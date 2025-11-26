Olympiacos - Real Madrid: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 5 de la Champions League
El Real Madrid visita El Pireo en una noche marcada por las urgencias, las bajas y la necesidad de romper una racha negativa, frente a un Olympiacos que llega lanzado y decidido a convertir su estadio en una trampa competitiva
Olympiacos Piraeus
R. Madrid
Minuto a minuto
Se acabó el partido en El Pireo
El encuentro llega a su fin tras una segunda mitad muy intensa y llena de ocasiones. Real Madrid y Olympiacos cierran un duelo trepidante que mantuvo la emoción hasta el último instante.
El Kaabi conecta un cabezazo sin peligro para Lunin
El delantero del Olympiacos llegó exigido al remate y no pudo dirigir bien su cabezazo, que terminó atrapando Lunin sin complicaciones.
Mendy se repone tras las molestias y el juego continúa
El lateral francés tuvo que realizar algunos estiramientos, aprovechando también para consumir segundos en este tramo final, pero finalmente pudo seguir sin problemas.
El Madrid sufre en la salida ante la presión de El Kaabi
El delantero marroquí apretó con mucha intensidad y estuvo cerca de forzar un error de Tchouameni. El francés incluso le pidió a Lunin que fuese él quien despejara el balón para evitar riesgos.
El árbitro añade cinco minutos al tiempo reglamentario
El encuentro contará con cinco minutos extra en esta segunda mitad.
Último cambio en el Real Madrid: entra Fran García por Vinicius
El brasileño deja el terreno de juego y Fran García ingresa para disputar los minutos finales del encuentro.
Strefezza y Mbappé se encaran y deben ser separados
Tras un enganchón entre ambos jugadores, compañeros de uno y otro equipo intervinieron para evitar que la situación fuera a más. Michael Oliver apareció rápidamente para pedir calma.
El Real Madrid resiste mientras Olympiacos insiste en ataque
Strefezza volvió a probar desde la frontal, pero su disparo fue desviado por Tchouameni, evitando un nuevo susto para el conjunto blanco.
Costinha mete un centro peligroso, pero no encuentra rematador
El envío raso y tenso del jugador del Olympiacos cruzó toda el área, pero ni El Kaabi ni Taremi lograron llegar a rematarlo.
Strefezza avisa con un derechazo que pasa muy cerca del palo
El extremo del Olympiacos probó desde fuera del área con un potente disparo que salió rozando el poste. El Georgios Karaiskakis se enciende cada vez más ante la posibilidad del empate.
Strefezza cae en el área, pero la jugada continúa sin penalti
El jugador del Olympiacos se fue al suelo en un duelo con Tchouameni, aunque apenas pidió la infracción. Michael Oliver consideró que no hubo falta y dejó seguir el juego.
El Kaabi roza el empate con un remate muy peligroso
El delantero marroquí conectó un disparo de primeras en una posición difícil y el balón pasó muy cerca del poste. Estuvo a punto de firmar su doblete y poner el 4-4 en el marcador.
El Kaabi marca de cabeza y acerca de nuevo al Olympiacos
El conjunto griego vuelve a meterse en la pelea gracias a un gran centro de Strefezza, que encontró completamente solo a El Kaabi. El delantero conectó un cabezazo potente que superó a Lunin y reavivó el ambiente en El Pireo.
El Real Madrid controla la posesión para enfriar el ritmo del encuentro
El conjunto de Xabi Alonso retiene el balón y reduce la intensidad del juego, frenando el impulso con el que venía Olympiacos, que intentaba volver a meterse en la pelea por el partido.
El Kaabi busca a Taremi, pero la conexión no llega a concretarse
El delantero marroquí trató de poner un pase al interior del área para Taremi, aunque la acción no prosperó por falta de entendimiento entre ambos.
Mouzakitis prueba desde lejos, pero su zurdazo se pierde desviado
El mediocentro del Olympiacos armó un disparo lejano con la zurda que salió muy desviado. Xabi Alonso mostró su enfado por la falta de presión de sus jugadores en la jugada.
Brahim salta al campo y sustituye a Asencio
Xabi Alonso introduce una nueva variante: Brahim entra al partido en lugar de Asencio.
Olympiacos agota cambios con una doble sustitución obligada
El equipo griego pierde a Podence por lesión y también retira a Rodinei. Para reemplazarlos, Strefezza y Costinha ingresan al terreno de juego.
Podence queda tendido y preocupa su rodilla izquierda
El jugador portugués cayó al césped señalando molestias en su rodilla izquierda. Está por ver si podrá continuar o si Mendilibar tendrá que efectuar otro cambio obligado.
La defensa del Olympiacos evita el gol tras una buena acción colectiva del Madrid
Vinicius inició la jugada con un taconazo brillante hacia la carrera de Mbappé, quien asistió atrás para Bellingham. El inglés consiguió rematar, pero su disparo fue bloqueado por la zaga griega.
El Kaabi roza el tercero con un remate girándose
El delantero del Olympiacos controló con comodidad a la espalda de la defensa y sacó un disparo a la media vuelta desde la frontal. El balón pasó muy cerca del poste, rozando el gol.
Gelson Martins crea peligro, pero Lunin responde seguro
El portugués combinó con una pared precisa para entrar en el área, y finalizó con un tiro al palo corto. Lunin estuvo bien colocado y detuvo el disparo sin complicaciones.
Vinicius pide disculpas tras cometer falta sobre Taremi
El brasileño derribó al delantero iraní cerca de la banda y rápidamente se acercó para disculparse por la acción.
Olympiacos realiza su tercer cambio obligado
El conjunto griego pierde a Pirola por lesión, lo que obliga a introducir a Biancone en su lugar.
Bellingham entra en el tramo final del partido
El centrocampista inglés salta al campo para sustituir a Arda Güler, dando aire fresco al mediocampo del Real Madrid.
¡Mbappé firma su cuarto gol tras otra gran acción de Vinicius!
El Real Madrid vuelve a abrir brecha gracias a una jugada espectacular de Vinicius, que superó con facilidad a Retsos en carrera y entró en el área para dejarle el tanto servido a Mbappé, quien solo tuvo que empujarla. La conexión entre ambos está siendo determinante.
Vinicius roza un golazo tras una jugada individual brillante
El brasileño dejó atrás a varios defensores con una gran acción personal y se metió en el área, pero su disparo final encontró la respuesta de Tzolakis, que evitó el tanto.
Arda Güler es amonestado por una falta sobre Pirola
El turco recibió tarjeta amarilla después de sujetar a Pirola en plena disputa del balón.
Retsos intercepta el pase raso de Valverde
El uruguayo trató de servir un balón al área para la llegada de Mbappé, pero Retsos leyó bien la acción y apareció a tiempo para cortar el centro.
¡Taremi marca y acerca al Olympiacos en el marcador!
El equipo griego vuelve a meterse de lleno en el partido gracias a un cabezazo de Taremi. Hezze puso un centro preciso al área y el delantero, libre de marca, conectó un remate perfecto que dejó sin opciones a Lunin. El Pireo estalla otra vez.
Tchouameni vuelve al juego tras el golpe en el tobillo
El centrocampista francés quedó dolorido después de una entrada de Hezze sobre su tobillo izquierdo, pero finalmente pudo reincorporarse sin mayores problemas.
Vinicius se queda a centímetros del cuarto
El brasileño armó un disparo a la media vuelta desde la frontal del área y el balón pasó muy cerca del poste, rozando el gol una vez más para el Real Madrid.
Trent encuentra a Vinicius con un envío profundo
El inglés sorprendió con un pase largo y muy preciso hacia el desmarque de Vinicius, aunque el brasileño no logró meterse en el área tras recibir el balón.
Arranca el segundo tiempo en El Pireo
Ya rueda el balón nuevamente. Olympiacos y Real Madrid regresan del descanso listos para afrontar los segundos 45 minutos.
El Real Madrid realiza su primera sustitución
Ceballos ingresa en el partido para reemplazar a Camavinga, en el primer ajuste táctico que introduce Xabi Alonso en esta segunda parte.
Olympiacos mueve el banquillo por segunda vez
El conjunto griego introduce un nuevo cambio: Hezze entra al terreno de juego en sustitución de Dani García.
Termina la primera parte en El Pireo
El encuentro llega al descanso tras unos 45 minutos muy intensos, con ocasiones en ambas porterías y un ritmo altísimo. Olympiacos y Real Madrid se marchan a vestuarios con todo por decidir en la segunda mitad.
Lunin salva al Madrid con una intervención decisiva
El portero ucraniano realizó una gran estirada abajo para detener el potente cabezazo de El Kaabi, evitando así el 2-3 en los instantes finales del primer tiempo.
El colegiado suma dos minutos al primer tiempo
Se jugarán dos minutos adicionales antes del descanso en El Pireo.
Tzolakis vuelve a arriesgar fuera de su área, pero evita el susto
El guardameta del Olympiacos salió muy lejos, casi hasta el centro del campo, para cortar una acción del Real Madrid. A pesar del riesgo, logró frenar la jugada y controlar la situación.
Carreras interviene a tiempo y aleja el peligro en el área pequeña
El defensor del Real Madrid reaccionó con rapidez para despejar un balón comprometido que había quedado suelto en zona muy cercana a la portería.
Vinicius roza el cuarto con una vaselina muy ajustada
El brasileño intentó aprovechar una mala salida de Tzolakis con un toque sutil por encima, pero la pelota pasó muy cerca del larguero. El Real Madrid sigue encontrando espacios a la espalda de la defensa griega.
Taremi cae en el área, pero el árbitro desestima la acción
El delantero del Olympiacos reclamó penalti tras una caída dentro del área, pero Michael Oliver consideró que no hubo infracción y dejó seguir el juego.
Mbappé no consigue precisar su volea tras el pase de Arda Güler
El turco volvió a habilitar al delantero, pero el intento de volea de Mbappé resultó muy difícil de ajustar y el remate terminó marchándose claramente desviado.
Ortega ve la primera tarjeta para el Olympiacos
El defensor fue amonestado tras un derribo evidente sobre Mbappé, convirtiéndose en el primer jugador del Olympiacos en recibir cartulina amarilla.
Tchouameni sacude el travesaño con un derechazo lejano
El francés probó desde fuera del área y su disparo terminó golpeando con fuerza en el larguero. El Real Madrid sigue generando ocasiones que rozan el gol una y otra vez.
El tanto de Vinicius no vale: acción invalidada por fuera de juego
El brasileño había enviado el balón a la red, pero la jugada quedó anulada por posición adelantada. El marcador continúa sin cambios para el Real Madrid.
Valverde impide el centro de Podence con una buena acción defensiva
El uruguayo llegó a tiempo para cerrarle el espacio a Podence y bloquear su intento de envío desde la banda.
¡Mbappé completa su hat-trick en una noche descomunal!
El delantero francés sigue imparable. Camavinga vio el desmarque de su compatriota y le puso un pase preciso a la espalda de la defensa. Mbappé encaró de nuevo a Tzolakis y, por tercera vez, resolvió con éxito. Actuación impresionante del atacante del Real Madrid.
Olympiacos se ve forzado a realizar su primera sustitución
El conjunto griego pierde a Chiquinho por lesión y da entrada a Taremi, que ocupa su lugar tras el contratiempo del mediapunta.
Chiquinho se detiene y solicita el cambio por molestias físicas
El autor del gol del Olympiacos no puede continuar. Chiquinho se dejó caer al césped con problemas físicos y pidió inmediatamente la sustitución.
¡Mbappé firma dos goles en un suspiro y remonta el partido!
El delantero francés apareció de nuevo para darle la vuelta al marcador. Arda Güler puso un centro medido y Mbappé conectó un cabezazo impecable que dejó sin opción a Tzolakis. En apenas un minuto, el Real Madrid protagoniza una reacción espectacular en El Pireo.
Camavinga recibe la primera tarjeta del partido
El centrocampista francés fue amonestado por una acción anterior al tanto del empate, viendo así la primera amarilla del encuentro.
¡Mbappé iguala el partido con una definición letal!
El Real Madrid encontró la réplica en una transición rapidísima. Vinicius metió un pase al espacio para la carrera de Mbappé, que encaró a Tzolakis y lo superó con un disparo raso en el mano a mano. El conjunto blanco silencia por un momento el ambiente del Pireo.
Tchouameni corta el avance del Olympiacos con una buena lectura defensiva
El francés reaccionó a tiempo para impedir la progresión de Podence y Gelson Martins, cerrando el espacio y recuperando la iniciativa para el Real Madrid.
¡Lunin evita el segundo tanto del Olympiacos tras otro disparo de Chiquinho!
El portugués volvió a generar peligro con un tiro potente desde la frontal, pero en esta ocasión Lunin respondió con una parada de mucho mérito. Chiquinho estuvo cerca de firmar su doblete.
Rodinei desaprovecha la falta lateral con un envío pasado
El brasileño puso el balón en juego desde la banda, pero su centro salió demasiado largo y terminó marchándose por la línea de fondo.
Arda Güler es sancionado por un agarrón sobre Mouzakitis
El árbitro detuvo la jugada y señaló falta del turco tras sujetar a Mouzakitis en la disputa del balón.
Trent roza el gol olímpico desde el córner
El inglés lanzó un saque de esquina muy cerrado que tomó dirección de portería, obligando a Tzolakis a intervenir a tiempo para evitar el tanto.
Mbappé no logra dominar el balón en el intento de giro
El delantero francés trató de orientarse hacia la frontal con un control complicado, pero el gesto no le salió y la pelota se le terminó escapando.
Camavinga, firme al corte, recupera ante Gelson Martins
El francés se lanzó al suelo con precisión para arrebatarle el balón a Gelson Martins, frustrando el avance del jugador del Olympiacos.
Tzolakis se anticipa y evita que Vinicius llegue al balón
Un envío al área del Olympiacos buscaba al brasileño, pero Tzolakis reaccionó con rapidez y se hizo con la pelota antes de que Vinicius pudiera alcanzarla.
Tzolakis arriesga fuera del área para evitar el peligro
El guardameta del Olympiacos salió muy lejos de su portería para disputar un balón dividido. Aunque no consiguió despejarlo en el primer intento, su defensa reaccionó a tiempo y terminó alejando la amenaza.
¡Golazo espectacular de Chiquinho para adelantar al Olympiacos!
El estadio estalla tras una acción rapidísima del conjunto griego. Podence, El Kaabi y Chiquinho enlazaron una jugada al primer toque que terminó con el portugués soltando un disparo seco y pegado al poste, imposible para la estirada de Lunin. Olympiacos se pone por delante.
Valverde se impone en defensa y corta el avance de Gelson Martins
El capitán madridista realizó una buena ayuda atrás, anticipándose a Gelson Martins y recuperando la pelota cuando el jugador del Olympiacos entraba ya en campo del Real Madrid.
Podence probó suerte desde la falta, pero sin acierto
El portugués decidió lanzar directamente aquella falta lejana, aunque su disparo salió muy elevado y no inquietó la portería de Lunin.
Falta señalada a Valverde en zona ofensiva del Olympiacos
El uruguayo fue sancionado tras un contacto con Gelson Martins cerca de la zona de tres cuartos, dando posesión al conjunto griego.
Primer aviso de Chiquinho, aunque sin precisión
El mediapunta portugués probó desde fuera del área en un intento de sorprender, pero su disparo salió muy desviado y no generó peligro para Lunin.
Mbappé recibe en el área, pero la acción queda invalidada
El delantero francés controló un envío dentro del área del Olympiacos, aunque la jugada no tuvo recorrido: estaba en posición adelantada y el asistente levantó la bandera de inmediato.
Primera gran ocasión para Vinicius
El brasileño encaró hacia el centro, dejó atrás a varios defensores y sacó un potente disparo desde la frontal. Tzolakis reaccionó con una estirada firme y desvió el balón a córner.
Primer intento largo sin éxito para El Kaabi
Tzolakis buscó a El Kaabi con un desplazamiento muy profundo, pero el envío terminó directamente en las manos de Lunin, sin opción de que el delantero pudiera alcanzarlo.
¡Rueda el balón en El Pireo!
El árbitro da la orden y comienza el partido entre Olympiacos y Real Madrid. El estadio empuja desde el primer segundo y los dos equipos arrancan buscando marcar el ritmo en estos compases iniciales.
Todo preparado para que arranque el encuentro
El ambiente en El Pireo ya está encendido y los dos equipos han completado su calentamiento. Con los onces confirmados y el estadio entregado, todo está listo para que dé comienzo el partido entre Olympiacos y Real Madrid. Se viene una noche de máxima tensión y exigencia.
Xabi Alonso ya sabe lo que es ganar en El Pireo
Aunque el Real Madrid no ha logrado imponerse nunca en Grecia, su entrenador sí tiene experiencia victoriosa en este escenario. Hace diez años, Xabi Alonso formaba parte del Bayern, que venció 0-3 en El Pireo en una fase de grupos. Esta vez, el técnico busca que el conjunto blanco rompa su mala racha en territorio griego y escriba una página diferente en su recorrido europeo.
Álvaro Carreras destaca la exigencia del duelo y el valor de la Champions
El jugador del Real Madrid, Álvaro Carreras, subrayó la importancia del torneo y la dificultad del compromiso en Atenas. “Estoy contento de poder disputar mi primera temporada aquí. Sabemos que el Olympiacos es un rival complicado, jugamos en su estadio y será difícil. Estoy enfocado para sumar los tres puntos”, afirmó antes del encuentro.
Dani García anticipa una noche intensa en El Pireo: "La afición aprieta muchísimo"
El veterano centrocampista del Olympiacos, Dani García, referente del equipo a sus 35 años, prevé un ambiente imponente para la visita del Real Madrid. "Habrá un ambientazo, porque la gente aprieta mucho, muchísimo; será una noche muy grande", aseguró. El jugador reconoce que sienten que han sumado menos puntos de los que merecían: "Competimos contra los grandes y, en cuanto a juego, estamos cerca". Aun así, no olvida experiencias pasadas: "Contra el Real Madrid te crees que estás jugando bien… y en una jugada, te rompen".
Con solo dos puntos tras cuatro jornadas, la urgencia es evidente. "Es innegable que si no ganamos, se complica el pase", afirmó, asumiendo que el partido es una auténtica final. "Será muy difícil, pero iremos con todo; tendremos que hacer lo imposible y más de lo imposible".
El español también habló sobre su buena relación con Mendilibar, destacando su estilo particular: "Es antitablets, antinúmeros… Es de sensaciones; del 'fútbol de verdad', como dice".
Atenas, un escenario históricamente incómodo para el Real Madrid
Las visitas del Real Madrid a Grecia nunca han sido sencillas. En territorio heleno, el conjunto blanco no conoce la victoria: cuatro partidos oficiales, resueltos en tres empates y una derrota. La mezcla de intensidad, un ritmo de juego muy físico y un ambiente que aprieta de principio a fin convierte el Pireo en un destino especialmente áspero. Para el Madrid, salir de Atenas con un triunfo sigue siendo un reto todavía por conquistar.
El Olympiacos también confirma su once inicial
El Olympiacos saltará al césped con Tzolakis bajo palos. En la línea defensiva estarán Rodinei, Retsos, Pirola y Ortega. El doble pivote lo formarán Dani García y Mouzakitis, mientras que por delante aparecerán Podence, Chiquinho y Gelson Martins. Arriba, el encargado del gol será El Kaabi.##[media;
[proveedor:4;id:olympiacosfc/status/1993755459585757303]]
Alineación confirmada del Real Madrid
El Real Madrid ya tiene su once para el partido: Lunin estará en portería; la defensa la formarán Trent, Asencio, Carreras y Mendy. En el centro del campo aparecen Valverde, Tchouameni y Camavinga. Y en el frente ofensivo, Arda Güler, Mbappé y Vinicius serán las referencias.
Un duelo con antecedentes ajustados entre Madrid y Olympiacos
El balance histórico entre Real Madrid y Olympiacos refleja una rivalidad igualada: los blancos han logrado cuatro victorias, el conjunto griego una, y tres partidos terminaron empatados. Su último cruce en la Champions data de 2007, cuando el estadio del Olympiacos ya se presentaba como un campo capaz de incomodar a cualquier visitante. Esa condición de fortín sigue vigente hoy, lo que convierte este desplazamiento en una prueba que demanda solidez y precisión.
Xabi Alonso, firme ante la presión: "No soy el primer entrenador que vive estas situaciones"
El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afrontó una rueda de prensa intensa en la previa del duelo. "Este trabajo está siendo lo que esperaba, exigente; pero yo disfruto", explicó, dejando claro que su foco está en lo deportivo: "Me preocupa lo que pasa en el campo… al resto, no le presto atención. A mí lo que me preocupa es lo que pasa en Valdebebas o mañana en el campo; lo demás no me influye demasiado".
Evitó pronunciarse sobre si un vestuario puede forzar la salida de un entrenador, pero sí habló de sus jugadores: "Son exigentes… pero conozco cómo son los vestuarios, lo que uno debe atravesar y cómo convivir con el ruido externo".
Alonso también se refirió al desafío de ganar en Atenas, una plaza históricamente adversa para el Madrid, con un mensaje rotundo: "Para todo hay una primera vez".
Carreras, opción para el eje de la defensa
La versatilidad del futbolista gallego convierte a Carreras en una posible respuesta ante las múltiples ausencias del Real Madrid para esta noche. Todo apunta a que podría actuar como central zurdo, acompañando a Asencio, que es el único central disponible en plenitud de condiciones.
Lunin debutará esta temporada tras la baja de Courtois
La ausencia de Thibaut Courtois, aquejado de una gastroenteritis, provoca que Andriy Lunin asuma la portería del Real Madrid por primera vez en un partido oficial este curso. El guardameta ucraniano se convierte así en una de las novedades del once de Xabi Alonso para el duelo frente al Olympiacos, donde tendrá su estreno en la presente temporada.
El Madrid llega a Atenas con la defensa al límite: Asencio, único central disponible
El Real Madrid afronta su visita al Olympiacos en plena emergencia defensiva. A las ausencias de Huijsen, Rüdiger y Courtois se suma un parte de bajas que ya era amplio, dejando a Asencio como el único central apto para el encuentro de Champions. La única noticia positiva para Xabi Alonso es el regreso de Tchouaméni, que figura como la única novedad en una convocatoria muy condicionada por las lesiones.
Bienvenidos al directo del Olympiacos – Real Madrid
Arrancamos este seguimiento minuto a minuto de un duelo que llega cargado de tensión y necesidad. El Real Madrid, inmerso en una racha de tres partidos sin ganar, afronta una cita clave en el Pireo, un territorio donde históricamente nunca ha logrado imponerse. Enfrente estará un Olympiacos que aterriza al encuentro con la confianza que le otorgan cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos, reforzado además por el empuje de su estadio.
El Real Madrid afronta una cita clave en la quinta jornada de la Champions League con la presión acumulada por su reciente falta de victorias. Tres encuentros sin ganar han elevado la tensión alrededor del equipo de Xabi Alonso, que aterriza en Atenas con la obligación de reaccionar. El juego no ofrece continuidad, el grupo arrastra dudas y la situación europea no permite margen para prolongar la inercia negativa. Lo que ocurre en el Pireo puede marcar el rumbo inmediato.
El Olympiacos, en cambio, llega con un clima opuesto. El campeón griego vive un tramo de resultados que impulsa su confianza. Cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos han reforzado la solidez de un bloque que se siente cómodo en su estadio. Las sensaciones internas apuntan a un equipo que aprovecha la energía de su afición, clave en un escenario históricamente complicado para los rivales.
La dinámica europea subraya las diferencias. El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar suma dos puntos en esta Champions, con un balance de dos goles a favor y nueve en contra. El Madrid tampoco transita un camino sencillo y cada encuentro adquiere el peso de una final. Ambos buscan alivio en una competición que no perdona errores prolongados.
El duelo se presenta, además, con el matiz de un reencuentro histórico. Los dos equipos no se enfrentan desde hace más de 18 años, un largo paréntesis que añade curiosidad a un choque en el que las necesidades son evidentes en ambos bandos. La igualdad se percibe incluso en las sensaciones previas, con dos conjuntos que llegan con urgencias diferentes pero presentes.
La trampa de el Pireo y un historial que pesa
Grecia es un territorio adverso para el Real Madrid. El equipo blanco nunca ha conseguido una victoria allí y en cuatro visitas oficiales el balance es de tres empates y una derrota. La combinación de barro competitivo, intensidad y un ambiente que presiona sin descanso configura un escenario incómodo. Para los blancos, ganar en Atenas sigue siendo una frontera pendiente.
En el historial general entre ambos, los números muestran cierto equilibrio. El Real Madrid suma cuatro triunfos, el Olympiacos uno y tres encuentros acabaron en empate. La última vez que se vieron en Champions fue en 2007. En aquel momento, el estadio griego ya funcionaba como un fortín capaz de reducir el brillo de rivales de gran entidad. El presente no altera esa sensación: se trata de un desplazamiento que exige resistencia y acierto.
El equipo local llega reforzado por su victoria en liga ante el Atromitos por 3-0, resultado que sostiene su liderato en Grecia. Su situación europea es más compleja, pero mantiene la fortaleza emocional de un grupo que ha encontrado continuidad en su campeonato. Las bajas, además, son limitadas: Angelakis y Paschalakis no estarán disponibles. En la portería, Tzolakis asumirá la responsabilidad en un encuentro de enorme presión.
Las bajas condicionan todos los planes del Madrid
El Real Madrid afronta el viaje con un panorama defensivo crítico. Courtois y Dean Huijsen se lesionaron ante el Elche y se unen a Carvajal, Militão, Alaba, Rüdiger y Mastantuono. La acumulación de ausencias reduce al mínimo el margen para estructurar una defensa reconocible. Se trata de una situación que obliga a buscar soluciones de emergencia en el peor momento posible.
Xabi Alonso reconoció la complejidad del contexto en su comparecencia en El Pireo. Sobre la gestión del vestuario, afirmó: "Es tan importante como la idea futbolística o como el trabajo físico y táctico. Hay que sacar lo mejor de cada jugador y que se sientan bien. Entrenar al Madrid es un proceso que tiene diferentes curvas y hay que saber tomarlas bien. Eso en el Madrid es fundamental". Sus palabras reflejan la importancia de mantener el equilibrio interno en un tramo de exigencia máxima.
Un duelo marcado por la urgencia
Con dos equipos en trayectorias distintas y un ambiente que multiplica la dificultad para el visitante, el duelo en El Pireo presenta un escenario en el que cualquier detalle puede resultar decisivo. El Real Madrid busca paz; el Olympiacos, un golpe de autoridad que cambie su camino europeo. La noche se acerca cargada de tensión competitiva.