La baja de Courtois abre la puerta al estreno oficial de Lunin esta temporada

El Real Madrid encara esta noche un duelo importante contra el Olympiacos, correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League. El conjunto de Xabi Alonso llega al partido de la Copa de Europa tras no vencer en sus anteriores encuentros, frente a Liverpool, Rayo Vallecano y Elche. Además, el técnico tolosarra sacará un once ante el cuadro de Mendilibar con la principal novedad de Lunin, que se estrenará esta noche en un choque oficial esta temporada debido a la gastroenteritis de Courtois que le ha impedido viajar a Atenas.

Lunin volverá a ser titular con el Real Madrid seis meses después

De esta manera, el Real Madrid informó en el día de ayer la ausencia de Courtois para el partido contra el Olympiacos de Champions League: "Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución". Por ello, las miradas se centran en Lunin, que no se ha podido poner los guantes esta temporada en un encuentro oficial, por lo que tiene una oportunidad de oro en la noche de hoy, que será una prueba de fuego para Xabi Alonso tras los últimos resultados cosechados. De esta manera, el meta ucraniano volverá a defender la portería del conjunto blanco oficialmente seis meses después, tras la disputa del duelo ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu correspondiente a la última jornada de LaLiga, que finalizó con 2-0 gracias a un doblete de Kylian Mbappé.

Además, el internacional con Ucrania vive su cuarta campaña en la entidad merengue con incertidumbre, ya que tiene contrato hasta junio de 2030 y sigue viviendo a la sombra del belga, intratable y considerado uno de los mejores jugadores de este equipo. Por su parte, Courtois sigue siendo uno de los intocables del Real Madrid, pese a los diferentes cambios de entrenador en el banquillo en los últimos años. En su octava temporada en el conjunto blanco, el portero de 33 años sigue confirmándose como un fijo, en este caso, para Xabi Alonso. Por ello, el internacional con Bélgica, no ha descansado en ningún encuentro esta campaña, salvo el amistoso contra el Tirol del 12 de agosto, donde el técnico tolosarra decidió sustituirle en el 61' para darle unos minutos a Lunin, penalizado lógicamente por el gran momento de forma de su competencia en la portería.

El regreso de Lunin en un momento complicado de Xabi Alonso

El regreso de Lunin en un partido oficial con el Real Madrid coincide con un momento complicado de Xabi Alonso, que ha sido objeto de crítica tras la derrota ante el Liverpool y los dos últimos partidos que han terminado en empate, contra el Rayo Vallecano y Elche. No obstante, las tres victorias del conjunto blanco en la Champions League permiten tener una ligera 'tranquilidad', pese a estar novenos en la clasificación de la Copa de Europa y quedarse, de esta manera, fuera de los primeros ocho que da el pase directo a los octavos de final.