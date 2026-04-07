El Valencia de Carlos Corberán no convence ni de visitante ni de local, dónde se ha dejado demasiados puntos que lo alejan del sueño europeo. La defensa no está a la altura y el técnico che busca soluciones de cara al final del curso

La ilusión por Europa ha durado muy poco en un Valencia que vuelve a atravesar un bache en un momento delicado de la temporada. La irregularidad marca el curso de Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla, que ha perdido cualquier tipo de solidez y se ha convertido en una pesadilla para la plantilla. Los números en casa no acompañan esta temporada y la afición, harta de ver que su equipo no cumple ante la hinchada, clama contra la situación del equipo. Parte del problema de los resultados cosechados en casa radica en la defensa, que condena a un Carlos Corberán expuesto ante una afición que, durante parte de la campaña, ha pedido su cabeza.

La defensa del Valencia condena a Carlos Corberán

El Valencia, tras la derrota en Mestalla ante el Celta de Vigo por 2-3, acumula más puntos perdidos, sumando empates y derrotas, que logrados en casa, un dato demoledor para un equipo que llegó a soñar con Europa, pero al que la realidad le ha tirado por tierra la ilusión che. La fragilidad defensiva es la pieza clave a la hora de entender el descalabre del Valencia en casa. De 15 partidos disputados en Mestalla, el Valencia ha ganado 6, ha empatado 5 y ha perdido 4, recibiendo un total de 18 goles encajados. La salida de Mosquera y Yarek y la llegada de Copete y Unai Núñez no ha terminado de cuajar en los planes de Carlos Corberán que sale señalado. Aún así, fuera de casa, el dato empeora para el Valencia y su defensa. De 15 encuentros, el Valencia suma 3 victorias, 3 empates y 9 derrotas, encajando un total de 27 goles.

Carlos Corberán señala a la defensa del Valencia en la derrota ante el Celta de Vigo

Tras la derrota ante el Celta de Vigo, Carlos Corberán analizó la clave de la derrota, haciendo especial hincapié en la defensa: " En la primera parte hemos estado juntos en defensa, pero no hemos tenido el control del balón para llevar el partido donde queríamos. En la segunda parte la dinámica ofensiva ha sido la misma, pero a nivel defensivo no hemos demostrado la solidez de la primera parte. Ellos han ajustado sus posiciones en el campo han cambiado a atacarnos en una linea cuatro en vez de tres y nos encontraban mejor los costados de nuestros mediocentros. Estábamos pendientes de unas molestias de Cömert y a ver cuál era la reacción. En los quince minutos se nos ha ido el partido por completo y no hemos sabido manejar la ventaja que teníamos. A partir de ahí, ha sido un querer y no poder. Con su tercer gol y sin aprovechar las ocasiones que hemos tenido ha sido difícil".