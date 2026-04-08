Rafa Yuste habla en la previa del Barcelona - Atlético de Madrid: "Sé que Lamine Yamal va a hacer un gran partido"

El presidente en funciones de la entidad azulgrana atendió a los medios de comunicación antes de la comida de directivas, dónde ya esperaba Enrique Cerezo, aprovechando para hablar del importante encuentro de hoy de UEFA Champions League en el Camp Nou

El Barcelona recibirá hoy al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Por ello, Rafa Yuste, presidente en funciones de la entidad azulgrana, ha querido hablar en la previa del importante encuentro de Copa de Europa, en el que ambos se citan pocos días después del choque de LaLiga EA Sports en el Metropolitano.

De esta manera, Rafa Yuste ha querido hablar del momento de forma de Lamine Yamal y cómo ve el joven futbolista este choque para el Barcelona, así como sus expectativas de cara a poder conseguir una nueva UEFA Champions League para sus vitrinas, que sería la primera como presidente en funciones de la entidad.

Rafa Yuste, ante el inminente encuentro de Champions ante el Atlético de Madrid

Rafa Yuste ha comentado sus sensaciones en la previa del Barcelona - Atlético de Madrid, que tendrá lugar hoy a las 21:00 horas en el Camp Nou: "Tenemos muchas ganas de levantar la sexta Champions". Preguntado por la tensión que se pueda vivir durante el transcurso del choque, el presidente en funciones del conjunto azulgrana, apuntó que "tanto Cerezo como yo trataremos de apaciguar los ánimos y que todo vaya bien".

Además, Rafa Yuste dejó claro que el Atlético de Madrid es un rival "muy potente", pero solo piensan en hacer un "gran partido". En este sentido, el directivo del Barcelona destacó la clave para poder sacar un buen resultado en el encuentro de hoy, antes de disputar la vuelta el próximo martes en el Metropolitano: "Si tenemos el acierto, las ganas, el entusiasmo y que el público nos apoye, soy positivo. Será una eliminatoria larga que no será fácil".

Rafa Yuste destaca la "gran relación" con el Atlético de Madrid

Por otro lado, Rafa Yuste no dudó en confirmar la relación que guardan con el Atlético de Madrid, a pocas horas de uno de los encuentros más importantes para ambos equipos esta temporada: "Es normal que entrenadores, jugadores y directivos digan lo que a veces sale del corazón. Más allá de eso, hay una gran relación con el Atleti y, por lo tanto, lo que deseo es que se vea un gran espectáculo de fútbol".

Cabe recordar que Barcelona y Atlético de Madrid se vuelven a ver las caras por quinta vez esta temporada, tras los dos encuentros de LaLiga EA Sports y la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey, que acabó con el pase de los de Simeone a la final de La Cartuja. Por ello, la cita de hoy será en una competición diferente, con cuentas pendientes que va a determinar quién puede tener más posibilidades de jugar la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

Rafa Yuste alaba a Lamine Yamal de cara al partido de Champions

Por último, Rafa Yuste elogió a Lamine Yamal, un jugador que volverá de inicio y sobre el que estará el foco puesto. Además, el extremo del Barcelona está apercibido en el encuentro de hoy ante el Atlético de Madrid, por lo que se perdería la vuelta en el Metropolitano si ve una tarjeta amarilla.

En cualquier caso, Rafa Yuste afirmó que "Lamine Yamal no tiene que vestirse de superhéroe porque ya es un jugador excepcional que disfruta en este tipo de partidos porque sabe de su trascendencia a nivel mundial. Estoy muy tranquilo porque sé que va a hacer un gran partido".