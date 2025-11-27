Fede Valverde despeja las dudas con Xabi Alonso: "Cuerpo técnico y jugadores estamos más unidos que nunca"

El centrocampista del Real Madrid ha emitido un comunicado en redes sociales respaldando al técnico tolosarra, además de salir en su defensa, recalcar el apoyo sobre el entrenador y destacar, por otra parte, la "suerte" de tener a Vinicius y Mbappé

El Real Madrid salió victorioso de su visita al Olympiacos, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League. Con ello, los de Xabi Alonso pusieron punto y final a una racha de tres partidos sin conseguir los tres puntos. De esta manera, jugadores del vestuario han celebrado en redes sociales el avance positivo que supuso derrotar al conjunto de Mendilibar. En concreto, Fede Valverde ha querido ir más allá y destacar la unión del grupo con el entrenador tolosarra "después de una semana en la que se dijeron muchas cosas".

Fede Valverde apunta la "suerte" de tener a Vinicius y a Mbappé

De esta manera, Fede Valverde ha publicado unas imágenes del partido de ayer del Real Madrid en Olympiacos, que acabó con victoria para los de Xabi Alonso. Con ellas, el centrocampista uruguayo ha destacado en un texto la unión que existe en el vestuario y el apoyo con el técnico tolosarra: "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor. En lo personal estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo. No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca". Por ello, el futbolista de 27 años despeja dudas en torno al exentrenador del Bayer Leverkusen, sobre el que ha habido críticas en las últimas semanas por los 'pinchazos' del conjunto blanco contra el Liverpool, Rayo Vallecano y Elche, lo que pudo hacer saltar las alarmas.

No obstante, el Real Madrid volvió acusar en el día de ayer los problemas defensivos que tiene, ya que encajó tres goles contra el Olympiacos, pero la efectividad de Mbappé y la electricidad de Vinicius en banda izquierda decantaron la balanza a favor de los de Xabi Alonso. El entrenador tolosarra 'respira' y ya pone el foco en el encuentro de este domingo contra el Girona, nueva prueba de fuego para el conjunto blanco tras no poder conseguir la victoria ante el Rayo Vallecano y Elche. En este sentido, Fede Valverde estará en el punto de mira de nuevo, consciente de que no está en su mejor nivel pero está "trabajando para volver" a ello.

Xabi Alonso, tranquilo pese a las críticas

Xabi Alonso destacó sus sensaciones al ser preguntado en rueda de prensa, tras la victoria del Real Madrid contra Olympiacos, respondiendo, sobre todo, si se había "quitado un peso de encima": "Yo lo llevaba con mucha más tranquilidad de la que os podéis esperar. No soy novato en esto y sé que el camino es largo. Y que no es siempre uno de rosas. Hay que saber convivir con curvas complicadas, sin volverse loco. Hay que ser crítico, tener autoexigencia y reconocer; pero también saber que siempre hay un siguiente partido. Y que siempre hay que mirar hacia delante".

Por ello, Xabi Alonso, que cumplió el pasado martes seis meses al frente del banquillo del Real Madrid, tiene al equipo primero clasificado en LaLiga con 32 puntos y quinto en la tabla de la UEFA Champions League, con un total de 12 puntos tras las cuatro victorias y una derrotas firmadas hasta la fecha en la primera fase de la Copa de Europa.