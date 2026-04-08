El Atlético prepara una emboscada a un apercibido Lamine

El '10' azulgrana se perderá el partido de vuelta si ve tarjeta amarilla, un factor que puede ser determinante para el devenir de la eliminatoria, por lo que Simeone intentará llevarlo al límite durante todo el partido

La eliminatoria de cuartos de final entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid no solo se jugará en lo futbolístico. También habrá una batalla silenciosa, estratégica y emocional en la que el gran protagonista apunta a ser Lamine Yamal… y donde la figura de Diego Simeone emerge como pieza clave en un plan que va más allá del balón.

El joven extremo azulgrana llega al partido en un momento de máximo protagonismo. Su impacto en la Champions ha sido determinante, con goles en cinco de los ocho encuentros disputados y participación directa en la mayoría de los últimos tantos del equipo. No es casualidad. Sin Raphinha, lesionado, el peso ofensivo del Barça recae todavía más sobre sus hombros. Hoy por hoy, Yamal es medio ataque culé, especialmente en el desequilibrio y la generación de peligro desde la banda.

Y precisamente ahí es donde el Atlético ha detectado la grieta. El 'Cholo' ha preparado, con su habitual astucia, una verdadera trampa a la estrella azulgrana. Se trata de una emboscada táctica y mental. Un juego de nervios.

El objetivo es claro: forzarle la amarilla

Simeone, consciente de que Yamal llega tan enchufado como caliente, tiene subrayado en sus planes que vea la amarilla y se pierda el partido de vuelta en el Metropolitano, donde todo se decidirá. El contexto es propicio. El '10' del Barça casi siempre es noticia y la última hace referencia a su enfado en el partido liguero entre ambos, frustrado por no marcar y visiblemente molesto pese a la victoria tras haber escuchado algún que otro grito de tinte xenófobo, unido al episodio anterior de los famosos cánticos de "musulmán el que no bote". Todo este cóctel eleva irremediablemente la tensión sobre su figura. El Atlético lo sabe. Simeone lo sabe. Y no es un detalle menor.

El plan rojiblanco pasa por mucho más que defenderle. Se espera un marcaje intensivo, ayudas constantes y faltas tácticas desde el primer minuto para cortar su ritmo e intentar desesperarlo. El plan del 'Cholo' también traza varias sutilezas para listos, provocaciones, fricciones... desgaste psicológico en definitiva. Los colchoneros no dudarán en llevarle al límite. La impulsividad de Lamine será determinante en esta eliminatoria. El Atlético no solo quiere frenarle. Quiere sacarle del tablero. Y Simeone, en este tipo de escenarios, nunca improvisa.

Yamal, apercibido... y advertido

Lamine sabe que está apercibido. Una tarjeta le dejaría fuera de un escenario donde el Atlético se siente especialmente fuerte. En ese contexto, el joven jugador de Rocafonda tendrá que aprender a gestionar sus emociones. Desde el banquillo azulgrana, Hansi Flick ya ha lanzado el aviso: mantener la calma será clave. Y aunque la teoría es sencilla, lo complicado será ejecutarla sobre el césped, con un rival experto en llevar los partidos al límite.

No es la primera vez que el técnico argentino recurre a este tipo de escenarios. Su Atlético domina como pocos el arte del partido largo y es muy consciente de que este partido se juega en 180 minutos. "Tienes que volver", le recordó el 'Cholo' a Flick en su último apretón de manos, primera declaración de intenciones y prueba inequívoca de que el Atlético se sabe al dedillo el guión y que es bien sabedor de que el componente emocional será tan importante como el táctico.

Además, hay antecedentes recientes que refuerzan la idea. En el último precedente, frenar a Yamal ya le costó caro al Atlético: provocó una expulsión por doble amarilla y varias tarjetas más. Incluso en el día en el que sus números no brillaron con goles ni asistencias, condicionó igualmente a su rival. Por eso ahora el planteamiento puede ir un paso más allá: no solo detenerle en el Camp Nou sino desactivarle para la vuelta.

No es el único en peligro

Además de Lamine, también se juegan la vuelta los barcelonistas Fermín López, Gerard Martín, Marc Casadó y los colchoneros Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri y Clément Lenglet.