalla tras una acción rapidísima del conjunto griego. Podence , El Kaabi y Chiquinho enlazaron una jugada al primer toque que terminó con el portugués soltando un disparo seco y pegado al poste , imposible para la estirada de Lunin . Olympiacos se pone por delante.

El guardameta del Olympiacos salió muy lejos de su portería para disputar un balón dividido. Aunque no consiguió despejarlo en el primer intento, su defensa reaccionó a tiempo y terminó alejando la amenaza.

Un envío al área del Olympiacos buscaba al brasileño, pero Tzolakis reaccionó con rapidez y se hizo con la pelota antes de que Vinicius pudiera alcanzarla.

El francés se lanzó al suelo con precisión para arrebatarle el balón a Gelson Martins , frustrando el avance del jugador del Olympiacos.

El delantero francés trató de orientarse hacia la frontal con un control complicado, pero el gesto no le salió y la pelota se le terminó escapando.

El inglés lanzó un saque de esquina muy cerrado que tomó dirección de portería, obligando a Tzolakis a intervenir a tiempo para evitar el tanto.

El brasileño puso el balón en juego desde la banda, pero su centro salió demasiado largo y terminó marchándose por la línea de fondo.

El portugués volvió a generar peligro con un tiro potente desde la frontal, pero en esta ocasión Lunin respondió con una parada de mucho mérito. Chiquinho estuvo cerca de firmar su doblete.

El francés reaccionó a tiempo para impedir la progresión de Podence y Gelson Martins , cerrando el espacio y recuperando la iniciativa para el Real Madrid.

El Real Madrid encontró la réplica en una transición rapidísima. Vinicius metió un pase al espacio para la carrera de Mbappé , que encaró a Tzolakis y lo superó con un disparo raso en el mano a mano. El conjunto blanco silencia por un momento el ambiente del Pireo.

El delantero francés apareció de nuevo para darle la vuelta al marcador. Arda Güler puso un centro medido y Mbappé conectó un cabezazo impecable que dejó sin opción a Tzolakis . En apenas un minuto, el Real Madrid protagoniza una reacción espectacular en El Pireo.

El conjunto griego pierde a Chiquinho por lesión y da entrada a Taremi , que ocupa su lugar tras el contratiempo del mediapunta.

El delantero francés sigue imparable. Camavinga vio el desmarque de su compatriota y le puso un pase preciso a la espalda de la defensa. Mbappé encaró de nuevo a Tzolakis y, por tercera vez, resolvió con éxito. Actuación impresionante del atacante del Real Madrid.

El uruguayo llegó a tiempo para cerrarle el espacio a Podence y bloquear su intento de envío desde la banda.

El brasileño había enviado el balón a la red, pero la jugada quedó anulada por posición adelantada . El marcador continúa sin cambios para el Real Madrid.

El francés probó desde fuera del área y su disparo terminó golpeando con fuerza en el larguero . El Real Madrid sigue generando ocasiones que rozan el gol una y otra vez.

El defensor fue amonestado tras un derribo evidente sobre Mbappé , convirtiéndose en el primer jugador del Olympiacos en recibir cartulina amarilla .

El turco volvió a habilitar al delantero, pero el intento de volea de Mbappé resultó muy difícil de ajustar y el remate terminó marchándose claramente desviado.

El delantero del Olympiacos reclamó penalti tras una caída dentro del área, pero Michael Oliver consideró que no hubo infracción y dejó seguir el juego.

El brasileño intentó aprovechar una mala salida de Tzolakis con un toque sutil por encima, pero la pelota pasó muy cerca del larguero . El Real Madrid sigue encontrando espacios a la espalda de la defensa griega.

El defensor del Real Madrid reaccionó con rapidez para despejar un balón comprometido que había quedado suelto en zona muy cercana a la portería.

El guardameta del Olympiacos salió muy lejos, casi hasta el centro del campo, para cortar una acción del Real Madrid. A pesar del riesgo, logró frenar la jugada y controlar la situación.

El portero ucraniano realizó una gran estirada abajo para detener el potente cabezazo de El Kaabi , evitando así el 2-3 en los instantes finales del primer tiempo.

El encuentro llega al descanso tras unos 45 minutos muy intensos , con ocasiones en ambas porterías y un ritmo altísimo. Olympiacos y Real Madrid se marchan a vestuarios con todo por decidir en la segunda mitad.

Ceballos ingresa en el partido para reemplazar a Camavinga , en el primer ajuste táctico que introduce Xabi Alonso en esta segunda parte.

El inglés sorprendió con un pase largo y muy preciso hacia el desmarque de Vinicius , aunque el brasileño no logró meterse en el área tras recibir el balón.

El brasileño armó un disparo a la media vuelta desde la frontal del área y el balón pasó muy cerca del poste , rozando el gol una vez más para el Real Madrid.

El equipo griego vuelve a meterse de lleno en el partido gracias a un cabezazo de Taremi . Hezze puso un centro preciso al área y el delantero, libre de marca, conectó un remate perfecto que dejó sin opciones a Lunin . El Pireo estalla otra vez.

El uruguayo trató de servir un balón al área para la llegada de Mbappé , pero Retsos leyó bien la acción y apareció a tiempo para cortar el centro.

El brasileño dejó atrás a varios defensores con una gran acción personal y se metió en el área, pero su disparo final encontró la respuesta de Tzolakis , que evitó el tanto.

El Real Madrid vuelve a abrir brecha gracias a una jugada espectacular de Vinicius , que superó con facilidad a Retsos en carrera y entró en el área para dejarle el tanto servido a Mbappé , quien solo tuvo que empujarla. La conexión entre ambos está siendo determinante.

El portugués combinó con una pared precisa para entrar en el área, y finalizó con un tiro al palo corto. Lunin estuvo bien colocado y detuvo el disparo sin complicaciones.

El delantero del Olympiacos controló con comodidad a la espalda de la defensa y sacó un disparo a la media vuelta desde la frontal. El balón pasó muy cerca del poste, rozando el gol.

Vinicius inició la jugada con un taconazo brillante hacia la carrera de Mbappé , quien asistió atrás para Bellingham . El inglés consiguió rematar, pero su disparo fue bloqueado por la zaga griega.

El jugador portugués cayó al césped señalando molestias en su rodilla izquierda . Está por ver si podrá continuar o si Mendilibar tendrá que efectuar otro cambio obligado.

El equipo griego pierde a Podence por lesión y también retira a Rodinei . Para reemplazarlos, Strefezza y Costinha ingresan al terreno de juego.

El mediocentro del Olympiacos armó un disparo lejano con la zurda que salió muy desviado. Xabi Alonso mostró su enfado por la falta de presión de sus jugadores en la jugada.

El delantero marroquí trató de poner un pase al interior del área para Taremi , aunque la acción no prosperó por falta de entendimiento entre ambos.

El conjunto de Xabi Alonso retiene el balón y reduce la intensidad del juego, frenando el impulso con el que venía Olympiacos , que intentaba volver a meterse en la pelea por el partido.

El conjunto griego vuelve a meterse en la pelea gracias a un gran centro de Strefezza , que encontró completamente solo a El Kaabi . El delantero conectó un cabezazo potente que superó a Lunin y reavivó el ambiente en El Pireo.

El delantero marroquí conectó un disparo de primeras en una posición difícil y el balón pasó muy cerca del poste . Estuvo a punto de firmar su doblete y poner el 4-4 en el marcador.

El jugador del Olympiacos se fue al suelo en un duelo con Tchouameni , aunque apenas pidió la infracción. Michael Oliver consideró que no hubo falta y dejó seguir el juego.

El extremo del Olympiacos probó desde fuera del área con un potente disparo que salió rozando el poste. El Georgios Karaiskakis se enciende cada vez más ante la posibilidad del empate.

El envío raso y tenso del jugador del Olympiacos cruzó toda el área, pero ni El Kaabi ni Taremi lograron llegar a rematarlo.

Strefezza volvió a probar desde la frontal, pero su disparo fue desviado por Tchouameni , evitando un nuevo susto para el conjunto blanco.

Tras un enganchón entre ambos jugadores, compañeros de uno y otro equipo intervinieron para evitar que la situación fuera a más. Michael Oliver apareció rápidamente para pedir calma.

El delantero marroquí apretó con mucha intensidad y estuvo cerca de forzar un error de Tchouameni . El francés incluso le pidió a Lunin que fuese él quien despejara el balón para evitar riesgos.

El lateral francés tuvo que realizar algunos estiramientos, aprovechando también para consumir segundos en este tramo final, pero finalmente pudo seguir sin problemas.

El encuentro llega a su fin tras una segunda mitad muy intensa y llena de ocasiones. Real Madrid y Olympiacos cierran un duelo trepidante que mantuvo la emoción hasta el último instante.

El Real Madrid afronta una cita clave en la quinta jornada de la Champions League con la presión acumulada por su reciente falta de victorias. Tres encuentros sin ganar han elevado la tensión alrededor del equipo de Xabi Alonso, que aterriza en Atenas con la obligación de reaccionar. El juego no ofrece continuidad, el grupo arrastra dudas y la situación europea no permite margen para prolongar la inercia negativa. Lo que ocurre en el Pireo puede marcar el rumbo inmediato.

El Olympiacos, en cambio, llega con un clima opuesto. El campeón griego vive un tramo de resultados que impulsa su confianza. Cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos han reforzado la solidez de un bloque que se siente cómodo en su estadio. Las sensaciones internas apuntan a un equipo que aprovecha la energía de su afición, clave en un escenario históricamente complicado para los rivales.

La dinámica europea subraya las diferencias. El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar suma dos puntos en esta Champions, con un balance de dos goles a favor y nueve en contra. El Madrid tampoco transita un camino sencillo y cada encuentro adquiere el peso de una final. Ambos buscan alivio en una competición que no perdona errores prolongados.

El duelo se presenta, además, con el matiz de un reencuentro histórico. Los dos equipos no se enfrentan desde hace más de 18 años, un largo paréntesis que añade curiosidad a un choque en el que las necesidades son evidentes en ambos bandos. La igualdad se percibe incluso en las sensaciones previas, con dos conjuntos que llegan con urgencias diferentes pero presentes.

La trampa de el Pireo y un historial que pesa

Grecia es un territorio adverso para el Real Madrid. El equipo blanco nunca ha conseguido una victoria allí y en cuatro visitas oficiales el balance es de tres empates y una derrota. La combinación de barro competitivo, intensidad y un ambiente que presiona sin descanso configura un escenario incómodo. Para los blancos, ganar en Atenas sigue siendo una frontera pendiente.

En el historial general entre ambos, los números muestran cierto equilibrio. El Real Madrid suma cuatro triunfos, el Olympiacos uno y tres encuentros acabaron en empate. La última vez que se vieron en Champions fue en 2007. En aquel momento, el estadio griego ya funcionaba como un fortín capaz de reducir el brillo de rivales de gran entidad. El presente no altera esa sensación: se trata de un desplazamiento que exige resistencia y acierto.

El equipo local llega reforzado por su victoria en liga ante el Atromitos por 3-0, resultado que sostiene su liderato en Grecia. Su situación europea es más compleja, pero mantiene la fortaleza emocional de un grupo que ha encontrado continuidad en su campeonato. Las bajas, además, son limitadas: Angelakis y Paschalakis no estarán disponibles. En la portería, Tzolakis asumirá la responsabilidad en un encuentro de enorme presión.

Las bajas condicionan todos los planes del Madrid

El Real Madrid afronta el viaje con un panorama defensivo crítico. Courtois y Dean Huijsen se lesionaron ante el Elche y se unen a Carvajal, Militão, Alaba, Rüdiger y Mastantuono. La acumulación de ausencias reduce al mínimo el margen para estructurar una defensa reconocible. Se trata de una situación que obliga a buscar soluciones de emergencia en el peor momento posible.

Xabi Alonso reconoció la complejidad del contexto en su comparecencia en El Pireo. Sobre la gestión del vestuario, afirmó: "Es tan importante como la idea futbolística o como el trabajo físico y táctico. Hay que sacar lo mejor de cada jugador y que se sientan bien. Entrenar al Madrid es un proceso que tiene diferentes curvas y hay que saber tomarlas bien. Eso en el Madrid es fundamental". Sus palabras reflejan la importancia de mantener el equilibrio interno en un tramo de exigencia máxima.

Un duelo marcado por la urgencia

Con dos equipos en trayectorias distintas y un ambiente que multiplica la dificultad para el visitante, el duelo en El Pireo presenta un escenario en el que cualquier detalle puede resultar decisivo. El Real Madrid busca paz; el Olympiacos, un golpe de autoridad que cambie su camino europeo. La noche se acerca cargada de tensión competitiva.