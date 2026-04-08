Tete Morente, sobre la salvación en Primera División: "Mientras existan los puntos hay posibilidades"

El delantero del Elche ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el choque ante el Valencia del próximo sábado en el Martínez Valero, así como la disputa por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español

El Elche sigue preparando el encuentro ante el Valencia del próximo sábado en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia afrontan una nueva ‘final’ que se antoja decisiva para el camino de lograr la salvación en Primera División.

De esta manera, Tete Morente, que viene de disputar 90 minutos contra el Rayo Vallecano, ha valorado cómo llega el equipo al duelo frente a los de Carlos Corberán. Además, el delantero del Elche ha reconocido sus preferencias en el terreno de juego, apostando por la banda izquierda.

Tete Morente, con el foco en los tres puntos frente al Valencia

Tete Morente, que ha atendido a los medios de comunicación, ha valorado el encuentro frente al Valencia de este sábado: "Lo afrontamos igual que lo hicimos contra el Mallorca. Sabemos que contamos con el apoyo de la afición y en casa somos muy fuertes. Solo tenemos la idea de ganar los tres puntos. Será un partido duro ante un rival que está haciendo las cosas bien, pero que si les ganamos nos ponemos a tres puntos y los metemos en la pelea".

Tete Morente también espera un gran ambiente en la llegada al Martínez Valero: "Nos van a hacer un recibimiento y esperamos conseguir los tres puntos". Sobre su momento personal ha explicado que está "contento porque tengo la confianza del entrenador. Quiero ayudar fuera y dentro del campo. Estoy yendo de menos a más y me encuentro muy bien".

Tete Morente saca el lado positivo de la derrota ante el Rayo Vallecano

Por otro lado, Tete Morente ha reconocido el lado positivo de la derrota ante el Rayo Vallecano de la pasada jornada de LaLiga: "Lo positivo es que nos quedamos con un jugador menos, pero el equipo no se rindió nunca". Cabe destacar que el Elche se situó en la decimo octava posición de la tabla de LaLiga con 29 puntos, a dos de poder salir el descenso.

En este sentido, Tete Morente fue preguntado por la presión de cara a las últimos ocho partidos de LaLiga EA Sports, con todo por decidir en la zona baja de la clasificación: "Hay que pensar en partido a partido. El más importante es el del Valencia porque si ganamos, metemos a muchos en la pelea. Mientras existan los puntos hay posibilidades. El Levante ha ganado varios partidos y ha tiene posibilidades de salvarse".

Tete Morente desvela sus preferencias en el terreno de juego

El delantero del Elche siguió comentando sus sensaciones de cara al choque contra los de Carlos Corberán, así como las claves del mismo: "Es un partido físico con jugadores rápidos. Estarán atrás y saldrán a la contra. Nosotros llevaremos el peso del partido. Ser más fuertes en los duelos y estar más juntos. Tenemos que aprovechar las ocasiones que tengamos".

Por último, Tete Morente explicó que "es un partido más, pero con tres puntos muy importantes. Solo pensamos en sumar los tres puntos". Sobre sus preferencias en el terreno de juego, el jugador del Elche afirmó que "me siento más cómodo en la izquierda, pero sabía que venía para el carril derecho. Sarabia me pide que dé todo de mi y eso es lo que suelo hacer".