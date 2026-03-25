Toda la verdad sobre el interés nervionense por José Bordalás

El favorito de las cabezas visibles del consejo de administración, su relación contractual con el Getafe y la falta de unidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán impidieron que su opción cuajara

"Es verdad que tenía contrato con el Getafe CF y que no parecía muy dispuesto a romperlo el presidente azulón, Ángel Torres. Con su anterior asesoría de comunicación y con su anterior empresa de representación, por lo que yo pude pulsar en el verano pasado, había buena sintonía desde el Sevilla FC, pero no se movió en absoluto. En la época de Monchi, sin que tuviera el isleño nada en contra Bordalás, parece que no había ese feeling necesario. Nunca lo buscó Monchi, como se había rumoreado en su día. El verano pasado hubo muy poco movimiento, un sondeo muy embrionario, pero no llegó a cuajar, aunque era el que más gustaba en la directiva. No coincidían todas las voces para ir a por Bordalás", contaba esta semana en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo' el periodista Óscar Murillo.

"Es verdad que ya quedaría libre de vinculación a partir de la temporada que viene y, lógicamente, ahora mismo, cualquier entrenador medio en condiciones te parece bueno, pero lo que sí parece, por lo que se deduce de todas las gestiones con Luis García Plaza, es que en Nervión no se quieren hipotecar, porque tampoco creo que sepan si ellos mismos van a seguir en el club, con el proceso de venta que está abierto. No querrían condicionar a los que venga después, Sergio Ramos o quien sea, firmando un entrenador más allá del 30 de junio de 2026, aunque finalmente el madrileño se ha salido con la suya y logrado un contrato hasta 2027.

Si llega a terminar Almeyda, tampoco habría seguido

Se comprometió Matías Almeyda el verano pasado por tres temporadas con el Sevilla FC, aunque, incluso aunque hubiera cumplido el objetivo y salvado el primer año, da la sensación de que había un acuerdo tácito para separar los caminos en verano. O eso o por iniciativa exclusivamente de los dirigentes, un asunto que también se abordó en 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo': "También lo que se tenía claro es que no iba a seguir Almeyda, aunque tuviera tres años firmados. Creo que había escapatorias a finales de cada año, y lo que sí parecía claro es que no iba a ser Matías Almeida el entrenador del Sevilla FC en la 26/27. Los tiros irían por otros derroteros. No sabemos si Bordalás o algún otro, incluso alguno de los que está sonando ahora, aunque esto tiene pinta más de solución de urgencia".