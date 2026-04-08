Enrique Cerezo, contundente con Julián Álvarez: "Te lo explico en tres palabras: tiene contrato con el Atlético de Madrid"

El presidente del Atleti ha repasado la actualidad del conjunto rojiblanco antes de medirse al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions, donde ha vuelto a referirse a la situación del delantero argentino

Como es habitual después antes de cada partido importante del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ha atendido a los medios de comunicación. El duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Barcelona se disputa esta noche en el Camp Nou y el presidente rojiblanco ha analizado la actualidad del conjunto colchonero antes de tan trascendental cita.

En primer lugar, a Cerezo le han preguntado por si tiene pensado despedirse de Griezmann tras las palabras ayer de Simeone hacia el francés. "Exactamente igual que lo hizo nuestro entrenador, pero yo lo haré cuando se vaya definitivamente, que aún le quedan unos meses".

Otro de los asuntos sobre los que se ha referido el dirigente rojiblanco ha sido en el de la polémica expulsión corregida a Gerard Martín en el Atleti-Barça del pasado fin de semana y del que el CTA ha aclarado que no debió producirse, debiendo ser expulsado y por tanto, dando la razón al Atlético de Madrid en sus quejas. "Ya sabéis cuál es mi opinión del VAR, puedo repetirla si queréis. Y luego me parece muy bien que digan que el VAR se ha equivocado, ¿pero quién nos compensa a nosotros de la equivocación?", ha respondido.

Contundente sobre el futuro de Julián Álvarez

Con más sorna ha contestado a una nueva cuestión sobre el futuro de Julián Álvarez: "¿Tú puedes asegurar que vas a estar vivo de aquí a final de año? Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años, pues dime qué puede pasar. Tú piensa que yo soy Dios y hasta que no le diga que se marche, no se puede ir. Sois vosotros los que no cerráis nunca las puertas. Te lo explico en tres palabras: tiene contrato con el Atlético de Madrid. Bueno, han sido siete...".

En cuanto al partido de esta noche, Enrique Cerezo ha admitido tener buenas sensaciones. "Tengo buen feeling, pero ya sabes cómo son los partidos. Se puede ganar, perder o empatar y habrá que esperar a las once a ver qué pasa", ha expresado el mandatario que cuestionado por las rotaciones ha dicho: "Me parece perfecto todo lo que hace mi entrenador".

Para acabar, el presidente del Atlético de Madrid ha dejado claro todo lo que se juega el equipo en esta eliminatoria. "Prestigio y que es un título que nos apetece mucho más que a ningún otro equipo", ha reconocido para terminar dando la clave para ganar esta noche: "Jugar bien y meter goles".