Cañizares y la salvación del Valencia: "No lo veo en Segunda mientras haya 40.000 tíos con la mano en el pecho"

El excapitán del Valencia confía en que el club che no acabe luchando por la permanencia en las últimas jornadas, pues tiene un calendario factible para sumar más pronto que tarde al menos seis puntos para alcanzar los 41

Antes del partido ante el Celta, el Valencia miraba con ilusión la posibilidad de engancharse a la lucha por los puestos europeos, pero la remontada de los hombres de Claudio Giráldez fue un baño de realidad para la plantilla de Carlos Corberán. Con 35 puntos, lo cierto es que el cuadro che se encuentra a la misma distancia, seis puntos, de los puestos que dan acceso a competición europeo que de los de descenso a Segunda división, y el partido de este sábado frente al Elche podría ser definitivo para amarrar la permanencia de forma virtual y casi matemática.

De ahí que una voz autorizada entre el valencianismo como es Santiago Cañizares, exportero y excapitán de uno de los mejores Valencia de la historia si no el mejor, cree que el equipo no acabará peleando por el descenso en las últimas jornadas. "El Sevilla sí va a pelear la salvación hasta la última jornada y el Valencia no. El Valencia tiene otro problema. No tiene ese ambiente en Mestalla. Nunca lo veo al Valencia en Segunda División mientras haya 40.000 tíos con la mano en el pecho", explicó Cañizares en los micrófonoes de 'El Partidazo de COPE'.

El calendario que le queda al Valencia, con un poco de todo

A los hombres de Carlos Corberán le quedan todavía por delante ocho partidos, es decir, 24 puntos en juego. Cuatro partidos serán en Mestalla y cuatro a domicilio, y al menos el cuadro che debe sumar seis más para evitar verse involucrado en la lucha por el descenso en las últimas jornadas. Cuanto antes los consiga, antes podrá pensar en cotas mayores.Así, el próximo duelo es ante el Elche en el Martínez Valero, primero de los tres equipos que se encuentra en descenso, a tan solo seis puntos del Valencia. Si ganan los de Corberán le meten una distancia casi insalvable ya, de perder, se vería de nuevo metidos en el lío. Tras visitar al Elche harán lo propio con otro equipo de la zona baja, el Mallorca, para después tener un doble duelo en Mestalla: ante Girona y Atlético de Madrid.

Las últimas cuatro jornadas alternará partidos a domicilio en casa. Visitará al Athletic Club en San Mamés, luego en casa al Rayo Vallecano. El último compromiso fuera de casa serán en Anoeta, ante la Real Sociedad, para acabar LaLiga en casa ante el Barcelona, muy posiblemente con LaLiga ya en el bolsillo.